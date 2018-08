Vuokralaiset saavat lähtöpassit kosteusvaurioiden piinaamasta Toralinnasta – Historiallisen talon surkea kunto yllätti Saton

Saton hallinnoima Toralinna on rakennettu vuonna 1899 ja se on peruskorjattu viimeksi vuonna 1987.

Saton hallinnoima Toralinna on rakennettu vuonna 1899 ja se on peruskorjattu viimeksi vuonna 1987. Susanna Siironen / Yle

Pasilassa, Veturitie 3:ssa sijaitseva historiallinen asuintalo, entinen rautatieläisten talo, Toralinna, joutuu laajaan peruskorjaukseen.

Asukkaat joutuvat jättämään kotinsa Toralinnassa puolen vuoden sisällä.

Vaikka asukkaat ovat valittaneet aiemmin sisäilmaongelmista ja joitakin asukkaita on muuttanut pois huonon sisäilman takia, (siirryt toiseen palveluun)rakennuksen huono kunto yllätti vuokraisännän, Saton.

– Hirsirakenteista on löytynyt mikrobivaurioita, kuten paikallisia lahovaurioita. Lisäksi kellarissa maan vastaisissa seinissä on kosteusvaurioita, kertoo Saton liiketoimintajohtaja Antti Asteljoki.

– Nämä ovat meille ehdottomasti merkkejä siitä, että koko talo on peruskorjattava ja toimenpiteisiin aletaan välittömästi.

Asteljoki kertoo, että kellarissa seinät ovat yhdistelmä luonnonkiviladontaa ja tiilimuurausta, joka on ollut tyypillinen rakennustapa Toralinnan ikäkauden rakennuksille.

– Toki meillekin tuli yllätyksenä, että talo on siinä kunnossa. Mutta nyt se on aika korjata ja tärkeintä on huolehtia asukkaista ja saada talo kuntoon.

Sato: "Me korvaamme muuttokustannukset"

Talossa on 62 vuokra-asuntoa ja 85 asukasta, joista lapsia on kymmeniä. Sato lupaa maksaa asukkaiden muuttokustannukset ja auttaa löytämään uuden kodin Satolta.

– Me tulemme korvaamaan muuttokustannuksia ja auttamaan uuden kodin löytymisessä. Muuttokustannukset ovat tietysti yksilöllisiä, mutta katsomme, että kenellekään ei tule ylimääräisiä kustannuksia.

– Meillä on tällä hetkellä 400 tyhjää asuntoa, hän sanoo.

Peruskorjauksen suunnittelu alkaa heti. Peruskorjaus voisi alkaa ehkä vuoden päästä ja se voisi olla valmis vuonna 2020. Sen jälkeen Toralinna säilyy Asteljoen mukaan Saton vuokrakohteena.

– Talon nykyiset asukkaat tulevat olemaan asukasvalinnoissa etusijalla sitten, kun peruskorjauksen valmistuttua sinne aletaan etsimään uutta asukaskuntaa, hän lupaa.