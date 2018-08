Helteisiin tottunut voi yllättyä aamujen viileydestä – päivän ja yön ero ei ole kuitenkaan sen suurempi, sanoo meteorologi

Tiistaina ja keskiviikkona on etelässä pilvipoutaa ja Keski-Suomessa paikoittaisia sadekuuroja.

Hellejakson päätyttyä aamut ovat voineet tuntua yllättävän viileiltä päiviin verrattuna.

Ylen meteorologi Joonas Koskela toteaa, että öiden ja päivien lämpötilaero ei kuitenkaan ole sen suurempi kuin helteiden aikaan.

– Kun päivälämpötila oli 30 astetta ja öisin 20, siinä oli 10 asteen ero. Nyt ero on aika lailla sama, mutta 10 astetta aamulla ja 20 astetta päivällä vain tuntuu suuremmalta erolta. Pohjanmaalla on ollut myös pari aamua, kun lämpötila on ollut vain 5 astetta, Koskela kertoo.

Tiistai ja keskiviikko vietetään etelässä enimmäkseen pilvipoutaisessa säässä. Kainuussa ja Keski-Suomessa saadaan paikoin vähäisiä sadekuuroja.

Torstaina sää alkaa lämmetä, ja perjantaina lämpötila on 20 astetta pitkälti koko maassa. Samalla Länsi-Lapista saapuu Pohjanmaan kautta läntiseen Suomeen sade- ja ukkoskuuroja.

Viikonloppuna kaikkein lämpimin sää näyttää väistyvän, ja viikonloppu vietetään 15–20 asteessa.

Myös vesien lämpötilat ovat tavanomaista elokuulle. Pohjois-Lapissa pulikoidaan noin 12-asteisissa vesissä, Etelä-Suomessa 21-asteisissa.

