Floridassa julistettiin hätätila punaisen vuorovesi -ilmiön vuoksi – jopa 100 tonnia kuolleita mereneläviä löydetty rannoilta

Yhdysvaltain Floridassa on julistettu hätätila, sillä niin sanottu punainen vuorovesi -ilmiö eli haitallisen levän runsas kukinta on surmannut suuret määrät delfiinejä, kilpikonnia ja kaloja. Floridan lounaisrannikolle on rantautunut tässä jo yli 100 tonnia kuolleita mereneläviä, kertoo uutistoimisto AFP. Esimerkiksi kuolleita delfiinejä on löydetty Sarasotan piirikunnan rannoilta viime viikon aikana 12 kappaletta.

Punainen vuorovesi on piinannut Floridassa jo koko kevään ja kesän ajan, mutta nyt levän pitoisuus on noussut erittäin runsaaksi.

EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA

Muun muassa useita rantoja on myös suljettu ihmisiltä, USA Today kertoo. Voimakkaan mädäntyneen kalan hajun arivoidaan vaikuttavan jopa talouteen, sillä kalastus ja turismi ovat vahvassa osassa Floridan taloutta.

– Tämä vahingoittaa liiketoimintaamme noin 40 prosenttia, toteaa paikallinen venevuokraamon yrittäjä Omar Botana

Levä voi aiheuttaa ihmisille muun muassa ihoärsytystä.

Ilmiötä kutsutaan punaiseksi vuorovedeksi, koska haitallisen levän runsas kukinta voi muuttaa veden muun muassa punaisen väriseksi.

Lähteet: AFP, STT, USA Today