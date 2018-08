Yli 300 yhdysvaltalaislehteä kampanjoi sananvapauden puolesta Trumpin hyökkäyksiä vastaan

Kampanjan takana on The Boston Globe, joka kirjoittaa torstaina sananvapauden merkityksestä otsikolla "Journalistit eivät ole vihollisia".

Kampanjan takana on The Boston Globe, joka kirjoittaa torstaina sananvapauden merkityksestä otsikolla "Journalistit eivät ole vihollisia". Marja Väänänen / Yle

Yhdysvalloissa yli 300 sanomalehteä julkaisee torstaina pääkirjoituksia sananvapauden puolesta. Kampanja on vastaus presidentti Donald Trumpille, joka on nimittänyt mediaorganisaatioita amerikkalaisten vihollisiksi.

Mediaponnistuksen alullepanija on The Boston Globe. Mukaan on lähtenyt esimerkiksi The New York Times sekä monia pienempiä lehtiä myös niistä osavaltioista, joissa Trump sai äänienemmistön vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

The Boston Globen torstain pääkirjoitus (siirryt toiseen palveluun) syyttää Trumpia jatkuvasta kampanjasta vapaata lehdistöä vastaan.

– Yhdysvaltojen suuruus on riippuvainen siitä, että vapaa lehdistö puhuu totta vallanpitäjille, lehti kirjoittaa.

Sen mukaan lehdistön leimaaminen kansan viholliseksi on epäamerikkalaista ja vaarantaa yli kaksi vuosisataa voimassa olleen sopimuksen kansalaisten ja vallanpitäjien välillä.

The New York Timesin pääkirjoitus (siirryt toiseen palveluun) myöntää, että mediakritiikki on usein paikallaan ja että toimittajat ovat ihmisiä, jotka voivat tehdä virheitä.

Mutta itsestä epämiellyttävien uutisten kutsuminen valeuutisiksi on vaarallista demokratian kannalta, lehti kirjoittaa.