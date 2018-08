Eeva Toivanen on ajanut tällä viikolla useasti Genovassa romahtaneella sillalla: "Kaupunki tuntuu puoliksi autioituneelta, aika moni odottaa vastauksia kysymyksiin"

Kun Genovassa Italiassa miehensä kanssa lomaileva Eeva Toivanen kuuli A10-moottoritien sillan romahtaneen, heräsi huoli läheisistä. Toivasen mies on genovalainen, joten heillä on runsaasti sukulaisia ja ystäviä kaupungissa.

Puoliltapäivin paikallista aikaa tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yli 30 ihmistä ja loukkaantui useita ihmisiä. Onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä.

Toivasen mukaan silta on erittäin tärkeä kulkuväylä. Hän kertoo ajaneensa itsekin monta kertaa kyseistä siltaa pitkin tällä viikolla.

– Se on ainoa looginen väylä, joka yhdistää länsirannikon keskustaan. Sitä kautta kuljetaan lentokentälle ja satamaan. Jos genovalainen ei itse aja siltaa joka päivä, vähintäänkin joku perheenjäsen ajaa sitä pitkin. Sen merkitys tämän kaupungin liikenteessä on tosi tärkeä, Toivanen kertoo.

– Heti tästä uutisesta kuultuani mieleeni tulivat oikeastaan melkein kaikki ystäväni ja sukulaiseni, jotka kulkevat siitä päivittäin töihin.

Huono sää ja juhlapyhä saattoivat vähentää sillan liikennettä

Toivasen suunnitelmissa oli alun perin mennä tänään tiistaina rannalle. Reitti olisi kulkenut juuri romahtanutta moottoritiesiltaa pitkin. Suunnitelmat kuitenkin peruuntuivat huonon sään vuoksi.

Toivanen uskookin, että myös moni muu on perunut rantasuunnitelmansa tältä päivältä, mikä vähensi liikennettä sillalla.

– Vaikka vesisade on vaikeuttanut pelastustöitä, eivät ihmiset lähteneet sen vuoksi rannalle.

Toinen liikennettä mahdollisesti vähentänyt seikka on huomenna keskiviikkona vietettävä Ferragosto, joka on yksi vuoden tärkeimmistä juhlapyhistä Italiassa. Toivanen uskoo monien olleen lomalla jo tiistaina.

– Jos tämä olisi sattunut viikko sitten, olisi sillalla ollut liikennettä ihan eri tavalla ja sen alla olevissa teollisuuskiinteistöissä ihan eri määrä ihmisiä työskentelemässä, Toivanen arvelee.

– Nyt ei ollut sitä arkista liikennettä, kun ihmiset lähtevät lounastauolle puolenpäivän aikaan. Jotain pientä onnea onnettomuudessa.

Flavio Lo Scalzo / EPA

Ihmisten kysymykset odottavat vastauksiaan

Päällimmäisenä on tällä hetkellä huoli onnettomuudessa loukkaantuneista. Kun pelastustyöt on tehty, herää todennäköisesti myös kysymys siitä, miten ihmiset hoitavat työmatkansa jatkossa.

– Genovassa satama työllistää vähintään välillisesti puolet väestöstä, enkä tiedä yhtään, miten pohjoisesta tai Euroopasta tulevan liikenteen lastia aiotaan kuljettaa satamaan ja sieltä pois. En tiedä miten se aiotaan järjestää, koska muut [sillan] alla olevat tiet ovat niin pieniä.

Toivasen mukaan Genovan keskustassa on tällä hetkellä tavallista hiljaisempaa. Ihmisten järkytyksen voi aistia.

– Huomaa, että ihmiset ovat televisioiden ääressä. Liikenne ei kulje, ja helikoptereita menee keskustan yli jatkuvasti. Kaupunki tuntuu puoliksi autioituneelta. Tällä hetkellä aika moni varmaan odottaa vastauksia erilaisiin kysymyksiin.

Huolen lisäksi ihmiset ovat vihaisia tapahtuneesta.

– Tämä ei varmasti ole ainoa silta Italiassa, jonka huolto on jäänyt vähemmälle kuin olisi tarvetta. Jo pitkään on ollut suunnitelma, että siihen rakennettaisiin korvaavaa kulkuyhteyttä, mutta sekin on venynyt ja venynyt, eikä korvaavaa yhteyttä nyt ole.

– Tuntuu absurdilta, että niin iso ja massiivinen silta romahtaa alas. En edes osaa kuvitella, että kuinka montaa autoa siitä menee viidessä minuutissa. Sanattomaksi jää.

Eeva Toivasta haastatteli ensimmäisenä Mtv Uutiset (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Genovan romahtanutta siltaa oltiin vahvistamassa – "Silta oli aikoinaan italialaisen insinöörityön helmi"

Katso suoraa kuvaa Genovasta: Moottoritiesillan romahduksessa jo 22 uhria, yksi heistä lapsi – Syynä voi olla tukirakenteiden pettäminen

Suurlähetystö Genovan siltaturmasta: Ei tietoa suomalaisuhreista, seuraamme tilannetta

Liikenneviraston asiantuntija Genovan siltaturmasta: Erittäin poikkeuksellista