Kuusi kuntaa Pohjois-Savosta tuohtui Kela-taksien ongelmista ja laati tulikivenkatkuisen kannanoton – Pro Keskus: Kannanotossa virheitä

Kela-kyytejä välittävästä Pro Keskuksesta arvellaan, että kuntien kannanotto on laadittu paikallisten taksiyrittäjien näkökulmasta.

Kuusi Pohjois-Savon kuntaa vaatii Kelalta välittömästi toimia Kela-taksiuudistuksen aiheuttamien ongelmien korjaamiseksi.

Kuntien laatiman kannanoton mukaan maaseutukunnissa on "eletty jännittyneitä, jopa kauhunsekaisia tilanteita ja tuntemuksia Kela-taksien toimitusvarmuuden horjuessa pahasti". Yle uutisoi heinäkuun alussa Kela-kyytien ongelmista.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnanjohtajat, Suonenjoen kaupunginjohtaja sekä kuntien kehitysyhtiön Savogrown toimitusjohtaja.

Kunnat ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja asukkailta siitä, ettei Kela-kyytiä saa, jonotusajat tilausnumeroon ovat hirveän pitkiä, tilattu kyyti ei tule, taksi ei saata asiakasta eikä paluukyydistä ole tietoa, kannanotossa summataan.

Ajamatta jääneistä Kela-kyydeistä voi hakea korvauksia välityskeskukselta.

– Pitkin kesää on tullut ilmi tosi ikäviä asioita, että vanhukset ovat odottaneet tuntikausia Kela-kyytiä, jota ei ole tullut. He ovat sitten soittaneet tutulle taksikuskille ja maksaneet kyydin omasta pussista, Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen kertoo.

Olen nähnyt sen sopimuksen, enkä minäkään sitä olisi niillä sopimusehdoilla allekirjoittanut. Petteri Ristikangas

– Minulle on tullut kymmenkunta yhteydenottoa ongelmista: taksi ei tullut sovittuun aikaan, saattajaa ei ole saatu käynnille ja hoitaja on joutunut saattajaksi. Välityskeskukseen on joutunut jonottamaan esimerkiksi puoli tuntia, Vesannon perusturvajohtaja Anne-Leena Pellikka puolestaan luettelee.

Heinäkuun alusta alkaen kaikki Kelan korvaamat taksimatkat on pitänyt tilata Kelan alueelliselta sopimuskumppanilta, joka Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Lapin maakunnissa on Pro Keskus.

Pro Keskuksen hallituksen jäsen ja Savon Taksidata Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Immonen kertoo, että tilanne on parantunut selvästi alun ongelmien jälkeen.

– Joitakin ongelmia aina on, ei mikään systeemi toimi täydellisesti. Joskus kuitenkin terveydenhuollossa on raportoitu sellainenkin kyydin odotus palvelupoikkeamaksi, joka täyttää Kelan palveluvaatimukset.

Kuopiosta syrjäkylille ja takaisin

Kannanoton mukaan Kela-takseja on liian vähän ja siksi ne ajavat hämmästyttävän pitkiä matkoja maakunnan laidalta toiselle.

– Miten toimiva sellainen systeemi on, jossa taksi ajaa kymmenien kilometrien päästä Kuopiosta, ajaa syrjäkylillä muutaman kilometrin kyydityksen ja ajaa takaisin, Pellikka ihmettelee.

– Miten ekologista ja järkevää se on, että ajetaan 70 kilometriä vaikkapa kymmenen kilometrin kyydin vuoksi? kysyy puolestaan Tervon kunnanjohtaja Petteri Ristikangas.

Immosen mukaan taksit menevät sinne, missä töitä on. Esimerkiksi mikkeliläiset taksiyrittäjät voivat hoitaa kyytejä Joensuussa ja kuopiolaiset yrittäjät Vesannolla ja Tervossa.

– Mutta ei sinne yksittäisen kyydin takia ajeta, eihän siinä olisi mitään järkeä. Taksi ajaa töihin tiettyyn paikkaan, tekee siellä ajoja ja ajaa takaisin kotiin. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Toni Pitkänen / Yle

Immonen: Takseilla ei ole päivystysvelvollisuutta

Kannanoton mukaan kilpailutuksen voittanut välityskeskus ei ole saanut tarvittavaa määrää autoilijoita mukaan pääasiassa epäreiluksi ja kannattamattomaksi koetun sopimuksen vuoksi.

Ongelma ei ole vain hinta, vaan myös päivystysvelvoite ja vasteaika, kannanotossa todetaan. Kannanoton mukaan Kela-taksi joutuu päivystämään vuorokauden ympäri.

– Olen nähnyt sen sopimuksen, enkä minäkään sitä olisi niillä sopimusehdoilla allekirjoittanut. Taksiyrittäjän pitää olla 24/7 valmiudessa eikä silloin voi juuri muita ajoja ottaa, Ristikangas toteaa.

Pro Keskuksen hallituksen jäsenen ja Savon Taksidata Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Immosen mukaan Ristikankaan tulkinta on väärä. Kela-kyytejä ajavilla ei ole hänen mukaansa päivystysvelvollisuutta, ja Kela-kyydin ajamisesta voi kieltäytyä, jos on sopinut jo jostakin muusta ajosta.

– Tuollainenhan (päivystysvelvollisuus) olisi käsittääkseni lainvastaista. Meillä on minimivaatimukset, minkä verran on vähintään oltava töissä ja ajovuorojärjestelmä, jossa alueen taksien kanssa yhdessä sovitaan, milloin kukin on töissä, Immonen oikoo.

Eniten valittavat ne, jotka eivät ole sopimusta tehneet. Jarmo Immonen

Immosen mukaan sopimuksen epäreiluus ja kannattamattomuus on subjektiivinen mielipide.

– Meillä on yhteensä satoja taksiyrittäjiä kolmessa maakunnassa (Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa) Savon Taksidatan välityksessä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja pitävät sitä kannattavana.

– Noille alueille sopimuksen tehneet ovat ihan tyytyväisiä. Eniten valittavat ne, jotka eivät ole sopimusta tehneet.

Kannanoton tehneiden kuntien mukaan entinen järjestelmä olisi paras sekä asiakkaan että maaseudun elinvoiman kannalta. Vanhassa järjestelmässä jokainen taksi oli oikeutettu vastaanottamaan Kela-kyydin.

– Entiseen ei varmaan ole paluuta, mutta tähän systeemiin pitäisi saada pikaisesti parannuksia, toteaa Vesannon kunnanjohtaja Pasi Lievonen.

Osa takseista lopettanut

Kannanoton mukaan uudistuksella romutetaan maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia saada tasavertaista palvelua, horjutetaan maaseutukuntien asukkaiden perusturvallisuutta ja nakerretaan maaseudun elinvoimaa.

– On havaittavissa, että kunta joutunee jälleen maksumieheksi, koska kelataksiuudistus lisää perusturvan ja terveydenhuollon kustannuksia muun muassa hoitoperuutusten ja terveydentilan huonontumisen vuoksi, kannanotossa todetaan.

Kannanotossa nostetaan esiin myös se, että Kela-kyydit ovat olleet maaseudun takseille oleellinen osa tuloista. Samaan aikaan Kela-kyytien muutosten kanssa tapahtunut taksiuudistus mahdollisti sen, että maaseudun taksit voivat lähteä hankkimaan asiakkaita kaupungeista.

Kannanoton mukaan osa yksinyrittävistä takseista on jo lopettanut uudistuksen vuoksi.

– Jos jotain muutoksia ei saada sopimusehtoihin, niin osa taksiyrittäjistä menee konkurssiin. Kun meiltä on käytännössä muu julkinen liikenne jo lakkautettu, niin kohta ei taksiakaan saa. Kyllä tämä on suurta tuohtumusta aiheuttanut, Tervon kunnanjohtaja Petteri Ristikangas puhisee.

Savon Taksidata Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Immosen mukaan vaikuttaa siltä, että kunnat ovat laatineet kannanoton juuri paikallisten taksiyrittäjien näkökulmaa ajatellen.

– Muistuttaisin, että näidenkin kuntien taksiyrittäjät voivat edelleen ajaa Kela-kyytejä, jos haluavat.

Rautalammilla kunta on tukenut paikallisia taksiyrittäjiä ostamalla takseista mainostilaa.

– Se on sellainen pikaratkaisu. Puhetta on ollut, että taksiyrittäjät tulisivat kunnanhallitukselle esittelemään tilannetta ja mietitään, mitä voisimme tehdä, Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen kertoo.

Kannanotto on lähetetty Kelalle, taksien tilauskeskukselle, alueen kansanedustajille, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, tiedotusvälineille julkaistavaksi yleisönosastokirjoituksena sekä tiedoksi myös maakuntaliittoon ja aluehallintovirastoon.