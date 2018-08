BBC: Venezuelan drooni-iskusta pidätetty kansalliskaartilaisia

Sotilasparaatissa tehdyn iskun on epäilty kohdistuneen tapahtumassa puhuneeseen presidentti Nicolas Maduroon.

Venezuelan viranomaiset kertovat pidättäneensä toistakymmentä ihmistä epäiltyinä yhteyksistä alkukuusta tapahtuneeseen sotilasparaati-iskuun.

Pidätettyinä on 14 ihmistä, joiden joukossa on maan kansalliskaartin kenraali ja eversti, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Venezuela on antanut kaikkiaan 27 pidätysmääräystä, jonka nojalla on otettu jo aiemmin kiinni 12 ihmistä. Maan syyttäjäviranomaiset arvioivat, että osa etsityistä henkilöistä on paennut naapurimaahan Kolumbiaan sekä Yhdysvaltoihin.

Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa tapahtui 4. elokuuta pommi-isku, joka kohdistui ilmeisesti maan presidenttiin Nicolas Maduroon. Maduro oli pitämässä puhetta sotilasparaatissa, kun räjähteillä lastatuista minikoptereista eli drooneista lensi panoksia lähelle presidentin puhujakoroketta.

Presidentti selvisi tilanteesta vahingoittumattomana, mutta useita sotilaita loukkaantui.

Maduro syytti heti iskun jälkeen Yhdysvaltoja, Kolumbiaa ja "äärioikeistolaisia ryhmiä", millä Venezuelan hallitus tarkoittaa maan poliittista oppositiota.

