Anna Abreun suosio hiipui ja keikkanauhat kuulostivat surkeilta: "Päätin, että alan treenata törkeesti. Nyt musta tulee paras"

– En ole tehnyt anttituiskuja, Anna Abreu sanoo kipakasti.

Laulaja vaihtoi viime vuoden lopulla artistinimensä pelkäksi Abreuksi. Se vaikutti uudelta tulemiselta. Ensimmäinen uusi kappale Soo Soo kertoi seksistä ja esitteli aiempaa räväkämmän laulajan.

Monelle tuli mieleen Antti Tuisku, joka loi nahkansa uudelleen muutama vuosi sitten.

– Räväkkä on niin ärsyttävä sana. Haluan osoittaa olevani tyyppi, joka voi vähän ärsyttää ja silti tehdä laadukasta musiikkia.

Anna Abreu, 28 vuotta, puhuu yllättävän itsevarmasti. Kauaksi on tultu siitä, kun teini-ikäinen laulaja hurmasi Idols-kisassa 12 vuotta sitten.

– En voi edes sanoa, että olin silloin artisti. Alamäkien kautta olen kasvattanut itselleni tosi vahvan itsetunnon.

“Alamäet tekevät artistin”

Uran alku oli Anna Abreulle räjähdysmäinen. Yli kymmenen vuotta sitten Idols-kisasta syntyi vielä tähtiä ja näin kävi myös toiseksi sijoittuneelle Abreulle.

– Muistan, kun oltiin jossain keikalla ja siellä ihmiset itkivät ja pyörtyilivät. He juoksivat meidän bussin perässä ja hakkasivat bussia.

Vasta 16-vuotias tyttö joutui sellaiseen pyöritykseen, missä oli vaikea pysyä mukana. Samalla kun ympärillä oli suunnaton hype, piti yrittää osata elää myös arkea.

Abreu kokee nyt, että oli musiikkimaailman pyörityksessä naiivi tyttö, josta kaikki halusivat hyötyä jollakin tavalla.

– Se oli niin sumuista aikaa. Jännitin keikkoja ja kaikkea, mitä tein. Samaan aikaan en miettinyt mitään, mitä teen. Se oli tosi epävarmaa aikaa. Ah, onneksi se on ohi, Abreu huokaa.

– Ei saa tyytyä siihen, että nyt kaikki diggaa, koska se voi loppua milloin vaan. Minulla on todisteet siitä. Kaikki voi loppua, jos et anna kaikkeasi, sanoo urallaan romahduksen kokenut Anna Abreu. Pekka Tynell / Yle

Anna Abreun levyjä myytiin ensimmäisinä vuosina kymmeniä tuhansia. Tälle vuosikymmenelle siirryttäessä suosio alkoi hiipua. Hän joutui esiintymään keikoilla, joille saapui vain kourallinen yleisöä.

Laulaja romahti täysin, kun kuunteli keikkanauhojaan. Hän koki olevansa laulajana aivan paska.

Artisti koki riittämättömyyden tunnetta. Hän ei mielestään ollut tarpeeksi hyvä verrattuna siihen, minkälaista suosiota oli saanut osakseen.

Abreu piehtaroi tuskissaan muutaman päivän. Sen jälkeen hän päätti, että joko hän lopettaa tai sitten alkaa armoton treenaaminen.

– Päätin, että alan treenata törkeesti. Nyt musta tulee paras. Se ajatus pitää olla päässä, vaikka se ei olisikaan totta.

Laulaja kokee nyt, että juuri nuo hetket ovat koulineet hänestä paremman artistin.

– Alamäet tekevät artistista artistin. Jos joudut esiintymään vähemmälle porukalle tai joudut kyseenalaistamaan omaa tekemistäsi, niin silloin kehittyy kaikista eniten varsinkin esiintyjänä. Silloin joutuu antamaan itsestään aika paljon.

– Tämä on urallani uusi alku ja ei ole. Olen koko ajan rakentanut itseäni siellä taustalla, mutta nyt uskallan olla avoimesti oma itseni, Abreu-nimellä nykyisin esiintyvä Anna Abreu sanoo. Pekka Tynell / Yle

Tytöttelylle stoppi

Haastattelua varten Anna Abreu on laittanut päälleen vaaleanpunaisen röyhelöpaidan. Sama paita sopii myös Flow-festareille, jonne hän on menossa myöhemmin. Vaikka kaverit pukeutuvat hipsterifestareille viimeisen päälle coolisti, laulajan mukaan hänestä on ok olla “basic bitch”.

Vaikka Abreu on ollut julkisuudessa vuosikausia, hän saa edelleen kommentteja pituudestaan. Hän on hieman yli 150 cm pitkä.

Laulaja on kasvanut henkisesti niin paljon, ettei anna pienuudella veistelyn pilata fiiliksiään.

– Olen elämäni aikana saanut osani päähän taputtelusta. Nyt tuntuu, että se on vähenemään päin. Ehkä itsevarmuuteni on sitä luokkaa, että se ei anna enää tilaa sellaiselle.

Pienenä naisena hän on kokenut paljon myös tytöttelyä. Sitä sattuu välillä edelleen, mutta sitäkään laulaja ei ota vastaan kuten ennen.

– Olen elämäni aikana saanut osani päähän taputtelusta. Nyt itsevarmuuteni on sitä luokkaa, että se ei anna enää tilaa sellaiselle. Pekka Tynell / Yle

Abreu on kokenut jopa seksuaalista häirintää. Laulaja painottaa, että sitä ei ole koskaan tullut musiikkibisneksen sisältä kuten levy-yhtiöiden henkilöiltä.

Iholle käyvät ihmiset keikoilla.

– Voisin väittää, että Suomessa ei ole hirveän montaa naisartistia, joka semmoista ei olisi kokenut. Julkisuudessa olevia kohtaan ihmiset kokevat erilaisia oikeuksia. Itse en ole kokenut mitään niin vakavaa, että olisin traumatisoitunut. Onneksi on näin. Kaikki eivät ole niin onnekkaita.

Oikea Abreu

Asko Kallonen nousee seisomaan Warner Musicin kokoushuoneessa. Anna Abreu on juuri esitellyt levy-yhtiössä tuoretta musiikkiaan, jota hän on tehnyt uuden tuottajansa Tido Nguyenin kanssa.

Kallonen halaa muusikoita ja sanoo, että hänen rukouksiinsa on vastattu. Hän toteaa Abreulle, että vihdoinkin musiikista tulee esiin artistin persoona.

– Mä tunnistan tuon ihmisen, joka on täällä palavereissa heittämässä kikkeliskokkelis-läppää. Se on se, mitä on etsitty vuosia, Kallonen kehuu.

Anna Abreu julkaisi vuosia musiikkia englanniksi. Kotimaassa pärjää kuitenkin parhaiten suomenkielisellä musiikilla. Niinpä Abreu siirtyi laulamaan suomeksi muutama vuosi sitten.

Musiikista ei kuitenkaan huokunut täysin artistin oma ääni. Laulaja päätti luopua konseptista nimeltä Anna Abreu ja siirtyi käyttämään pelkkää sukunimeään Abreu. Se oli hänelle henkilökohtainen vapautuminen vanhasta kaavasta.

– Huomasin, että kaikilla oli oma kuvitelmansa siitä, minkälainen tyyppi mä olen. Ehkä se on helppoa, kun on ollut 16-vuotiaasta asti tässä ja paljon televisiossa kuten Vain elämää -sarjassa. Tuntuu välillä, että ihmiset luulevat, että he tuntevat minut.

– Olen aina pelännyt, että ärsytän ihmisiä. Sen takia ympärilleni kehittyi kuori ja haastatteluissa minusta ei saanut mitään irti. Tajusin, että persoonani peittely alkoi kääntyä minua vastaan. Pekka Tynell / Yle

Samalla Abreu päätti karistaa pois omia pelkojaan. Hän on aina pelännyt, että vahvana persoonana hän ärsyttää ihmisiä.

– Olen todella kiltti, mutta minussa on sarkastista huumoria, höpötän paljon ja vien varmasti paljon tilaa. Kun mä näin, että se ärsyttää ihmisiä, niin mä pelkäsin tuoda niitä piirteitä esiin.

Laulaja tajusi, että persoonan peittely alkoi kääntyä häntä itseään vastaan.

– Pelkäsin, että näytän tyrkyltä ja toivoin, ettei kukaan löydä minusta mitään pahaa sanottavaa. Sittenhän siitä tulee blaah-kamaa. Jos sä pelkäät kaikkea, susta tulee vaan tyhjä kuori, joka miellyttää kaikkia.

Konkari nautiskelee

Artisti Abreu katsoo tyytyväisenä kännykästään Spotifyn Suomen Top50-listaa. Hänen lattarirytminen kappaleensa Yhden elämän juttu on juuri viettänyt pari viikkoa listan kärjessä.

Se on Anna Abreulle ensimmäinen listaykkönen suoratoistopalveluiden aikaan. Uuden sivun kääntäminen artistiuralla kannatti.

28-vuotias laulaja osaa iloita saavutuksesta, vaikka on suomalaisella musiikkikentällä jo melkoinen konkari. Emma-palkittu laulaja ei oikein tajua sitä itsekään.

– Kuuntelin juuri Anna Puun haastattelua, jossa hän sanoi viettävänsä ensi vuonna 10-vuotistaiteilijajuhlaansa. Olen ajatellut, että hän on ollut täällä aina ja ikuisesti. En mä ole voinut tehdä pidempään musaa kuin Anna Puu, mutta kyllä mä olen, Abreu nauraa.

– Mielestäni paras biisi on sellainen, joka tanssittaa ja itkettää samaan aikaan. Asko Kallonen on sanonut, että olen maailman positiivisin negatiivinen ihminen, Abreu nauraa. Pekka Tynell / Yle

Kesän keikkakiireiden jälkeen laulaja pitää hieman taukoa ja lähtee lomalle Portugaliin. Sitten hän palaa musiikin pariin. Uusi albumi ilmestyy, kun se tuntuu valmiilta.

– Nyt ajattelin vain nauttia elämästä. Onko se ok vastaus?