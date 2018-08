Suomalaisilla havaittu viallisia passeja – Venäjän-matka tyssäsi väärin päin oleviin vesileimoihin

Suomalaisissa passeissa on havaittu viallisia vesileimoja. Ongelmaan törmättiin Lappeenrannasta Viipuriin suuntautuvilla risteilyillä tänä kesänä.

Viisi suomalaista ei ole päässyt nousemaan maihin Viipurissa, sillä heidän passien sivuilla on ollut väärin päin olevia vesileimoja.

– Ensimmäiset tapaukset tulivat ilmi kesäkuun loppupuolella, kertoo risteilyjä järjestävän Saimaa Travelin toimitusjohtaja Kirsti Laine.

Vialliset passit on havaittu venäläisten rajaviranomaisten tarkastuksissa Viipurissa. Viallisen passin omistavat matkustajat ovat joutuneet viettämään aikaansa laivassa sen aikaa, kun kunnes laiva on palannut Lappeenrantaan.

M/S Carelia Viipurin matkustajasatamassa Jari Tanskanen / Yle

– Ikäväähän se tietysti on, kun on matkaan lähtenyt ja ei pääse maihin, Laine sanoo.

Laiva viipyy Viipurissa noin kolme tuntia.

Poliisihallitus selvittää ongelman laajuutta

Poliisihallituksen tietoon on tähän mennessä tullut kolme suomalaispassia, joissa vesileimoja on väärin päin. Lupahallintopäällikkö Hanna Piipposen mukaan käytännössä koko sivuarkki on ollut passissa väärin päin.

– Passi on ihan aito, mutta muutamalla sivulla arkki on väärin päin, Piipponen kertoo.

Vialliset passit on myönnetty vuosina 2014 ja 2015. Poliisihallitus ei vielä tiedä, onko kyse yksittäistapauksista vai onko ongelma laajempi.

– Selvitämme toimittajan kanssa, mistä tämmöinen on voinut johtua. Sen perusteella arvioimme, kuinka montaa passia tämä mahdollisesti voisi koskea, Piipponen kertoo.

Passien toimittaja vaihtui vuoden 2017 alussa normaalin kilpailutuksen kautta.

Uusi passi aina syytä tarkistaa huolellisesti

Passin sivulla olevan vesileiman näkee, kun sivun laittaa valoa vasten.

Poliisihallitus ei ainakaan vielä anna erikseen ohjeistusta nimenomaan passien vesileimojen tarkistamisesta vaan selvittää ensin ongelman laajuudeen.

– Yleinen neuvo on, että uusi passi on syytä tarkistaa huolellisesti, lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen sanoo.

Virheellinen passi on syytä viedä poliisille, jotta tilalle voidaan myöntää uusi passi. Viallisista passeista kertoi ensin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun) (juttu on maksumuurin takana).