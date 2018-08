Helsingissä olisi tarjolla töitä 400 lastentarhanopettajalle, ja sijaispulakin on valtava – Tonnin porkkana ei houkuttele väkeä töihin

Eskarilaisten lounastunti on juuri alkamassa Varistonniityn päiväkodissa Vantaalla. Lastentarhanopettaja Suvi Varvemaa valmistelee ryhmäänsä ruokailua varten.

Varvemaa on työskennellyt samassa päiväkodissa nyt neljä vuotta. Ensi tammikuussa hänen palkkansa nousee, sillä Vantaa teki kesäkuussa päätöksen korottaa lastentarhanopettajien palkkoja 145 eurolla.

Ensi vuoden alussa, uusi yleisin lastentarhanopettajan tehtäväkohtainen palkka on 2 557 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suorittanutta Varvemaata ei tuleva palkankorotus kuitenkaan järin lämmitä.

– Kyllä se on vielä aika kaukana siitä, mikä sen palkan pitäisi olla, että se vastaisi koulutusta ja tämän työn vaativuutta, Varvemaa sanoo.

Varvemaa pitää Vantaan palkankorotusta hyvänä alkuna, mutta ei tyydyttävänä ratkaisuna. Hänen mielestään palkan pitäisi olla vähintään 3 000 euroa kuussa.

– Jos ne palkat saadaan sinne tätä työtä vastaavalle tasolle, niin kyllä se työmotivaatioon vaikuttaa tietysti, Varvemaa sanoo.

Lastentarhanopettajana työskentelevä Suvi Varvemaa nauttii työstään, mutta ei pidä palkkaansa työn vaativuutta ja koulutusta vastaavana. Elise Tykkyläinen / Yle

Vantaalla edelleen pulaa lastentarhanopettajista

Tammikuussa 2019 todentuva palkankorotus ei vielä näy kasvuna lastentarhanopettajien määrässä Vantaalla.

– Päiväkodeissa on edelleen vailla muodollista kelpoisuutta olevia työntekijöitä lastentarhanopettajan tehtävissä, sanoo Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen.

Tällä hetkellä Vantaalla on haussa 20 lastentarhanopettajan paikkaa, ja syksyn aikana yhteensä kuuteen vantaalaiseen väliaikaiseen paviljonkipäiväkotiin tarvitaan noin 35 lastentarhanopettajaa.

Askola-Vehviläisen mukaan palkankorotus on hyvä uutinen jo Vantaalla työskenteleville lastentarhanopettajille ja sen toivotaan lisäävän pitovoimaa juuri näihin työntekijöihin.

Vantaa on kuitenkin onnistunut houkuttelemaan töihin päiväkodin johtajia 1 500 euron muuttorahalla, jonka johtaja saa koeajan päättyessä. Rahalla tuetaan henkilöstöä pysyvässä Vantaalle asettumisessa.

Pääkaupunkiseudun paine korottaa palkkoja kasvaa

Pääkaupungissa varhaiskasvatuksen tilanne on vielä huolestuttavampi.

Helsingistä puuttuu edelleen 400 lastentarhanopettajan pätevyydellä varustettua työntekijää. Tilanne on jatkunut toukokuusta lähtien, eikä parannusta näy.

Helsingillä on ollut maaliskuusta asti käytössä 1 000 euron rekrytointipalkkio lastentarhanopettajina aloittaville. Palkkio maksetaan puolen vuoden tai koeajan jälkeen.

– Ymmärrämme toki, että palkkaus on yksi tärkeä syy, miksi meiltä tällä hetkellä lastentarhanopettajia puuttuu, sanoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

Helsinkiläispäiväkodeissa on myös vakava sijaispula lastentarhanopettajista.

– Tiedossamme on, että kuten varhaiskasvatuksen vakituisen henkilöstön saatavuudessa, niin myös varhaiskasvatuksen sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita ja sijaisia on ollut aika-ajoin vaikea saada, sanoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Pulaa työntekijöistä on helpottanut henkilöstöpalveluista saatu työvoima, mutta puutteeseen lastentarhanopettajista se ei auta.

Esimerkiksi henkilöstöpalvelu Seure on välittänyt jo vuosia työvoimaa kaupunkien päiväkodeille.

Seure järjestää lastenhoitotyön perehdytyksiä yhdessä päiväkotien kanssa. Perehdytyksen käytyään voi päästä tekemään lastenhoitajien sijaisuuksia pääkaupunkiseudun päiväkoteihin. Erityisesti viime aikoina kysyntää perehdytyksille on riittänyt, koska pätevistä sijaisista on pulaa.

– Syksyisin rekrytointi käy kovana, ja nyt meillä on ollut lähes viikoittain tällaisia perehdytysryhmiä, sanoo rekrytointikonsultti Ida Liljendal Seure Henkilöstöpalveluista.

Espoon palkka-asioita puidaan lokakuussa

Espoossa lastentarhanopettajan avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä haussa noin 40.

Espoon Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila arvioi, että alkusyksystä vailla kelpoisuutta olevat henkilöt hoitavat noin 150 vakinaisuutta tai sijaisuutta lastentarhanopettajan tehtävistä.

Espoon henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekosken mukaan palkkojen korotustarpeita käsitellään lokakuussa. Mahdolliset korotukset tulevat voimaan ensi tammikuussa niin kuin myös Vantaalla.

– Totta kai Vantaan tekemä ratkaisu nostaa henkilöstössä toiveita siitä, että Espookin nostaisi, Sarekoski sanoo.