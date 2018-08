Miksi silta romahti Genovassa? Italiassa on syytetty huonoa rakennustekniikkaa, myrskysäätä, vilkasta liikennettä ja jopa Euroopan unionia

Genovan suuronnettomuus on saanut italialaiset aprikoimaan, miten on mahdollista, että suuri moottoritiesilta voi tuhoutua yhtäkkiä.

Morandin yli kilometrin mittaisen sillan noin 200 metriä pitkä keskiosa romahti tiistaina ilman ennakkovaroitusta. Silta oli valmistunut 1960-luvun lopulla.

Tapahtuman aikaan Genovassa riehui ukkosmyrsky. Eräiden silminnäkijöiden mukaan sillan kannatintorniin eli pyloniin oli iskenyt salama juuri ennen tuhoisaa romahdusta.

Silta-asiantuntijat pitävät äärimmäisen epätodennäköisenä, että salamanisku olisi aiheuttanut rakenteen pettämisen.

Esimerkiksi Frankfurter Allgemeine -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelema Genovan yliopiston rakennustekniikan professori Antonio Brencich pitää ajatusta täysin mahdottomana.

Kannatusvajierit pettivät?

Brencich uskoo, että turman syynä oli sillan kannatusvaijerien pettäminen. Sillassa oli käytetty silta-arkkitehti Riccardo Morandin kehittämää tekniikkaa, jossa kannatusvaijerit oli ennen asentamista puristettu yhteen.

Brencichin mukaan tekniikka oli myöhemmin todettu huonoksi eikä sitä juurikaan käytetty Morandin sillan valmistumisen jälkeen.

Brencich pitää mahdollisena, että kannatusvaijereissa on tapahtunut korroosiota. Hän esittää kysymyksen, oliko siltaa kunnostettu riittävästi.

Sillalla oli parhaillaan menossa kunnostustyö. Onnettomuustutkijat selvittävät, olisiko tämä työ heikentänyt sillan rakennetta tuhoisalla tavalla.

Sillan yli ajaneet tietävät, että se on huojunut tuntuvasti suurten ajoneuvojen ajaessa samaan aikaan sillalla. Tämän olisi Brencichin mielestä pitänyt toimia varoituksena Italian viranomaisille.

Sää ja ilmasto?

Vaikka salamanisku ei todennäköisesti aiheuttanut turmaa, Italiassa on ajateltu, että Genovaa piiskannut ukkossade saattoi vaikuttaa asiaan.

Kaupungissa satoi rankasti ja tuulenpuuskat ylsivät noin 16 metriin sekunnissa kaupungin lentokentällä sijainneella mittausasemalla.

Myrskysään ei pitäisi vaikuttaa ratkaisevasti sillan kestävyyteen, sanoo Monocle-lehden haastattelema (siirryt toiseen palveluun) New Civil Engineer -lehden asiantuntija Katharine Smale.

Hän kuitenkin ihmettelee, miten kokonainen sillan kannatintorni on voinut romahtaa. Yleensä näissä tilanteissa tornista katkeaa vain osa.

Genovan yliopiston dosentti Francesco Faccini kertoo The New York Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että kaupungin asutus on levinnyt holtittomasti ympärillä levittäytyville tulvatasangoille. Tämän seurauksena jokivedelle varatut väylät ovat kaventuneet, jolloin rankkasateen sattuessa tulva nousee hyvin nopeasti.

Tulvat voivat syövyttää sillan tukirakenteita. Italiassa ei ole välttämättä tarkkailtu tulvien aiheuttamia muutoksia siltojen rakenteisiin.

Katharine Smale muistuttaa, että siltojen romahdukset johtuvat usein eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Vilkas liikenne?

Sää tapahtumahetkellä oli huono, mutta Italiassa eletään silti elokuussa vilkkainta matkailukautta.

Italiassa on pohdittu, olisiko sillalla liikkunut liian paljon raskaita ajoneuvoja yhtä aikaa.

Morandin silta yhdistää moottoritiet, jotka johtavat länteen, kohti Nizzaa ja Ranskan rajaa, pohjoiseen kohti Milanoa sekä etelään kohti Roomaa. Sillan yli kulkee jopa satoja tuhansia ihmisiä ja lukemattomia rekkoja päivittäin.

Estikö EU korjaukset?

Italian liikenneministeri Danilo Toninelli saapui heti turman jälkeen Genovaan. Hän syytti tapahtumasta infrastruktuurin huonoa huoltoa ja vakuutti, että syylliset turmaan löydetään. Samaa vakuutti sisäministeri Matteo Salvini.

Italian investoinnit tiestön ylläpitoon ovat vähentyneet nopeasti viimeisten kymmenen vuoden aikana, ilmenee BBC:n julkaisemasta tilastosta (siirryt toiseen palveluun).

Varapääministerinäkin toimiva Salvini vihjaisi, että Euroopan unionin tiukat budjettisäädökset ovat estäneet Italiaa käyttämästä riittävästi rahaa teiden ja siltojen korjaamiseen.

– Jos ulkopuoliset säädökset todella estävät meitä käyttämästä tarpeeksi rahaa, jotta tiet ja koulut saataisiin turvallisiksi, on kysyttävä, tuleeko näitä säädöksiä totella, sanoi eurovastaista Liiga-puoluetta edustava Salvini.

Italian oppositio on moittinut hallitusta murhenäytelmän politisoinnista. Oppositio on myös muistuttanut, että EU on jopa kehottanut Italiaa kunnostamaan infrastruktuuriaan. Hallituksen edustajat ovat myös halunneet vähentää (siirryt toiseen palveluun) investointeja.

