Kysyimme viideltä johtajalta, mitä ikä merkitsee – "Nuoruus on yleensä synonyymi kokemattomuudelle tai jopa sille, että ei osaa"

Ihmisen kohtaaminen on johtajalle tärkeämpää kuin asiaosaaminen. Nuoret johtajat ovat innokkaita, mutta heiltä voi puuttua uskottavuutta ja elämänkokemusta.

Erno Heikkinen, 26, Suomussalmen kunnanjohtaja

Erno Heikkinen astui kunnanjohtajan tehtävään 26-vuotiaana (siirryt toiseen palveluun) (Kuntalehti). Suomussalmen kunnassa on noin 330 työntekijää ja hieman alle 8 000 asukasta.

"Olin Nakkilan kunnassa hallintojohtajana, kun huomasin, että Suomussalmen kunnassa (siirryt toiseen palveluun) on kunnanjohtajan virka auki. Ajattelin, että jäisi harmittamaan, jos en hakisi. Montaa on puhututtanut varmasti, kun on 26-vuotias kunnanjohtaja.

Erno Heikkinen on opiskellut Tampereella kunta- ja aluejohtamista. Hänellä on jääkiekkojunioritaustaa kotikylällään. Lasse HInkula / Yle

Kunta-alalla on tällä hetkellä tosi voimakas nuorennusleikkaus käynnissä. Minusta tuntuu, että työpaikat ja organisaatiot ovat valmiimpia siihen, että nuoria tulee. Sitä ei nähdä negatiivisena asiana.

Kunnanjohtajan työ on hyvin julkinen työ. Siinä ollaan paljon esillä ja tavallaan kunnan kasvot. Paineita tietenkin jonkin verran tulee, kun odotetaan, että pystyy muuttamaan asioita. Silloin oman työn jaksottaminen on tosi tärkeää, ja täytyy itse pitää huolta, että kalenteri ei tule liian täyteen. Junnukiekon tuomarointi 16-vuotiaana kasvatti nahkaa paksummaksi jo silloin.

Nuorista johtajista ei ole yhtä teoriaa. Voidaan tunnistaa piirteitä tai asioita, jotka ovat haastavia asioita uran alkuvaiheessa. Johtamisen tutkijatohtori Anna Heikkinen

Mielestäni johtamisessa tärkeää on itsensä tunteminen ja omien heikkouksien sekä vahvuuksien tiedostaminen. Johtamis- ja esimiestyössä oppii tuntemaan paremmin itseään ja miten erilaisissa tilanteissa luontaisesti toimii."

Juha Huotari, 41, Prometec Solutions Oy:n toimitusjohtaja

Juha Huotari sai ensimmäisen johtajapestinsä 32-vuotiaana Kajaanin kaupungin talousjohtajana. Myöhemmin hän siirtyi talousjohtajan paikalta yritysmaailmaan ja perusti yhtiökumppaninsa kanssa yrityksen tyhjentyneen paperitehtaan tiluksille.

Uran alkuvaiheessa nuori rakentaa omaa identiteettiään: mikä on hänen tyylinsä ja tavoitteensa. On todettu, että parhaiten voivat nuoret johtajat, joilla on selkeä näkemys identiteetistään. Johtamisen tutkijatohtori Anna Heikkinen

"Kun ura alkoi, ikä nousi monesti esille. Olin kuntaorganisaatiossa nuori, mutta ei sekään loppujen lopuksi ollut mikään ongelma. Asenne, toisten ihmisten kunnioitus ja aito halu tehdä työtä ratkaisevat. Pelkkä tieto ei riitä vaikka sitäkin pitää olla. Oma asenne ratkaisee, kun ensimmäistä johtajapaikkaa hakee.

28-vuotiaana Juha Huotaria pidettiin nuorena talousjohtajaksi. Lucas Holm / Yle

Edellisessä työssä opin, että kannattaa olla saavutettavissa, eikä se ole koskaan haitannut. Tasapaino on pikkuhiljaa muotoutunut, ja vapaa-aikaakin on ruvennut arvostamaan."

Tytti Määttä, 37, Kuhmon kaupunginjohtaja

Tytti Määttä aloitti johtajauransa 28-vuotiaana Vaalan kunnanjohtajan (siirryt toiseen palveluun) (Suomenmaa) tehtävästä. Kuhmossa hänellä on työntekijöitä johdettavanaan 360 ja asukkaita kunnassa on 8 500.

"En tiedä, johtuiko nuoruudestani, että en arvostanut itseäni johtajana riittävästi. Vasta kun johtajakokemusta on kertynyt, olen ymmärtänyt, että kenties olen hyvä johtaja.

Nuoren johtajan on tärkeää ymmärtää oma ikänsä. Vaikka ei kokisi itseään nuoreksi, joku näkee nuorena siitä huolimatta. Nuoruus on yleensä synonyymi kokemattomuudelle tai jopa sille, että ei osaa.

Tytti Määttä oli ensimmäistä kertaa johtajana lukion oppilaskunnan hallituksessa. Lucas Holm / Yle

Johtajan muut ominaisuudet vaikuttavat enemmän kuin ikä. Johtajan tulisi aina kyetä innostamaan ja kannustamaan ihmisiä. Olla empaattinen, aito ja hakea vaikeisiinkin asioihin ratkaisuja. Ja olla rohkea.

Jos ihmisellä on monipuolinen elämänkokemus ja hän on ollut paljon ihmisten kanssa tekemisissä, hän pärjää nuorena johtajana hyvin.

Perinteiden kunnioittaminen on erittäin tärkeää, koska sillä osoitetaan arvostusta organisaation historiaa kohtaan. Johtamisen tutkijatohtori Anna Heikkinen

Mielestäni aina kannattaa kuitenkin muistaa, että jokainen ihminen, jonka kohtaat, opettaa sinulle jotain uutta.

Tärkeää johtamisessa on huomioida myös itsensä ja pyytää tarvittaessa apua eli esimerkiksi työnohjausta. Johtajahan on monesti yksin työssään."

Paavo Haataja, 38, KoulutusAvain Oy:n yrittäjä

Paavo Haataja seuraa isäänsä kajaanilaisen KoulutusAvain Oy:n (siirryt toiseen palveluun) toimitusjohtajana ja yrittäjänä. Sitä ennen Haataja toimi Metsäkeskuksen metsäpalvelupäällikkönä jo 28-vuotiaana.

"Aluksi varmasti elämänkokemuksen puute näkyi. En osannut ottaa huomioon jokaisen ihmisen erityispiirteitä. Joillekin pitää olla pilkuntarkat ohjeet, ja joillekin riittää yleispätevä ohjeistus. Nyt, kun on tullut mittariin melkein neljäkymmentä, osaa ottaa huomioon näitä asioita.

Johtajavuosien alussa oli kova into ja kovat paineet siitä, miten pitää onnistua ja mitä muut ajattelevat siitä. Ehkä jopa liikaakin. Päätöksenteon vaikeus peilautuu siinä, kun ei ole alasta välttämättä tietoa.

Paavo Haataja myöntää, että päätösten tekeminen on helpompaa, kun ikää tulee lisää. Lucas Holm / Yle

Varsinkin alle kolmekymppisenä oli tiettyä uskottavuusongelmaa. Siinä on muutama kivi käännettävänä vanhan linjan henkilöiden kanssa, jotka olivat tehneet ikänsä asiat tietyllä tavalla. Minä olin sitten se kolmekymmentä vuotta nuorempi kaveri, joka tuli sanomaan, että tämä asia pitäisikin tehdä toisin.

Pysy uskollisena omille arvoillesi. Kehitä vuorovaikutustaitojasi. Säilytä analyyttisyys ja kyky tarkastella asioita kokonaisuutena. Johtamisen tutkijatohtori Anna Heikkinen

Pyrin johtamaan vuorovaikutuksen kautta. Minun ei tarvitse sanoa viimeistä sanaa, vaan voin hyvin pakittaa, jos muilla on hyvät argumentit siitä, miten asia pitää tehdä.

Alan osaamista tärkeämpää on se, miten kohtaat työntekijän henkilönä. Joskus esimiesasemaan nousee nohevin työntekijä, jolla on vuosia työkokemusta, mutta hän ei välttämättä ole paras henkilöstön johtaja esimiestyössä."

Mikko Soininen, 46, RTG Sales Oy:n toimitusjohtaja

32-vuotiaana johtajauransa aloittaneella Mikko Soinisella on 260 alaista matkailun asiakaspalveluyrityksessä.

"Nuorena pitää miettiä, mikä on sopiva balanssi työn ja vapaa-ajan välillä. Tämä nuorilla välillä unohtuu, unohtui itsellänikin.

Ihailen sellaisia nuoria ihmisiä, jotka osaavat erottaa työn ja vapaa-ajan. He tulevat rentoutuneempina töihin ja saavat paremman lopputuloksen työpäivästä. Tämän haluaisin opettaa 25-vuotiaalle itselleni, jos pystyisin menemään ajassa taaksepäin.

Nuorten korostama johtaminen tänä päivänä ei ole määräilevää ja käskyttävää, vaan kuuntelevaa, motivoivaa, innostavaa ja eettistä. Johtamisen tutkijatohtori Anna Heikkinen

Monesti nuorena aikaa käytetään liikaa asioiden tekemiseen, eikä pysähdytä miettimään vaikutuksia. Hyvä johtaja kuuntelee alaisia, mutta pysyy jämäkkänä ja tekee ratkaisuja, jotka välillä ovat kipeitä. Ihmisiä kuuntelemalla löytää päätöksentekoon parhaat lopputulokset.

Mikko Soininen korostaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Lucas Holm / Yle

Haluaisin välttää ajattelua, että kun me nuorena teimme asiat tietyllä tavalla ja tämä nykynuoriso taas toisella tavalla. Meidän pitää oppia uudelta sukupolvelta.

Osaaminen tulee tietenkin teoista ja kokemuksista. Siitä saadaan lihaa johtajuuden ympärille. Myöskin auktoriteetti kasvaa kokemuksen myötä. Ne ovat asioita, joita ei yksinkertaisesti koulussa voi oppia."