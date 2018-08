Muotisuunnittelija Ervin Latimer haluaa avartaa käsitystä miesten muodista: ”On niin paljon enemmän, mitä me voisimme pukea päälle” – katso minidokumenttisarja nuorista tyylivaikuttajista Yle Areenasta

Langat hohkaavat ja tuntuvat kuin sulavan kankaaseen – sellaisella vauhdilla ompelukoneen neula tikittää kirjaimia tekstiilin läpi. Valmistumassa on Aalto-yliopistossa muotia opiskelevan Ervin Latimerin lopputyö koulun muotinäytöstä varten.

Mallistossaan Latimer keinottelee jenkkiläisellä, maskuliinisella valkoisen miehen cowboy-kulttuurilla. Hän kerää massakulttuurista piirteitä, kokonaisuuksia ja fiiliksiä ja lassoaa ne täysin uuteen, omaan kuosiinsa.

Muoti edustaa aina oman aikansa yhteiskuntaa, ja tämänhetkisen tarjonnan Latimer kokee kapeana. Hänestä on nurinkurista, että useimmiten naisten pukeutumiseen puututaan, mutta toisaalta miehille ei ole oikein edes olemassa vaihtoehtoja.

– Miehille on paitoja ja housuja, that’s it! Me voisime pitää haalareita, hameita, mekkoja tai mekkotakkeja. On niin paljon enemmän, mitä me voisimme pukea päälle, Latimer innovoi ja innostuu.

Vaatesuunnittelu ei nuorena intohimoiselle koripalloilijalle ollut mikään itsestäänselvä uravalinta. Kun Helsingin kuvataidelukion ovet myöhemmin avautuivat, myös Latimerin tulevaisuuden suunnitelmat lähtivät uusille kierroksille.

– Siinä vaiheessa tajusin, että se on taiteet tai luova ala, Latimer muistelee.

Anni Solja / Yle Kioski

Ruskeat Tytöt Media on tehnyt Yle Kioskille viisiosainen lyhytdokumenttisarjan Se tyyli, joka kertoo nuorista tyylivaikuttajista Suomessa. Sarjan kaikki jaksot ovat katsottavissa Yle Areenassa.