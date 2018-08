Papin, timpurin tai lentäjän elämää – Ammattisi voi olla trendikäs aihe tubettamiseen

Aikuisten tubettajien ja katsojien määrä on kasvanut viime aikoina räjähdysmäisesti, sanoo Suomen Tubettajien puheenjohtaja Jussi Koski.

Tubettamisen "next thing" eli seuraava merkittävä juttu tai trendi voi olla erikoisosaamisen esiintuominen omissa videoissa. Näin uskoo Aamu-tv:ssä vieraillut Suomen Tubettajat -yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Koski.

– Tube on todella hyvä väylä siihen, koska kukaan ei ole välissä sanomassa, että materiaalisi ei ole kiinnostavaa.

Tubettamisessa tehdään erilaisia videosisältöjä yksin tai porukassa erityisesti Youtube-videopalveluun.

Erikoisosaamisesta tai ammatistaan kertovista tubettajista Koski mainitsee Aamu-tv:n haastattelussa Timpurilta talo (siirryt toiseen palveluun) -kanavan, jossa timpuri kertoo rakennusalaan liittyvistä aiheista. Koski tubettaa omalla Pastorific (siirryt toiseen palveluun)-kanavallaan muun muassa työstään nuorisopastorina.

Suomesta löytyy myös ainakin tubettava lentokapteeni.

Suomalainen tubettajakunta on Kosken mukaan kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen nuorta. Hänen havaintonsa on, että erityisesti viimeisen vuoden aikana aikuisten tubettajien ja Youtube-kuluttajien määrä on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti.

Isompi kirjo, kovempi laatu

Nouseminen isoksi tube-tähdeksi vaatii Kosken mukaan paljon raskasta työtä. Suomessa on hänen mukaansa kymmeniä ammattitubettajia, ja kilpailua on paljon.

– Se on luova ala. Jos haluat tehdä sitä hyvin ja tavoitteellisesti sekä saavuttaa yleisöä ja katsojakuntaa, on tehtävä vähintään kerran viikossa video.

Koski kertoo, että seitsemänminuuttisen videon tekemiseen kuluu helposti parikymmentä tuntia aikaa.

– Suunnittelet, kuvaat, editoit ja teet sen lisäksi duunia, jotta video tulee löydetyksi Youtubessa.

Hän kertoo videoiden kirjon kasvaneen ja laatustandardien nousseen. Tubettajien tuotokset voivat vaihdella yksi kameralle höpöttelystä isoihin tuotantoihin kuten sketsiryhmän tekemiin videoihin saakka. Suurin osa videoista on Kosken mukaan kuitenkin edelleen yhden ihmisen tekemiä.

Jos haluaa saada sisällöilleen suuren määrän seuraajia ja katsojia, on Kosken mukaan syytä pohtia, kuinka voi erottua isosta massasta.

Suosion kasvaessa paksunahkaisuudesta on hyötyä, koska tubettamiseen liittyy nettikiusaamista.

– Nuoret ovat yllättävänkin viisaita tässä ja osaavat fiksusti erottaa, mikä on oikeaa palautetta ja mikä heittelyä.

Kosken mukaan perheen tuki on kuitenkin tärkeää erityisesti silloin, jos tubettamisen aloittaa nuorena.

Helsingin Messukeskuksessa järjestetään perjantaina ja lauantaina 17.-18.8. Tubecon-tapahtuma, joka kokoaa yhteen tubettajia ja heidän seuraajiaan.

Lue lisää:

Janita Koljonen, 32, ei pitänyt itseään esiintyjänä, mutta nyt hän tubettaa arkensa koko maailmalle – "Siinä saa ihmeesti rohkeutta"

Aikuisetkin osaavat tubettaa: 54-vuotias Maiju vloggaa pikkutuhmuuksia ja nelikymppinen Tommi tekee pyöräilyvideota englanniksi

Youtube-tähti Mandimai joutui hetkessä kymmenien tyttöjen piirittämäksi Tubeconissa

Tubettajatähti mmiisas: On pelottavaa, kuinka paljon minulla on valtaa