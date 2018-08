Plagioinnilta on vaikea suojautua 100-prosenttisesti – alkoholiyrityksen brändi kelpasi kopioijille Portugalissa

Isokyröläisen Kyrö Distilleryn tunnetuin tuote, Napue Gin, joutui vähän aikaa sitten kopioinnin kohteeksi (siirryt toiseen palveluun). Portugalista löytyi giniä, jonka pullo muistuttaa selvästi eteläpohjalaistuotetta.

– Toca Gin on ollut vähemmän luova, toteaa Kyrö Distilleryn perustajiin kuuluva ja nykyään tehtaanjohtajana toimiva Miko Heinilä.

Yritys sai tietää plagioinnista Samuel Soraisen twitter-viestistä. (siirryt toiseen palveluun)

Kyrö Distillery on investoinut tuotteensa brändiin ja näkyvyyteen eikä plagioinnista oltu mielissään.

– Olemme halunneet poiketa suomalaisesta hyvin pedantista toimintatavasta, jossa keskitytään tuotteen ominaisuuksiin viimeisen päälle, mutta markkinointi ja brändäys jää usein lasten kenkiin. Me ollaan haluttu tuoda se yhtä merkittäväksi asiaksi. Siinä missä tuotteisiin panostetaan viimeisen asti, myös brändäys ja asiakaskokemus on meille äärettömän tärkeää, Heinilä toteaa.

Kyrö Distilleryn toimitusjohtajan, Miika Lipiäisen ensimmäinen ystävällismielinen lähestyminen Portugaliin ei ole tuottanut toivottua vaikutusta.

– Sieltä tuli temperamenttinen vastaus ja totesimme, että ehkä asia ei etene nyt tällä tavalla. Nyt olemme ottaneet asianajajatoimistoon yhteyttä ja laatineet heidän kanssaan kirjelmän, jotta Portugalissa ymmärtävät asian vakavuuden ja sen merkityksen meille, Heinilä toteaa.

Mikäli tämäkään ei tehoa, on tarkoitus käydä lakimiesten kanssa keskustelua.

– Sitten ei olla ystävällismielisiä. Monissa tuotteissa brändi on yksi tärkeimpiä komponentteja koko tuotteessa. Sen varjeleminen ja suojeleminen on jokaiselle yritykselle todella tärkeää, ennen kaikkea meidän toimialalla se on vielä korostetumpaa, Heinilä kertoo.

Antti Haanpää / Yle

Selkeä kopio

Suomalaisista design-yrityksistä esimerkiksi Marimekolle ja Minna Parikalle taistelu plagiointia vastaan on arkipäivää. Myös Marimekkoa itseään on syytetty vuosien saatossa kopioinnista.

Länsi-Suomen Muotoilukeskus Muovan Tommi Siljamäen ja Janne Pekkalan silmät ovat harjaantuneet löytämään tuotteiden yhtäläisyyksiä. Kauaa ei tarvinnut tarkastella Portugalin ja Suomen pullojen kuviakaan, kun samankaltaisuudet löytyivät.

– Siinä oli kopioitu monia elementtejä: pullon muoto, logo, tekstin koko, taitto, fontit... Kyllä se oli selkeä kopio, Janne Pekkala toteaa.

– Ei ole epäilystäkään, etteikö tässä ole hyödynnetty kaikkea mahdollista, Tommi Siljamäki lisää.

Tommi Siljamäen mukaan olemassa olevien tuotteiden kopiointia voidaan käyttää keskustelun keinona.

– Tällöin kaikki tiedostavat, mistä se idea on hankittu. Tietoisesti tehdään asiaa tutuksi ja se on keskustelun omaista. Sitä on muun muassa hyödynnetty poliittisissa kamppailuissa. Se on toki ymmärrettävissä vain silloin, kun puhutaan markkinointikampanjoista.

Kopioinnin hyödyntäminen ei siis toimi tuotteissa, joilla on pitkä elinkaari.

Kopiointia voi pitää imartelunakin: hyvä tuote on sellainen, josta muutkin haluavat markkinallisen siivunsa. Yritys voi suojata tuotteensa mallisuojalla, mutta Pekkalan mukaan mallisuoja on esimerkiksi patenttiin verrattuna heikompi.

– Ei tarvitse hirveän paljon muuttaa sitä, kun mallisuoja ei enää suojaa sitä, Pekkala sanoo.

– Myös yrityksen rahallinen pääoma vaikuttaa paljon siihen, kuinka pystyy suojaamaan omaa oikeuttaan omiin suunnittelemiinsa ratkaisuihin. Siinä mielessä pienen firman ja pienen suunnittelijan kannattaa enemmänkin olla markkinoilla ja läsnä kuin yrittää suojata kaikilla keinoilla sitä ratkaisua, Siljamäki kertoo.

Muovan muotoilijat Janne Pekkala ja Tommi Siljamäki Antti Haavisto / Yle

Internetistä hyötyä ja haittaa

Internetistä on Pekkalan ja Siljamäen mukaan muotoilussa sekä hyötyä ja haittaa: internet antaa inspiraatiota ja synnyttää intoa kopioida, mutta myös suitsii kopiointia.

– Muotoiluun kuuluu osana, että perehdytään, että mitä jo markkinoilla on, jotta pystyttäisiin erottumaan niistä. Pitää vain pitää huoli, ettei ota niitä tyylielementtejä sellaisenaan, vaan mennään tyylin ja ulkokuoren taakse ja pohditaan niitä mielikuvia, Pekkala kertoo.

– Voin ilolla todeta, että yrityksillä täällä Pohjanmaalla on vahva tavoite ja pyrkimys erottautua kilpailijoista ja muista, sen sijaan että imitoitaisiin niitä. Halutaan olla omaleimaisia ennemmin kuin lähdettäisiin ison brändin jalanjäljissä tekemään samankaltaista, Siljamäki lisää.

Janne Pekkalan mukaan muotoilijat tietävät nykypäivänä, että teokset tulevat julkisiksi ja netin myötä leviävät maailmanlaajuisesti.

– He tietävät, että niitä katsotaan myös sillä silmällä, että onko tämä plagioitu vai ei, Pekkala kertoo.

Pullon sisällön kopioiminen vaikeaa

Kyrö Distillery panostaa tällä hetkellä oman brändinsä suojaamiseen. Yrityksessä on esimerkiksi analysoitu Napuen "DNA:ta".

– Nyt meillä on jonkinlainen sormenjälki Napuesta. Jos tulisi tuotepalautus, että Napue on hassua, niin me voidaan lähes 100-prosenttisesti sanoa, onko tuote meidän vai onko siihen tullut muutoksia matkalla, Heinilä kertoo.

Portugalin tapauksessa pullon muoto ja etiketti oli kopioitu Kyrö Distilleryltä. Yritys ei kuitenkaan ole saanut käsiinsä tuotetta, jotta pystyttäisiin arvioimaan, onko myös tuotteen sisältö eli gini kopioitu.

– Näen, että on kohtuullisen hankalaa saada aikaan samanlainen tuote kuin mitä meillä pullossa on. Siinä on niitä suomalaisia yrttejä, jotka on tuoreena poimittu, maseroitu ja tislattu. Siitä on saatu sitä suomalaisen luonnon aromimaailmaa siihen giniin. Uskon että Portugalista vastaavien yrttien löytyminen ja saaminen samalla lailla tasapainoon on äärimmäisen hankalaa, Heinilä toteaa.