Thaimaa pani buddhalaismunkit terveyskuurille – joka toinen munkki on liikalihava

Viranomaisvalistukseen osallistuneet munkit ovat laihtuneet, ja heidän kolesterolitasonsa on alentunut.

Thaimaassa viranomaiset ovat huolissaan buddhalaisten munkkien ylipainosta ja sen aiheuttamista terveysongelmista.

Bangkokilaisen yliopiston hiljan tekemän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa 48 prosenttia munkeista on liikalihavia. Heistä 10 prosenttia sairastaa diabetesta.

Tiedot ovat yllättäviä, koska buddhalaisen perinteen mukaan munkit eivät syö mitään puolenpäivän jälkeen. He lähtevät aamunkoitteessa temppeleistä kaduille ja saavat ruokansa tavallisilta ihmisiltä lahjoituksina.

Tutkijoiden mukaan hyvässä tarkoituksessa annetut lahjoitukset kuitenkin ovat usein kaupasta ostettuja valmisruokia tai makeita välipaloja, jotka eivät välttämättä ole kovin terveellisiä.

Ongelmaa pahentaa se, että iltapäivisin munkit myös korvaavat aterioita nauttimalla runsaasti (siirryt toiseen palveluun) sokerilla makeutettuja juomia, esimerkiksi limsoja ja mehuja.

Ruokalahjoituksissa pitäisi uusien suosituksien mukaan olla tummaa riisiä ja runsaasti kasviksia. Narong Sangnak / EPA

Thaimaan terveysviranomaiset kehottavat nyt ihmisiä kiinnittämään huomiota ruokalahjoitusten terveellisyyteen.

Viranomaiset ovat myös kehottaneet munkkeja liikkumaan enemmän.

– Munkkien lihavuus on tikittävä aikapommi, sanoo ravitsemustieteen professori Jongjit Angkatavanich Chulakongkornin yliopistosta Bangkokista The New York Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Tummaa riisiä ja kävelylenkkejä

Buddhalaismunkkien terveydentilaa ja ruokavaliota pyritään kohentamaan yliopistotutkijoiden, viranomaisten ja munkkiveljeskunnan yhteisellä valistusprojektilla.

Ohjelmassa jo mukana olleiden munkkien paino on laskenut ja kolesterolitasot alentuneet.

Ryhmä on julkaissut reseptilehtisen munkeille sopivista terveellisistä aterioista, joiden avulla ihmiset voivat valmistaa lahjoittamansa ruoka-annokset itse kotona. Ne sisältävät on tummaa riisiä, vähän proteiinia ja paljon kasviksia.

Munkkeja on myös kehotettu pitämään liikuntapäiväkirjaa ja rohkaistu esimerkiksi kävelylenkeille temppelin ympäri.

Osa on kertonut, ettei ole ymmärtänyt lihoneensa, koska väljä kaapu ei ole alkanut kiristämään vyötäröltä.

Tutkijat ovat ratkaisseet ongelmaa tekemällä munkkien vöihin solmun siihen kohtaan, jossa ihannevyötärö olisi. Lisäksi heille on jaettu mittanauhoja vyötärönympäryksen tarkkailua varten.

Myös muut thaimaalaiset lihovat

Ylipaino ei Thaimaassa ole pelkästään munkkien ongelma. Thaimaalaisista miehistä tätä nykyä kolmasosa on liikalihavia (siirryt toiseen palveluun) ja naisista merkittävää ylipainoa on yli 40 prosentilla.

Syyksi arvellaan ruokavalion muutoksia ja erityisesti lasten liikunnan vähenemistä.

Moni buddhalaisuuden harjoittaja toivoisi munkkien pikemminkin puhuvan terveiden elämäntapojen puolesta – ei toimivan huonoina esimerkkeinä.

Osa munkeista on sitä mieltä (siirryt toiseen palveluun), että lihan syöminen ei ole buddhalaisuuden oppien mukaista. He korostavat myös kohtuutta osana buddhalaisuutta ja lisäävät, että kaikkia ruokalahjoituksia ei ole pakko syödä.

Thaimaassa on edelleen paljon hoikkia buddhalaismunkkeja. He myös elävät keskivertothaimaalaista pidempään.

– Munkkien pitäisi syödä oikea määrä ruokaa, ei liikaa, sanoo 90-vuotias munkki Phra Samusupan Australian yleisradioyhtiön ABC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).