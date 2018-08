Tekoäly lukee sääennusteita ja hinnoittelee pääsylipun sen mukaan – Helsingin Sea Life hyödyntää tällaisia tietoja etujoukoissa

Tekoäly laskee nyt lipunhintoja myös Linnanmäen yhteydessä olevassa merimaailmassa Sea Lifessa. Tekoälyn laskemiin hintoihin on totuttu jo muun muassa lentomatkojen yhteydessä.

Hyvällä suunnittelulla lipunhinta merimaailmaan voi olla jopa kymmeniä prosentteja edullisempi, kertoo Sea Life Helsingin toimitusjohtaja Mikko Riistama.

– Järjestelmä laskee suhteessa eri muuttujiin, onko se päivä sellainen, että siihen myydään edullisempia lippuja, kertoo Riistama.

Tekoäly analysoi verkkosivuilla tapahtuvaa liikennettä. Se hyödyntää dataa, joka kertoo esimerkiksi verkkosivuilla tehdyt haut tietylle päivälle ja kuinka paljon lippuja on ostettu kyseiselle päivälle.

Järjestelmä myös hyödyntää historiatietoja, kun se on ollut jo jonkin aikaa käytössä, kertoo Riistama. Käytännössä järjestelmä on siis oppinut mihin aikaan minäkin päivänä asiakkaita on vierailulla merimaailmassa eniten.

Tekoäly huomioi sää ja vuodenajan

Ulkona vallitsevalla säällä on Riistaman mukaan suuri vaikutus Sea Lifen liiketoimintaan. Tämän vuoksi sääennuste on yksi tekijä, jonka tekoäly huomioi lippujen hinnoittelussa. Järjestelmään ajetaan säätietoja, ja tekoäly sitten tutkii, oliko tietynlaisella säällä vaikutusta lippujen ostoon vai ei.

Tämä kesänä helteitä riitti ja se on näkynyt Sealifen asiakasmäärissä, kun vertaa vaikkapa viime vuoden sateiseen kesää. Tuolloin asiakkaita oli Riistasen mukaan huomattavasti enemmän.

Eli, jos mielii edullista lippua niin kannattaa katsoa sääennusteita ja valita aurinkoinen ja lämmin sää?

– Todennäköisesti edullisemman hinnan saa helteiselle päivälle, koska meillä on usein vähemmän kävijöitä helteisenä päivänä kuin sateisena päivänä, myöntää Riistanen.

Muita lipunhintaan edullisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa loma-aikojen välttäminen ja arkipäivien suosiminen.

– Tammikuisen tiistain lipun hinta on todennäköisesti alhaisempi kuin heinäkuisen päivän, kun Linnanmäellä on paljon kävijöitä, Riistanen sanoo.

Kaikkea tekoäly ei ole vielä oppinut. Riistasen mukaan esimerkiksi se, tuleeko asiakas aamulla aikaisin vai illalla, on vielä tekoälyllekin haastavaa. Syynä on muun muassa se, että Sealifella on eri vuodenaikoina erilaisia aukioloaikoja.

– Mutta kone kyllä oppii senkin mihin aikaan ihmiset ovat liikkeellä, esimerkiksi niin, että lapsiperheet ovat aamupäivisin liikkeellä.

Lipunhinnoissa eroja jopa kymmeniä prosentteja

Sealife Helsingin toimitusjohtajan Mikko Riistasen mukaan merimaailma on ensimmäinen nähtävyyskohde Suomessa, jossa tekoälyä hyödynnetään lipunmyynnissä.

Lippujen hinnat vaihtelevat päivittäin jopa kymmeniä prosentteja. Jos ostaa paikanpäältä normaalin lipun, sen hinta on 16,50 euroa. Hieman kikkailemalla päivämäärän ja sääennusteen mukaan voi säästää hinnassa useita euroja, Riistanen lupaa.

Normaalilipun hintaa ylittävää summaa ei kuitenkaan tarvitse maksaa.

Tekoäly on siis tässä kohtaa hyödyllinen asiakkaalle, mutta kuinka Sea Life itse hyötyy tilanteesta?

Merimaailmassa elävät merieläimet eivät tekoälyn suomasta ilosta hyödy. Ne kun eivät piittaa, katseleeko lasin läpi yksi vai useampi ihminen heitä. Mutta yritykselle tekoäly tuo helpotusta muun muassa mainoskampanjoiden suhteen. Enää ei tarvitse ilmoitella esimerkiksi lehdissä alennuskampanjoista, joita yritys on hyödyntänyt eri vuodenaikoina houkutellakseen asiakkaita.

– Kun palvelu on kiinnostavampi asiakkaalle, niin meillä on toiveena saada lisää asiakkaita, Riistanen sanoo suoraan.

"Voiko tämä olla totta"

Riistanen kertoo, että tekoälyä hyödyntävää pääsylippusovellusta on jo jonkin aikaa testattu merimaailmassa.

– Meiltä on kysytty, että onko tämä totta, että onko teidän sivuillanne joku bugi (ohjelmointivirhe), Riistanen kertoo.

Riistasen mukaan nyt vaikuttaa siltä, että ihmiset suunnittelevat käyntiään merimaailmaan aikaisemmin ja voivat näin yrittää saada edullisempaa lipunhintaa.

