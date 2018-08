Soinin aborttikommenteista lähtenyt keskustelu kertoo siitä, että naisten oikeudet voidaan aina uudelleen kiistää – "Valitettavaa, että Suomen linjasta syntyy epäselvä kuva"

On valitettavaa, että ulkoministeri Timo Soini (sin.) tietoisena omasta asemastaan ottaa toistuvasti aborttiin kantoja, jotka ovat ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan yleisen linjan kanssa, eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja (sd.) Tytti Tuppurainen arvioi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa keskiviikkona.

– Abortti on monissa maissa tulenarka poliittinen kysymys ja on valitettavaa, että Suomen linjasta syntyy epäselvä kuva, kun ulkoministeri pitää tätä toistuvasti esillä, Tuppurainen sanoi.

Soini juhli blogissaan Argentiinan senaatin päätöstä, joka kieltää edelleen abortit. Toisella kertaa hän pahoitteli Irlannin aborttikiellon kumoamista ja kolmannella kerralla osallistui abortin vastaiseen mielenosoitukseen Kanadassa.

SDP kertoi tiistaina tehneensä puoluejohdon kesäkokouksessaan päätöksen kutsua oppositio koolle syksyn alussa pohtimaan välikysymystä Soinin toiminnasta.

Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen kommentoi Ykkösaamussa, että on surullista, että aborttiasiasta pitää keskustella uudestaan ja uudestaan.

– Se tavallaan muistuttaa siitä, että naisten oikeudet eivät ole koskaan saavutettuja. Niitä ei voi koskaan pitää sellaisina, että vain tuudittaudutaan rauhassa saavutettuun oikeuteen. Aina pitää muistaa, että ne voidaan uudelleen kiistää.

Suomessa vaaditaan sosiaalisia syitä

Pyykkönen muistuttaa, että vastikään eduskunnassa oli käsittelyssä lakiesitys, jonka mukaan terveydenhoitohenkilökunnan pitäisi saada oikeus kieltäytyä aborttitoimenpiteestä. Hän myös toteaa, että Suomessahan abortti ei ole vapaa, toisin kuin suuressa osassa muuta Eurooppaa.

– Tuleva Irlannin lakikin on, että abortin saa pyynnöstä, on request. Suomessa vuonna 1970 säädetty laki tarkoittaa sitä, että aborttia pitää aina perustella sosiaalisilla syillä. Käytännössä käytäntö on muotoutunut sellaiseksi, että abortin saa kun sitä tullaan pyytämään, mutta me näemme, että lakia pitäisi muuttaa siten, ettei sosiaalisia syitä vaadittaisi, Pyykkönen katsoo.

Sekä Pyykkönen että Tuppurainen toteavat yhdestä suusta, että abortit tuskin kieltämällä maailmasta loppusivat.

On hyvin naiivi näkemys, että kieltämällä abortit loppuvat. Milla Pyykkönen, pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni

– On globaali ihmisoikeuskysymys, että turvallinen abortti on saatavilla, jos sitä tarvitsee, Tuppurainen sanoo.

Argentiinan senaatti hylkäsi parlamentin jo hyväksymät höllennykset maan tiukkaan aborttilainsäädäntöön noin viikko sitten. Pyykkösen mukaan on arvioitu, että Argentiinassa 25 viime vuoden aikana 3 000 naista on kuollut laittomiin abortteihin.

– Vaikka Argentiinassa abortti on laiton, siellä tehdään noin puoli miljoonaa aborttia vuosittain, ja arvioidaan, että 50 000 naista joutuu sairaalahoitoon. On hyvin naiivi näkemys, että kieltämällä abortit loppuvat. On irvokasta, että Soini juhlii elämää, koska monia naisia on kuollut, Pyykönen sanoo.

Tuppurainen toteaa, että abortti on tuskin kenellekään kevyt asia.

– Eettiset kysymykset ovat aina mielessä. Abortista pitää keskustella myös eettisenä kysymyksenä, mutta aborttioikeus on oltava.

