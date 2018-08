Tutkimus: Kaivosten ympäristöhaitoista huoli Sodankylässä – kaivoksille silti laaja tuki

Kaivostoiminnalla on laaja tuki sodankyläläisten parissa. Lapin yliopiston tekemän kyselytutkimukseen vastanneista peräti 85 prosenttia pitää kaivostoimintaa hyväksyttävänä.

Kyselyyn vastasi 160 sodankyläläistä eli alle kaksi prosenttia kuntalaisista. Tutkija Johanna Saariniemi Lapin yliopistosta myöntää, että vastauksia ei voi yleistää koskemaan kaikki sodankyläisiä.

– Vastaajajoukko edustaa kohtuullisen hyvin Sodankylän elinkeino- ja työssäkäyntirakennetta. Vastaajajoukko on painottunut työssäkäyviin yli 40-vuotiaisiin. Lisäksi kaivosten lähikylistä saatiin paljon vastauksia verrattuna muihin kyliin ja kuntakeskukseen. Vastaajajoukko on näyte aktiivisista kuntalaisista, jotka ovat kiinnostuneita kaivosasioista, Saariniemi muotoilee.

Kyselyyn vastanneiden mukaan kaivokset ovat tuoneet uusia työpaikkoja sekä rahaa paikallistalouteen ja parantaneet Sodankylän yleistä ilmapiiriä.

Puolet kyselyyn vastanneista koki, että kaivokset ovat heikentäneet luonnon ja ympäristön tilaa. Erityisesti vesistön tila ja poroelinkeinon tulevaisuus huolestuttavat.

Vähän uusia yrityksiä

Kaivokset eivät ole tuoneet odotetusti uusia yrityksiä paikkakunnalle.

– Yksi yllättävä tulos liittyi yksityisiin palveluihin. Viimeksi, eli kaksi vuotta sitten, vastaajat arvioivat yksityisen palvelutarjonnan paremmaksi Sodankylässä, mutta jälkimmäisessä vastauksessa tyytyväisyys yksityisiin palveluihin on laskenut. Ihmiset ovat odottaneet, että kaivoksen myötä yksityinen palveluntarjonta paranisi mutta kehitys on ollut päinvastaista. Se on ollut pettymys monille, Saariniemi sanoo.

Tutkijat keräsivät aineiston viime helmikuussa verkkokyselyllä ja kaivoshankkeiden lähikylissä järjestetyissä tilaisuuksissa. Kysely on osa Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet arktisella alueella (REGINA) -hanketta. Kaksi vuotta kestänyt hanke päättyy ensi kuussa.

Toinenkin kysely yrittäjille

Sodankylässä on parhaillaan menossa toinenkin kaivoksiin liittyvä kysely. Konsulttitoimisto kysyy Sodankylän elinkeinoharjoittajilta, miltä paikkakunnan tulevaisuus näyttää. Kyselyn tavoitteena on selvittää Sakatin kaivoksen taloudellisia vaikutuksia. Kyselyyn voi vastata internetissä ensi viikon perjantaihin saakka. Kysely löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

Sodankylässä on toiminnassa tällä hetkellä yksi kaivos, Bolidenin omistama Kevitsan kaivos. Pahtavaaran kaivoksen uudelleen käynnistämistä suunnittelee kaivosyhtiö Rupert Resources. Anglo Americanin tytäryhtiö AA Sakatti Mining puolestaan suunnittelee kaivoksen avaamista Sakatin alueelle.