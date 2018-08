Seuraava Star Wars tai Mission Impossible voitaisiin kuvata Suomessa – Suomen brutaali arkkitehtuuri ja karut maisemat kiehtovat Hollywood-elokuvien kuvauspaikkojen metsästäjiä

Tästä on kyse Joukko nimekkäitä Hollywood-elokuvien kuvauspaikkajärjestäjiä on tutustunut tällä viikolla Suomeen.

Kuvauspaikkoja on tällä kertaa haettu Kuusamon luonnosta, Pyhäsalmen kaivoksesta, Oulun jokisuistosta ja betonilähiöistä, Pohjois-Pohjanmaan soilta, Hailuodon saaresta Perämerellä sekä Turun saaristosta ja historiallisesta keskustasta.

Kuvauspaikkoja esitellään suurtuotantojen tekijöille julkisuusarvon toivossa.

Varsinkin matkailuteollisuus voi hyötyä paljonkin, jos suomalaismaisemat päätyvät osaksi menestyselokuvan kuvastoa.

Tunnetuimpia esimerkkejä elokuvien merkityksestä matkailulle on Uuden-Seelannin mittava hyötyminen Tolkien-elokuvien ekstoottisen kuvausympäristönä toimimisesta.

Nelipaikkainen helikopteri laskeutuu Oulun teatteritalon taakse. Toriaukealla sijaitsevan betonisen rakennuksen ympäristö tuo mieleen Itä-Saksan.

Joukko uteliaita kaupunkilaisia tähyilee, laskeutuiko taivaalta merkittäviäkin kuuluisuuksia. Madonnaa ei näy, mutta suuren maailman touhusta tässä silti on kyse.

Ryhmä Hailuodon, Iin ja Pudasjärven välisiin maisemiin ilmasta tutustuneita Hollywood-elokuvien kuvauspaikkajärjestäjiä purkautuu kopterista ja siirtyy lounaalle pienen puusillan takana Pikisaaressa sijaitsevaan ravintola Sokeri-Jussiin.

Elokuvassa tärkeintä on vaikuttavuus. Niinpä silmää viiltävän brutaali monumentaaliaukio saattaakin olla oivallinen kuvauspaikka toiminta- tai kauhuelokuvalle.

Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntija Anne Laurila ja kuvauspaikkajärjestäjä Asha Sharma Oulun kaupunginteatterin ja pääkirjaston välissä jäätelökioskin edessä. Timo Sipola / Yle

Hieman kärjistäen voi sanoa, että kuvauspaikkojen etsinnässä on konkreettisimmillaan kyse siitä, missä Tom Cruise seuraavaksi laitetaan juoksemaan seuraavassa jättibudjetin toimintaelokuvassa. Sellaista paikkaa suistossa pyöräillyt toinen ryhmä katseli Oulun Merikosken voimalaitospadolla.

Suomi vertautuu Kanadaan ja Alaskaan

Bond-elokuvista ja Mission Impossiblesta tuttu kuvauspaikkajärjestäjä Asha Sharma vertaa Suomea Kanadaan. Kuvauskohteiden kirjo on hänen mielestään kuitenkin Suomessa suurempi.

– Se mikä täällä on erilaista ja pistää silmään, on mielenkiintoinen brutaali arkkitehtuuri. Toimintafilmien tekijät pitävät siitä. Sellaista ei löydä Kanadasta.

Sharma pitää oikeaa talvea merkittävänä etuna Suomelle. Kuusamosta Ouluun ajettaessa hän katseli vaikuttavia mäntymetsiä. Mieleen tuli, että jos viimeisintä Mission Impossiblea suunniteltaessa olisi tiedetty tällaisesta kohteesta näin lähellä, ei olisi luultavasti lähdetty Uuteen-Seelantiin.

Nyt kun Suomella on tämä 25 prosentin palautusjärjestelmä, se tekee teistä kilpailukykyisen esimerkiksi Islannin kanssa. Siellä on viime vuosina tehty paljon isoja tuotantoja kuten Game of Thrones ja Star Wars Scott Trimble, kuvauspaikkaetsijä

Sharma työskentelee tällä hetkellä projektissa, jossa tarvitaan betoniarkkitehtuuria ja kaivosympäristöä. Siksi tällä matkalla on käyty tutustumassa esimerkiksi Pyhäsalmen kaivokseen.

– Sillä on suuret mahdollisuudet päätyä filmiin. Se on hyvin syvä kaivos, enkä ole nähnyt mitään sellaista aiemmin, sanoo Sharma.

Pyöräilijät ja kopterissa olleet vaihtavat osia

Hetken päästä osat vaihtuvat ja kopteri nousee uudestaan taivaalle äsken pyöräilleen Sharman seurueen kanssa.

Kansainväliset kuvauspaikkajärjestäjät tutustuivat Suomeen myös ilmasta. Tässä Asha Sharma Oulun taivaalla. Marko Väänänen / Yle

Sharman kollega Scott Trimble vertaa puolestaan Suomea Alaskaan, missä on ollut kahdesti kuvaamassa suuria projekteja Disneyn ja Paramountin kanssa.

– Jos olisin silloin tiennyt mitä Suomella on tarjota, olisi ehkä ollut mahdollista toteuttaa kuvauksia Suomessa.

Elokuvat tuovat paljon rahaa kuvauspaikoille, joten kilpailu on kovaa. Siihen kisaan Suomen kannustinjärjestelmäkin on kehitetty. Se tarkoittaa sitä, että tuotantoyhtiö saa 25 prosenttia Suomessa käyttämästä rahasta takaisin.

– Se tekee teistä kilpailukykyisen esimerkiksi Islannin kanssa. Siellä on viime vuosina tehty paljon isoja tuotantoja kuten Game of Thrones ja Star Wars. Tulevaisuudessa sellaiset voivat päätyä tänne, sanoo Trimble.

Takana monia viime vuosien menestysfilmejä

Sharma ja Trimble ovat Suomessa kuvauspaikkoja etsivän joukon nimekkäimpiä tekijöitä. Sharma on vastannut muun muassa Mission Impossible: Fall out-elokuvan (2018) ja Bond-elokuva 007 Spectren (2015) studion ulkopuolisten kuvauspaikkojen etsinnästä ja niihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Asha Sharma vertaa Suomea Kanadaan. Hänen kollegansa Scott Trimble taas Alaskaan. Business Oulun Anne Laurila on huolehtinut kuvauspaikkajärjestäjien tutustumismatkasta eri puolilla Suomen. Pohjoisen ohella on kierretty myös Turkua, Tamperetta ja Helsinkiä. Timo Sipola / Yle

Trimble taas on ollut vastuussa muun muassa elokuvien La La Land (2016) ja Sota apinoiden planeetasta (2017) kuvauspaikkojen etsinnästä.

Konkreettisista projekteista kukaan ei halua vielä tässä vaiheessa puhua. Osa porukasta on käynyt Islannissa vastaavalla tutustumismatkalla, ja kolme vuotta myöhemmin siellä kuvattiin Transformers: Viimeinen ritari -elokuvan kohtauksia.

On selvää, että tällaisten tuotantojen aluetaloudelliset ja imagovaikutukset ovat merkittäviä.

Tuotantokannustinjärjestelmä teki Suomesta kilpailukykyisen

Suomeen lanseerattiin viime vuonna av-alan tuotantokannustin osana Business Finlandin palveluita. Koko toimiala on halunnut tätä muuallakin maailmassa käytössä olevaa järjestelmää jo pitkään.

Viime vuoden alusta Suomessa on ollut 10 miljoonaa euroa käytössä kotimaiselle ja kansainväliselle tuotannolle. Tuotantoyhtiö saa Suomessa käyttämästään rahasta automaattisesti 25 prosenttia takaisin.

– Se on muuttanut koko tuotantokulttuurin ja nostanut kotimaisen tuotannon tasoa. Samalla se on mahdollistanut ihan uudella tavalla myös kansainvälisten tuotantojen saamisen tänne, kertoo Business Oulussa työskentelevä asiantuntija Anne Laurila.

Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntija Anna Laurila on kuljettanut Hollywood-väkeä eri puolilla Suomea. Timo Sipola / Yle

Pohjois-Suomen elokuvakomissio toimii osana Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos Business Oulua. Tekesistä ja Finprosta vuoden vaihteessa muodostettu rahoituskeskus Business Finland vastaa tuotantokannustimista, mutta ostaa asiantuntemuksen alueellisilta elokuvakomissioilta.

– Nyt esitellään Suomea kuvauspaikkana yleisellä tasolla. Tämän uskotaan tuovan kuvaushankkeita Suomeen muutaman vuoden viiveellä. Ensi vuoden kuvauspaikat on päätetty jo aikaa sitten, kertoo Laurila.

Elokuvabisnes tuo rahaa alueelle

Toteutuvien elokuva- ja tv-tuotantojen kautta saadaan paljon rahaa alueelle. Elokuvanteossa rahaa tunnetusti palaa, koska tuotantoryhmät ovat suuria.

– Merkittävä asia on myös sen tuotannon tuoma maailmanlaajuinen näkyvyys. Esimerkiksi Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa on elokuvien tekemisestä nähty todella paljon matkailuvaikutuksia tuotantojen jälkeen. Myös Islannin matkailu on kasvanut räjähdysmäisesti sen jälkeen kun siellä on kuvattu näitä isoja Hollywood-tuotantoja, kertoo Laurila.

Suurien Hollywood-tuotantojen kuvauspaikkajärjestäjä Asha Sharma pitää Suomen brutaalista arkkitehtuurista. Timo Sipola / Yle

Kaikissa kuvauspaikoissa pitää pystyä majoittamaan 500 ihmistä kohtuumatkan päässä kuvauspaikasta.

– Mittari on se, että hotellilta mukaan otetun kuuman cappuccinon pitää olla kuuma kuvauspaikalle saavuttaessakin. Tai sitten se cappuccino-kone pitää saada sinne kuvauspaikalle, sanoo Laurila.

Suomen valtti on edullisuus

Suomen vahvuuksia ovat alhaiset tuotantokustannukset ja hyvä infra.

– Ennen kaikkea jokamiehenoikeuksien ansiosta kuvauspaikoista ei tarvitse yleensä maksaa mitään ja pysäköinti on järkyttävän paljon edullisempaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Heidän näkökulmastaan se on uskomatonta, sanoo Laurila.

Ryhmälle on ollut iso ahaa-elämys, että Suomessa meri jäätyy ja täällä voi talvella ajella rekoilla jään päällä. Muualla maailmassa jäätiköt ovat logistisesti hyvin haastavia.

Se mikä täällä on erilaista ja pistää silmään, on mielenkiintoinen brutaali arkkitehtuuri Asha Sharma, kuvauspaikkajärjestäjä

Delegaation henkilöt on valittu sillä perusteella, että kullakin on mielessä projekti, joka voisi sopia Suomeen. Matkaohjelma Helsinki, Kuusamo, Pyhäjärvi, Oulu, Turku ja Tampere on laadittu ryhmän toiveiden pohjalta.

Mediatutkija pitää kannustinjärjestelmää hyvänä

Tunnettu mediatutkija, Turun yliopiston elokuva- ja tv-tieteen dosentti Veijo Hietala pitää nykyisen kaltaista tuotantokannustinjärjestelmää todella hyvänä konseptina.

– Kansainvälisten suurtuotantojen kuvaamisen imagollinen ja matkailullinen merkitys on Suomen kannalta todella merkittävä. Niin vahva on av-kulttuurin vaikutus mielikuvamarkkinoinnissa. Ja tuollaisten tuotantojen paikallinen taloudellinen vaikutus jo pelkästään työllistäjänä on tärkeä, kirjoittaa Hietala sähköpostitse Ylelle.

– Jos tuotantoryhmä on tyytyväinen projektin onnistumiseen, se yleensä poikii lisää vastaavia projekteja. Suomihan oli jo 1970-1980-luvuilla "Neuvostoliitto" monissa amerikkalaisissa elokuvissa, ja jo silloin yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä.

Kuvauspaikkaetsijä Scott Trimblen mukaan Suomessa käyttöön otettu tuotantokannustinjärjestelmä on tehnyt maasta kilpailukykyisen kuvauspaikkakohteen. Timo Sipola / Yle

Business Finlandin (ent. Tekes) yritystuet ovat herättäneet myös kritiikkiä, mutta elokuva- ja tv-tuotantojen tekeminen on niin kallista, että erilaiset tukijärjestelmät ovat Hietalan mukaan alan elinehto.

– Kun puhutaan kansainvälisen tuotantojen houkuttelemisesta Suomeen, se vertautuu Suomen markkinointiin sijoituskohteena tai yritystoiminnalle. Business Finlandin kokemus av-alan tukemisesta lienee aika vähäistä, mutta onneksi se tekee yhteistyötä asiantuntevien paikallisten av-alan toimijoiden ja elokuvakomissioiden kanssa.

Tuotantokannustinjärjestelmä on nykymuodossaan niin uusi, että sen tuloksia on tässä vaiheessa Hietalan mukaan vielä vaikea ennakoida.

– Av-alalla myllyt jauhavat hitaasti, joten vasta muutaman vuoden kuluttua voidaan järjestelmän toimivuudesta tehdä johtopäätöksiä. Muualla maailmassa tämänkaltaisesta tukitoiminnasta on hyviä kokemuksia, esimerkkinä juuri Islanti.

Hietalan mukaan kuvauspaikkajärjestäjien työn merkitys niin etenkin kansainvälisissä tuotannoissa on aivan korvaamaton – heidän toiveitaan kannattaa kuunnella.

Kuvauspaikkajärjestäjä työskentelee ohjaajan ja lavastajan kanssa

Kuvauspaikkajärjestäjä ryhtyy etsimään kuvauspaikkoja, kun käsikirjoituksen niin sanottu kuvausversio on valmis.

Hän valokuvaa tai videokuvaa ja esittelee ehdotuksensa päälavastajalle sekä ohjaajalle.

Suurten kansainvälisten elokuvatuotantojen kuvauspaikkajärjestäjä Asha Sharma viihtyi Suomessa, vaikka puhelin välillä hukkuikin. Timo Sipola / Yle

Kuvauspaikkojen järjestäjä hakee yleensä useita vaihtoehtoja yhtä kuvauspaikkaa varten. Monet ohjaajat eivät halua tehdä päätöstä vain yhden vaihtoehdon perusteella.

Luovan realistin työ

Asha Sharma kertoo, että hän ja kaikki hänen kollegansa työskentelevät isoille tuotantoyhtiöille freelance-pohjalta. .

– Useinkaan meille ei anneta kovin selkeitä tilauksia siitä, minkälainen kohteen pitäisi olla. Se pitää osata itse hahmottaa, sanoo Sharma.

Tärkeää on myös osata huolehtia kuvauskohteista niin, että muutkin elokuvan tekijät voivat myöhemmin tulla sinne kuvaamaan. Selvittämättömiä asioita ei voi Sharman mukaan jäädä.