Herätys: Erityislasten koulukyydit pitkittyvät, sähkötupakan vaikutuksista vain vähän tietoa, sää lämpenee taas

Erityislapsia istutetaan koulutakseissa todella pitkiä aikoja

Erityislasten koulumatkat venyvät ylipitkiksi useammin kuin muilla koululaisilla. Niistä alakoululaisista, joiden koulumatkat olivat viime vuonna pidempiä kuin kaksi- ja puoli tuntia päivässä, yli puolet oli erityislapsia. Monesti koulumatkat venyvät ajallisesti, vaikka etäisyys kouluun olisi lyhyt. Tilanne johtuu muun muassa kuljetusjärjestelyistä, joissa yhteen taksiin kerätään pelkästään erityislapsia eri puolilta kuntaa.

Tupakan ja sähkötupakan vertailu on hankalaa – molemmista halutaan silti eroon

Sähkötupakkaa on tupruteltu Suomessa kymmenkunta vuotta. Tietoa sen pitkäaikaisesta vaikutuksesta ihmisen terveyteen on vielä vähän, viitteitä terveyshaitoista kuitenkin on. Valviran mukaan molemmat – tupakka ja sähkötupakka – ovat vaarallisia terveydelle. Myös tuotteen jakelija toivoisi lisää tutkimustietoa.

AOP

Italiassa etsinnät uhrien löytämiseksi tuhoutuneen sillan alta jatkuvat

Italian Genovassa jatketaan pelastustöitä tiistaina tapahtuneen siltaonnettomuuden jälkeen. Viranomaiset ovat vahvistaneet kuolleiden määräksi 26, mutta uhriluku voi kasvaa. Useita ihmisiä on yhä kateissa. Italian Genovassa on julistettu kahden päivän suruaika siltaromahduksen takia.

Moottoritiesilta romahti Genovassa 14. elokuuta. Valery Hache / AFP

Venäjän tunnetuin lastenkirjailija Eduard Uspenski on kuollut

Venäläinen lastenkirjailija Eduard Uspenski on kuollut 80-vuotiaana Moskovassa. Kirjailijan teokset ovat olleet suosittuja myös Suomessa. Esimerkiksi vuonna 1975 suomeksi julkaistu Fedja-setä, kissa ja koira löytyy yhä monen tuon aikakauden lapsen kirjahyllystä ja kirjaa luetaan uusille sukupolville.

Eduard Uspenski AOP

Satojen katolilaispappien epäillään hyväksikäyttäneen yli tuhatta lasta Pennsylvaniassa

Yhdysvalloissa on löydetty todisteita yli 300 katolisen kirkon papin syyllistymisestä hyväksikäyttöön vuosikymmenten aikana. Uhrit olivat nuoria poikia ja tyttöjä. Syytteet on nostettu vain kahta pappia vastaan, sillä monissa tapauksissa syyteoikeus on vanhentunut. Monet papeista ovat kuolleet.

Sää alkaa lämmetä jälleen

Keskiviikko on pilvinen lähes kaikkialla maassa. Sadekuurot jäävät vähäisiksi. Torstaina sää muuttuu hieman aurinkoisemmaksi. Etelästä alkaa virrata lämpimämpää ilmaa koko maahan. Lue lisää Ylen sääsivuilta.