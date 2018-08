Kuiva kesä sai lappilaiset viljelijät miettimään tilojen lopettamista: "Asiat luisuvat vain pahemmiksi"

Ainakin puolenkymmentä lappilaista maatilaa miettii toimintansa lopettamista. Tilojen ahdinko johtuu huonosta rehusadosta, joka on paikoin jäämässä surkeaksi.

Lapissa maatilojen tilanne on kahtia jakautunut. Toiset saivat tänä kesänä kohtuullisen – jopa hyvän sadon, verrattuna edellisvuosiin. Toisilla pelloilla tilanne on se, että rehusato on todella heikko.

Monella tilalla ei ole varaa ostorehuun ja toisaalta kun koko maassa säilörehun kysyntä kasvaa, hinnat nousevat. Moni tila joutuu myös viemään eläimiä teuraaksi, koska rehu ei tule riittämään.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Välitä viljelijästä -projektin Pohjois-Suomen aluevastaava Eija Tammela toteaa, että edes toinen sato ei pelasta viljelijöitä ahdingosta.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että omaa rehua ei ole ja kassassa ei ole raraa, millä ostaa rehua. Ikävä kyllä sitten ne, joilla sitä on, osaavat hinnoitella sen hyvin. Nyt on myyjän markkinat siinä suhteessa, Tammela sanoo.

Joillakin alueilla sato on Pohjois-Suomessa niin huono, että se jää vain kolmannekseen edellisiin vuosiin verrattuna. MTK-Lappi on arvioinut, että joiltakin Lapin tiloilta joudutaan lopettamaan kaikki lehmät.

– Se on ollut tietyllä tapaa viimeinen pisara, että tämäkin tähän piti vielä tulla, Tammela sanoo.

Reilussa viikossa kymmenen yhteydenottoa

Välitä viljelijästä -projektin pariin kesälomalta palannut Eija Tammela on saanut Lapista jo lukuisia yhteydenottoja viljelijöiltä. Kesä on ollut kaikin puolin haastava ja kuivuus on vaikuttanut kassavirtoihin. Helteellä lehmät eivät ole jaksaneet lypsää maitoa tavanomaisesti.

Tammela kertoo, että runsaan viikon aikana Lapista on tullut kymmenen uutta asiakasta, joista puolet miettii lopettamista.

– Tavoite ei ole, että tiloja lopetetaan, vaan se, että talous saataisiin kuntoon ja toiminta kannattavaksi.

Koko maassa maatalous on syvässä kriisissä ja Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan kolmannes Suomen maatiloista lopettaa vuoteen 2025 mennessä.

Tammelan mukaan monella hänen asiakkaallaan on takana useita vaikeita vuosia. Viimeiset vuodet ovat kulkeneet kriisistä kriisiin ja vaikeuksista vaikeuksiin.

– Kassaa ei ole saatu missään vaiheessa kuntoon. Nyt tulee uusi kriisi, eli huono sato, ja asiat vain luisuvat pahemmiksi, Tammela toteaa.

Jos tilaa ei saada kannattavaksi niin silloin puhutaan hallitusta alasajosta. Lopettaminen pyritään tekemään niin, että velkaa ei kerry koko ajan lisää.

– Se vaatii talouslaskemista ja neuvotteluita rajoittajien kanssa, että miten loppuvelat pystytään maksamaan, Tammela sanoo.