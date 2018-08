Terrorijärjestö Isisillä jopa 30 000 taistelijaa Syyriassa ja Irakissa, kertoo YK:n tuore raportti

Isisin joukossa on edelleen tuhansia ulkomailta tulleita taistelijoita.

Isisillä on edelleen paljon taistelijoita Irakissa ja Syyriassa, varoittaa YK:n tiistaina julkaisema raportti (siirryt toiseen palveluun). Raportin mukaan Isisillä on yhä 20 000–30 000 taistelijaa alueella. Heidän joukossaan on tuhansia ulkomailta tulleita taistelijoita.

YK:n mukaan maihin saattaa jäädä sodankäynnin jälkeenkin pieni, näkymätön joukko Isisin tukijoita ja taistelijoita.

Vuonna 2014 jihadistinen terroristijärjestö Isis valloitti osia Irakista ja Syyriasta ja julisti alueelle "kalifaatin". Tuolloin jopa 10 miljoonaa ihmistä eli Isisin hallinnon alla.

Isis kärsi kuitenkin tuntuvia sotilaallisia tappioita vuonna 2017 ja menetti melkein kaikki valtaamansa alueet.

Alueita Syyriassa

Isis pitää edelleen hallussaan pieniä alueita Syyrian Deir el-Zourin provinssissa. Siellä terrorijärjestö on onnistunut myymään öljyä ja toteuttamaan iskuja Irakin puolelle rajaa. Isisillä on hallussaan myös muita, pieniä alueita Syyriassa.

Irakin hallituksen joukot olevat joukot valtasivat Mosulin kaupungin takaisin heinäkuussa 2017. Nyt Isis ei pidä enää mitään alueita hallussaan Irakissa.

Jopa 40 000 ulkomaalaisen taistelijan arvelleen matkustaneen Syyriaan ja Irakiin sitten vuoden 2011. YK:n raportin mukaan ulkomailta tulijoiden määrä on kuitenkin melkein tyrehtynyt.

YK:n mukaan Isisillä on merkittäviä tukijoita Afganistanissa, Libyassa, Kaakkois-Aasiassa ja Länsi-Afrikassa. Toinen jihadistiryhmä al-Qaida on sen sijaan aktiivinen Somaliassa ja Jemenissä.

Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen määrä on laskenut loppuvuodesta 2017, YK kertoo. Samalla se varoittaa, että terrori-iskujen vähyys voi olla väliaikaista, sillä monia terrorismin syitä ei ole vielä ratkaistu.

