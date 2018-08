Italiassa etsinnät uhrien löytämiseksi tuhoutuneen sillan alta jatkuvat

Kuolleiden määrän pelätään nousevan 30 henkilöön. Italiaan on julistettu kahden päivä suruaika.

Italian Genovassa pelastustyöntekijät jatkoivat raivaustöitä läpi yön tiistain siltaromahduksen jäljiltä. Viranomaiset kertovat, että tähän mennessä kuolleita on löytynyt 26. Kuolonuhrien määrän uskotaan kuitenkin kasvavan.

Useita ihmisiä on yhä kateissa ja ainakin 16 on loukkaantunut vakavasti, heistä kymmenen on kriittisessä tilassa.

Samaan aikaan tutkitaan syytä sillan romahtamiseen. Silta romahti tiistaina päivällä lähes 50 metrin korkeudesta vieden mukanaan sen päällä olleet ajoneuvot.

Italiaan on julistettu kahden päivä suruaika onnettomuuden vuoksi.

Italian presidentti Sergio Mattarella sanoi Genovan ja koko Italian kohdanneen katastrofin.

Pääministeri Giuseppe Conte totesi, että maan koko infrastruktuuri täytyy tarkastaa huolellisesti.

– Emme saa antaa tällaisen tragedian toistua.

Toivoa eloonjääneiden löytymisestä on

Pelastajat kuulivat illalla yhä ääniä raunioiden alta. Useita ihmisiä saatiin elossa raunioista.

– Emme ole luopuneet toivosta. Olemme pelastaneet jo kymmenkunta raunioiden alta, sanoi pelastaja Emanuele Giffi uutistoimisto AFP:lle.

Paikalla on noin 300 pelastajaa sekä rauniokoiria. Pelastus on kuitenkin vaativaa, sillä raunioina on tuhansia tonneja betonia.

Sillalla oli onnettomuushetkellä jopa 35 ajoneuvoa. Se romahti useiden varastorakennusten ja junaraiteiden päälle sekä alhaalla olleeseen jokeen.

Yli 400 ihmistä evakuoitiin onnettomuuden jälkeen läheisistä rakennuksista, sillä sillan rakenteiden pelättiin sortuvan lisää.

Romahdus ei kuitenkaan näytä surmanneen ketään sillan alla, vaan kaikki uhrit ovat toistaiseksi olleet sillan päällä olleissa ajoneuvoissa. Teollisuusalue oli pääsääntöisesti tyhjillään, sillä Italiassa oli tiistaina pyhäpäivä.

