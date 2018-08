Pelastustyöt Italian siltaonnettomuuspaikalla jatkuvat yöhön: Uhreja etsitään tuhansien tonnien betonimurskan alta

Italiassa Genovassa pelastustyöt jatkuvat moottoritiesillan romahduspaikalla. Silta romahti tiistaina päivällä lähes 50 metrin korkeudesta vieden mukanaan sen päällä olleet ajoneuvot.

Italian viranomaiset vahvistivat myöhään illalla uhrimääräksi 26. Raunioista löytyi illalla lisää ruumiita ja yksi ihminen kuoli leikkauksessa sairaalassa, kertoivat Ligurian alueviranomaiset.

Aiemmin illalla pääministeri Giuseppe Conte sanoi kuolonuhrien määräksi 22, mutta varoitti, että määrä nousee. Italian mediat sanovat pelastuslähteisiin viitaten ainakin 35 ihmisen kuolleen.

Useita ihmisiä on tiettävästi yhä kateissa ja ainakin 16 on loukkaantunut vakavasti, heistä kymmenen on kriittisessä tilassa.

Ääniä kuuluu raunioista

Pelastusviranomainen Bruno Frattasi sanoi Italian Rai-kanavalla, että pelastajat kuulivat illalla yhä ääniä raunioiden alta. Useita ihmisiä on saatu elossa raunioista. Pelastajat sanovat toivovansa, että lisää elossa olevia löytyisi.

– Emme ole luopuneet toivosta. Olemme pelastaneet jo kymmenkunta raunioiden alta, sanoi pelastaja Emanuele Giffi uutistoimisto AFP:lle.

– Työskentelemme kellon ympäri, kunnes viimeinenkin uhri on pelastettu, Giffi jatkoi.

Paikalla on noin 300 pelastajaa sekä rauniokoiria. Pelastus on kuitenkin vaativaa, sillä raunioina on tuhansia tonneja betonia.

Sillalla oli onnettomuushetkellä jopa 35 ajoneuvoa. Se romahti useiden varastorakennusten ja junaraiteiden päälle sekä alhaalla olleeseen jokeen.

Yli 400 ihmistä evakuoitiin onnettomuuden jälkeen läheisistä rakennuksista, sillä sillan rakenteiden pelättiin sortuvan lisää.

Romahdus ei kuitenkaan näytä surmanneen ketään sillan alla, vaan kaikki uhrit ovat toistaiseksi olleet sillan päällä olleissa ajoneuvoissa. Teollisuusalue oli pääsääntöisesti tyhjillään, sillä Italiassa oli tiistaina pyhäpäivä.

Lähteet: AFP, Reuters, AP