Eduskunta uudistaa kulukorvausohjettaan Hakkaraisen ja Vähämäen tapauksen takia

Eduskunta uudistaa kulukorvausohjettaan kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) ja kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) asumisepäselvyyksien takia.

Hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan kulukorvausohjetta ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa kansanedustajien täytyy toimittaa eduskunnalle kakkosasuntonsa vuokrasopimuksen ohella myös sen isännöitsijätodistus.

Rauhion mukaan asiassa edetään puhemies Paula Risikon (kok.) aloitteesta.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Iltalehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan että asiasta päätetään virallisesti 13. syyskuuta. Tuolloin eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran syysistuntokaudella.

– Tästä tulee tietysti lisää kustannuksia kansanedustajille, mutta luulenpa että tämä hyväksytään kun tällaista esitän, Rauhio sanoi STT:lle.

Isännöitsijätodistuksesta voidaan nähdä, onko vuokrattu tila tarkoitettu asumiskäyttöön.

– Kun eteen on tullut tällainen aika lailla arvaamaton tilanne, katsomme nyt valvonnan tehostamista tältä osin, Rauhio sanoi.

Hakkarainen ja Vähämäki ovat vuokranneet Helsingissä saunaa ja sen perusteella nostaneet eduskunnalta kakkosasunnon hankkimiseen tarkoitettua korotettua kulukorvausta.

Vähämäki asui saunassa vuosina 2013–2015, ja Hakkarainen asuu saunassa edelleen.

Rauhio kertoi Ylelle, että Hakkarainen ja Vähämäki ovat pyytäneet lisäaikaa vastatakseen kysymyksiin asumisjärjestelyistään. Määräaika selvitysten antamiselle oli tänään keskiviikkona.

Kansanedustajakaksikolta on pyydetty viime viikolla selvitys siitä, mitä he ovat asumisjärjestelyistään sopineet ja mitä tietoa heillä on asumiskohteistaan ollut.

– He ovat vastanneet, että eivät olleet kotiosoitteessaan kirjettä vastaanottamassa. Tässä on tärkeintä, että asia selvitetään huolella, joten sinänsä kiirettä ei ole, Rauhio sanoo.

