Brasilian vangittu ex-presidentti Lula rekisteröitiin ehdokkaaksi presidentinvaaleihin

Brasilian entinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva on rekisteröitynyt keskiviikkona virallisesti ehdokkaaksi lokakuussa pidettäviin presidentinvaaleihin. Asiasta kertoi Brasilian työväenpuolue verkkosivuillaan.

Brasiliaa vuosina 2003–2011 hallinnut Lula on ollut huhtikuusta saakka vangittuna korruptiosta. Tuomio on kokonaisuudessaan 12 vuotta. Työväenpuolueen mukaan Lula on oikeusmurhan uhri, ja puolue on vannonut palauttavansa hänet virkaan.

Vaalituomioistuimen on määrä tehdä 17. syyskuuta mennessä päätöksensä siitä, saako Lula olla ehdolla vaaleissa.

Poliisin mukaan noin 10 000 kannattajaa osallistui marssiin hänen puolestaan. Marssijat huutivat: ”Lula vapaaksi” ja ”Lula presidentiksi”. Poliisi kertoo marssin sujuneen rauhallisesti ja ketään ei jouduttu pidättämään. Useiden mielipidemittausten mukaan Lula on suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi.

Ex-presidentti Lulan kannattajat marssivat mielenilmauksena hänen puolestaan. Joedson Alves / EPA

Puolue rekisteröi Lulan ehdokkaaksi vain muutamia tunteja ennen rekisteröitymisen määräaikaa.

Lula sai vankeustuomionsa lahjuksen ottamisesta. Tuomion mukaan rakennusalan yritys oli lahjoittanut hänelle luksusasunnon meren rannalta saadakseen valtiolta rakennusurakoita.

Lähteet: AP, AFP, REUTERS, STT