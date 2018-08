Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa räjähti pommi – tällä kertaa kohteena opiskelijoita

Pommi-isku tehtiin Kabulin länsiosissa sijaitsevaan Mawoud-nimiseen koulutuskeskukseen, joka järjestää valmennuskursseja yliopistoon pyrkiville. 48 sai surmansa ja 67 loukkaantui.

Mikään järjestö ei ole ilmoittanut vielä olevansa iskun takana, mutta aiemmat shiiojen asuinalueille tehdyt iskut ovat olleet ääri-islamilaisen Isis-järjestön tekemiä. Ääri-islamilainen Taliban-liike kiisti tehneensä iskua.

Väkivaltaiset iskut yleisin kuolinsyy

Viime viikkoina on Kabulissa ollut hiukan rauhallisempaa, mutta muualla Afganistanissa sen sijaan on tehty runsaasti verisiä hyökkäyksiä Afganistanin turvallisuusviranomaisia vastaan. Baghlanin maakunnassa kuoli keskiviikkoaamuna tehdyssä hyökkäyksessä ainakin yhdeksän poliisia ja 35 sotilasta.

Naiset katselivat kauhistuneena pommi-iskun jälkiä Kabulissa. Hedayatullah Amid / Epa

Pahin tilanne on ollut maan keskiosissa Ghaznin kaupungissa, Kabulista runsaat sata kilometriä lounaaseen. Taliban- liike aloitti kaupunkiin suurhyökkäyksen viime perjantaina. YK:n Afganistanin avustusoperaatio (UNAMA) arvioi, että Ghaznissa on kuollut 150 siviiliä, ja ruoka sekä sähkö ovat kaupungin asukkailla lopussa.

Afganistanissa järjestetään lokakuussa parlamenttivaalit, ja väkivallan on ennustettu sitä ennen vain kiihtyvän.

Alkuvuosi oli ennätyksellisen verinen. YK:n raportti kertoo, että militanttien hyökkäykset ja itsemurhaiskut olivat yleisin siviilien kuolinsyy (siirryt toiseen palveluun) vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

YK:n ja Naton ISAF-sotilasoperaatio loppui Afganistanissa 2014, minkä jälkeen vastuuta on siirretty huonolla menestyksellä Afganistanin omille turvallisuuselimille. Maahan jäi 12 000 ISAF-sotilasta koulutustehtäviin. Nyt ulkomaisia sotilaita on runsaat 16 000. Suomalaisia on koulutustehtävissä kolmisenkymmentä, Kabulissa sekä Mazar-e-Sharifissa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters