F1-asiantuntijat vahvistavat: Suomella nyt parhaimmat mahdollisuudet ikinä saada formulakisat Suomeen

Iittiin on rakenteilla Kymi Ringin moottoriurheilu- ja ajokoulutuskeskus. Sen on määrä olla valmis kesällä 2019. Ratamoottoripyöräilyn MM-kilpailua on suunniteltu ajettavaksi kesällä 2020. Pyry Sarkiola / Yle

Formula 1 -sarjan uuden omistajan myötä haaveet autourheilun kuninkuusluokan osakilpailun saamisesta Suomeen ovat vahvistuneet.

F1-sarjan oikeudet myytiin kaksi vuotta sitten yhdysvaltalaiselle Liberty Media -yhtiölle, ja oikeuksia pitkään hallinnoinut Bernie Ecclestone joutui väistymään johtotehtävistään.

Kauppojen jälkeen F1-kisojen järjestäjät ovat ryhtyneet selvittämään muun muassa Iittiin rakennettavan Kymi Ringin kelpoisuutta kisaisännäksi.

Pitkään formuloiden parissa työskennelleet suomalaisasiantuntijat uskovat, että uusi yhtiö hinnoittelee esimerkiksi kisajärjestäjien osallistumismaksun aiempaa kohtuullisemmaksi.

– Suomen osakilpailu on ehkä askeleen realistisempi nyt kuin Bernie Ecclestonen aikaan. Liberty Media haluaa viedä tapahtuman sellaisiin paikkoihin, joissa on kiinnostusta formula ykkösiin, ja he osaavat hinnoitella formulat niin, että ne on realistista tuoda myös Suomeen. Ecclestonen aikana ei näin olisi ollut, F1-kommentaattori Ossi Oikarinen sanoo.

Oikarinen on tehnyt pitkän uran insinöörinä eri F1-talleissa.

Samoilla linjoilla on formula-areenoita pitkään kiertänyt urheilutoimittaja ja selostajana tunnettu Oskari Saari.

– Nostattamatta nyt liiallisia laineita ja liekittämättä asiaa liikaa, sanoisin, että nyt jos koskaan Suomen osakilpailu voi jossain tulevaisuudessa olla mahdollinen. Aikaisemmin se ei olisi ollut mahdollista johtuen ihan hinnasta ja vaatimuksista, ja siitä, minkälaiset ne taloudelliset rakenteet ovat olleet, Saari sanoo.

Rahoitusmallin uskotaan muuttuvan

Saaren mukaan järjestämisoikeuksista ja niiden kaupasta hyötyi aikaisemmin pääasiassa Ecclestone itse ja tämän yhteistyökumppanit. Osakilpailun järjestäminen oli siten monin paikoin kannattamatonta.

– Tämä on ollut omiaan ruokkimaan kehitystä, jossa uudet kisat menivät Kiinaan, Arabiemiraatteihin tai Bahrainin kaltaisiin maihin, joissa hallitus tai muu taho oli kiinnostunut saamaan osakilpailun. Kärjistäen esimerkiksi joku rikas sheikki tai kuningasperhe tykkäsi, että osakilpailu on hyvä julkisuustyökalu, eikä ole merkitystä vaikka taloudellisella puolella tehdään kovat pakkaslukemat. Uuden omistajan myötä olen ymmärtänyt, että taloudelliset rakenteet on muutettu kilpailun järjestäjän kannalta järkevämmiksi, Saari sanoo.

Uuteen rahoitusmalliin on nojannut myös Suomen autourheilun lajiliiton AKK:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio. AKK on yksi Iittiin rakennettavan Kymi Ring -moottoriradan perustajaosakkaista.

– Edellisen omistajan kohdalla puhuttiin kaikkien kilpailujen kohdalla aika isosta järjestämisoikeusmaksusta tai osallistumismaksusta. Maksut vaihtelivat eri maanosien, eri ratojen ja eri paikkakuntien väillä erittäin paljon. Siinä maailmassa jos elettäisiin edelleen, niin olisi aika epätodennäköistä että olisimme mukana.

F1-kelpoinen Kymi Ring

Autourheilun kuninkuusluokan järjestäjät selvittävät parhaillaan, voisiko Suomessa ja rakenteilla olevalla Kymi Ringillä järjestää F1-osakilpailu.

Kymi Ring on alun perin suunniteltu ja rakennettu niin, että se tarjoaa puitteet sekä MotoGP:n että F1-kilpailujen järjestämiselle. Ratamoottoripyöräilyn MM-kilpailut on jo päätetty tuoda Iittiin. Ensimmäistä osakilpailua on kaavailtu ajettavaksi kesällä 2020.

Formulaoikeuksien uuden omistajan tekemien muutosten ohella Iitin Kymi Ring -hanke itsessään on Oskari Saaren mukaan toinen olennainen syy, miksi Suomen osakilpailu voisi olla lähempänä kuin vielä koskaan.

– Iitin radalla on pian ylin luokitus eli se on F1-kelpoinen. Ei ole tilannetta, että olisi rakennettu F1-standaredeiltaan vajaa rata. Jos mahdollisuus osakilpailuun tulee, ei se ainakaan siihen jää, että sopiva rata olisi vielä rakentamatta, sanoo urheilutoimittaja Oskari Saari.

Kova työ edessä

Suomen F1-kilpailu on kuitenkin vielä kovan työn takana. Selkeää arviota mahdollisesta kilpailun ajankohdasta on vaikea antaa.

– Käsitykseni mukaan tällä hetkellä ei olla vielä kovin konkreettisessa vaiheessa. Suomi ja Kymi Ring on kandidaatti kandidaatiksi. Kartoitusvaiheessa tehdään vasta listaa paikoista, joissa mahdollisesti tulevaisuudessa voitaisiin ajaa uusia kisoja, Oskari Saari sanoo.

Kymi Ringin työmaa Iitissä kesällä 2018. Juulia Tillaeus / Yle

Kymi Ring ei ole vielä valmis. Sen ensimmäisen vaiheen rahoitus oli pitkään epävarmaa, koska valtio vaati tukensa ehdoksi myös yksityisen rahoituksen toteutumista. Maaliskuussa Kymi Ring sai valtiolta 3,5 miljoonaa euroa.

– Osakilpailu edellyttää, että radan luokitukset ovat kunnossa, liikenneyhteydet Kymi Ringille toimivat ja majoituskapasiteettia on, ei välttämättä radan välittömässä läheisyydessä, mutta Kouvola–Lahti-akselilla olemassa, Ossi Oikarinen sanoo.

Formulaviikonloppujen paikanpäälle saapuvat katsojamäärät liikkuvat sadoissa tuhansissa. Television välityksellä seuraajia on miljoonia.

Oikarisen mukaan Forumula 1 -osakilpailu vaatisi myös valtion sitoutumista. Osakilpailu olisi näyteikkuna Suomelle.

– Valtiolla pitää olla intressejä markkinoida Suomea ja tätä aluetta, eikä se voi jäädä tällaisesta projektista pois. Tällainen urheilutapahtuma pitää nähdä sijoituksena.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on Helsingin Sanomille antamassaan lausunnossa (siirryt toiseen palveluun) pitänyt Suomessa ajettavaa F1:n MM-sarjan osakilpailua mahdollisena.