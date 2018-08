Tietokirjailija Risto Uimonen: Niinistön vaikutusvalta suurempi kuin valtaoikeudet

Pitkän linjan politiikan toimittajan ja tietokirjailijan Risto Uimosen Sauli Niinistö – tasavallan presidentti-kirjan tavoitteena on ollut kuvata Niinistön uraa presidenttinä mahdollisimman tarkasti ja oikeudenmukaisesti.

– Niinistö on valtaoikeuksiltaan Suomen vähävaltaisin presidentti, mutta käytännössä hän on hoitanut virkaansa niin, että hänen tosiasiallinen vaikutusvaltansa on suurempi kuin hänen valtaoikeutensa, sanoi Uimonen tiistaina Yle Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Uimosen mukaan Niinistö on osannut käyttää taitavasti hyväkseen harmaata aluetta, jossa presidentin vallankäytölle ei ole määritelty tarkkoja rajoja.

– Kuten vaikkapa sisäpolitiikkaan kuuluva talouspolitiikka, josta hän on puhunut julkisuudessa tämän tästä. Se on osa hänen vallankäyttöään, Uimonen sanoo.

Ulkopolitiikan ummikosta osaajaksi

Uimosen mukaan presidenttikauden alussa Niinistön ulkopoliittinen kokemus ei ollut kovin laajaa. Vuosien saatossa hänestä on kuitenkin kuoriutunut ulkopolitiikan osaaja.

– Vaikka Niinistön valtiovarainministerikautta on ylistetty, ei hän mielestäni paneutunut siihen niin kuin on nyt paneutunut presidentin viran hoitamiseen. Tietysti vastuukin on suurempi, tässä on kansakunnan kohtalosta kysymys.

Uimonen näkee SDP:n kansanedustajan ja pitkäaikaisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan Niinistölle tärkeänä keskustelukumppanina.

– Tuomioja on maan ehdotonta ulkopoliittista eliittiä, mutta toinen syy on se, että myös Niinistö on asettunut tiukasti vastustamaan ratkaisevaa askelta, Suomen Nato-jäsenyyttä. Samaan aikaan on menty ulko- ja turvallisuuspolitiikan länsi-integraatiossa niin pitkälle kuin mahdollista, mutta ilman jäsenyyttä.

Tietokirjailija Risto Uimonen Jari Mäkäräinen / Yle

"Paasikiveläinen presidentti"

Uimosen mielestä Suomen Venäjä-politiikka on vahvasti Niinistön näpeissä.

– Pääministerit ovat antaneet tehdä niin, vaikka heillä on jatkuvat kontaktit Venäjän pääministereihin. Ehkä he ovat olleet sitä mieltä, että Niinistö on hoitanut suhteet Venäjään niin hyvin.

Kuuluisa Sotshi-tapaaminen Putinin kanssa sujui EU-politiikan rajoja kolistellen, näkee Uimonen.

– Joidenkin EU-maiden taholta esitettiin voimakastakin kritiikkiä että Niinistö lähti tapamaan Putinia vaikka Venäjä-pakotteet olivat juuri päällä. Mielestäni tämä osoittaa Niinistön itsenäisyyttä. Hän tulkitsi tilanteen niin, että ei hänen menoaan sinne voi estääkään. Sinne meneminen oli riski, mutta lopulta häntä jälkikäteen kiiteltiin menemisestä.

Uimosen mielestä Niinistö on "paasikiveläinen presidentti".

– Kun katsotaan miten Suomen presidentit ovat puhuneet Venäjän tai Neuvostoliiton edustajien kanssa, niin Juho Kusti Paasikivi sanoi aina suoraan missä kulkee Suomen sietokyvyn raja. Niinistö toimii samoin Putinin kanssa, he toteavat mistä ovat eri mieltä, se rekisteröidään ja sitten mennään muihin asioihin hakemaan rakentavan yhteistyön mahdollisuuksia.

Uimonen näkee Niinistön suosiossa lopulta eniten kansalaisten vahvan presidentin kaipuuta.

– Mitä enemmän presidentin valtaa on vähennetty, sitä enemmän ihmiset tuntuvat kaipaavan isällistä johtajaa, joka sanoo miten asiat ovat ja lyö välillä vähän nyrkkiäkin pöytään.

