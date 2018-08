Helsingin muotiviikot luopuu nahasta – "Mieluummin annamme alustan vaihtoehtoisille uusille innovaatioille"

Nahkavaatteita tai -asusteita ei nähdä ensi vuonna catwalkilla Helsingin muotiviikoilla. Kestävään kehitykseen keskittyvä Helsinki Fashion Week -muotitapahtuma ilmoittaa, ettei se aio enää jatkossa esitellä nahkatuoteita.

– Teimme päätöksen, että me mieluummin annamme alustan vaihtoehtoisille uusille innovaatioille ja teknologian kehitykselle, HFW:n perustaja Evelyn Mora perustelee.

Innoitus päätökseen tuli amerikkalaisen eläinsuojelujärjestö Petan viestistä, jossa muotiviikkoja pyydettiin luopumaan eläinperäisistä nahkatuotteista. Moran mukaan nahan kieltäminen on luonnollista jatkoa muotiviikkojen visiolle.

Toisaalta päätös luopua nahasta ei aiheuta suurta muutosta tapahtumassa. Kuukausi sitten kolmatta kertaa järjestetyillä muotiviikoilla ei esitelty yhtäkään nahkavaatetta. Muutama asuste ja kenkäpari oli valmistettu nahasta.

Mora uskookin, että materiaali-innovaatioiden myötä eläinperäisestä nahasta on tulossa turhaa. Helsingin muotiviikkojen tarkoitus onkin muotiluomusten esittelyn lisäksi tukea teknologisten innovaatioiden kehitystä ja eri alojen välistä yhteistyötä. Tänä vuonna tapahtuma teki yhteistyötä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.

Ystävällinen yhteydenotto radikaalilta järjestöltä

Radikaaleista toimintatavoista tunnettu Peta jakaa mielipiteitä, myös eläinsuojelupiireissä. Peta vastustaa kategorisesti kaikkia eläinkokeita, mutta samalla se lopettaa suurimman osan löytöeläintalojensa eläimistä.

Kolme vuotta sitten järjestö nosti Yhdysvalloissa tekijänoikeuskanteen selfien ottaneen makakiapinan puolesta. Petan mukaan myös eläimillä pitäisi olla tekijänoikeussuoja. Järjestö katsoo Pokémon-pelin suosivan eläinrääkkäystä.

Mora sanoo eläinsuojelujärjestön yhteydenoton olleen ystävällinen ja kohtelias. Petan tempauksiin Mora ei ota kantaa.

– Me haluamme vaikuttaa positiivisesti, että kuluttajilla on tarpeeksi informaatiota. Me promoamme asioita, joilla on tulevaisuudessa merkitystä, Mora sanoo.

Helsingin muotiviikkojen perustaja painottaa heti perään, ettei tapahtuma tuomitse nahkatuotteita. Päätöksellä halutaan aloittaa keskustelua.

Tähän menessä palaute on Moran mukaan ollut positiivista, myös nahkavaatteita suunnittelevilta yrityksiltä.

"Mikään ei ole täysin mustavalkoista"

Ylijäämänahasta laukkuja valmistava suomalaisyritys Lovia ymmärtää Helsingin muotiviikkojen päätöksen luopua kaikista nahkatuotteista. Lovian toimitusjohtaja Anna Lehtola pitää hyvänä, että asiasta keskustellaan. Samalla hän peräänkuuluttaa moninaisia perusteluja ja ajattelua.

– Mikään ei ole täysin mustavalkoista. Me pyrimme omilla toimillamme aina siihen, että mahdollisimman vähän tuotetaan mitään, mikä aiheuttaa luonnolle tai eläimille haittaa, Lehtola sanoo.

Ylijäämänahan lisäksi Lovia käyttää tuotteissaan hirvennahkaa, jota kertyy hirvikannan kontrollimetsästyksen seurauksena. Muussa tapauksessa nahat päätyisivät maakuoppiin.

Neljä vuotta sitten perustettu muotiyritys julkaisi ensimmäisen kaupallisen mallistonsa viime vuoden alussa. Tulevaisuudessa myös Lovian suunnitelmissa on nahasta luopuminen. Tämä tapahtuu sitten, kun ylijäämä nahkaa ei enää ole saatavilla.

Tämä on kuitenkin muotimaailmaa suurempi kysymys. Tekonahka ei yritystä kiinnosta.

– Nahalle on aika vähän korvaavia vaihtoehtoja, jotka eivät jollain muulla tavalla haittaisi luontoa, Lehtola huomauttaa.