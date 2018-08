"Pukki kaalimaan vartijana, siinä kokoomuslainen talouspolitiikka kolmella sanalla" – Rinne lähetti Orpolle vastapiikin puoluejohdon kesäkokouksesta

LOHJA Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) antoi eilen puolueensa ministeriryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessa paljon huomiota SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle.

Kuittailut demareiden uhosta on kuultu Lohjalla, jossa alkoi tänään demareiden puoluejohdon kesäkokous. Rinne tylytti omassa poliittisessa tilannekatsauksessaan valtiovarainministeriön budjettiesitystä, kokoomuksen politiikkaa – ja Petteri Orpoa.

– En ollut uskoa silmiäni, kun luin Orpon kommentteja eilen. Orpo kehtaa väittää näköalattoman budjettiesityksensä jälkeen, ettei meillä demareilla ole vaihtoehtoja hallituksen yksisilmäiselle politiikalle, Rinne paalutti.

Rinteen mielestä budjetti oli näköalaton, sillä siitä ei "tonkimallakaan löydy avauksia eriarvoisuuskehityksen katkaisemiseksi".

– Kun kyse on pieni- ja keskituloisten aseman parantamisesta, kokoomuksen mielestä rahat ovat aina loppu. Kun on kyse rikkaiden veronalennuksista, kokoomuksen mielestä valtion rahakirstu on pohjaton. Pukki kaalimaan vartijana, siinä kokoomuslainen talouspolitiikka kolmella sanalla ilmaistuna.

"Vihreiden huomio enemmän yökerhoissa"

Kaksipäiväisen kokouksen avaussanat lausui eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Hän linjasi puolueen tärkeiksi tavoitteiksi muun muassa eläkeläisköyhyyden torjumisen, maksuttoman toisen asteen koulutuksen sekä perhevapaauudistuksen.

Lindtman piti esillä myös Itämeren tilaa, eikä malttanut hänkään olla heittämättä piikkiä muiden puolueiden suuntaan. Lindtmanin terveiset lähti vihreiden Touko Aallolle.

– Vihreiden huomio on ollut viime aikoina enemmän yökerhoissa, ja siksi meidän vastuumme ympäristöstä kasvaa, hän sanoi.

SDP on luvannut esitellä myöhemmin tänään perhepaketin, jolla tehdään Rinteen mukaan Suomesta "maailman perheystävällisin maa". Näistä avauksista ei kuitenkaan kuultu vielä ensimmäisissä puheenvuoroissa.