Matkailuala kaipaa suuria hotelli-investointeja Lappiin – toiveissa jopa Hilton

Suurten suomalaisten hotelliketjujen investoinnit puuttuvat Lapista, vaikka ulkomaalaisten hotelliyöpymiset ovat yhä lisääntyneet.

Syy saattaa piillä nykyisten hotellien peruskorjaustarpeissa, arvioi Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Esimerkiksi Rovaniemellä majoitusinvestointeja tekevät nyt lähinnä paikalliset hotelliyrittäjät.

Matkailun myötätuulta voisi parhaiten vauhdittaa nyt kansainvälinen hotelliketju, sanoo Arctic TreeHouse Hotelin ja Santaparkin yrittäjä Ilkka Länkinen.

– Me tarvitsisimme tänne jonkun maailmanbrändin. Hilton tai tosi iso ketju. Heillä on kymmeniä ellei satoja miljoonia kanta-asiakkaita. Sellaisen ketjun oma markkinointi on jo niin tuloksekasta, että se sataisi meidän kaikkien laariin.

Myös rovaniemeläisen Arctic City Hotelin johtaja Satu Näsärö näkisi kansainvälisen ketjun tuovan muillekin uudenlaista asiakaskuntaa.

– Voisi ajatella, että tulisi uudenlaista näkyvyyttä, jota Rovaniemelle kaivataan. Olisiko sen myötä mahdollista saada jopa ympärivuotisuutta, miettii talvimatkailukauden kaupungissa vaikuttava Näsärö.

Satu Näsärön mukaan majoitustilaa tarvitaan joka tapauksessa lisää.

"Hiltonin tuomista ei ole harkittu"

Hilton-hotelleja Suomessa edustavasta Scandicista kerrotaan, ettei kansainvälisen hotellin tuomista Lappiin ole edes kovin vakavasti harkittu

– En ole nähnyt, että hotelli toisi asiakkaita, kyllä asiakkaat tulevat alueen vetovoimaisuudesta, sanoo Scandic Hotels Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

Kun Rovaniemen majoituskapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut, lennotkin ovat lisääntyneet. Yrittäjä Ilkka Länkinen, Arctic TreeHouse Hotel, Rovaniemi

Rovaniemeläisyrittäjä näkee asian toisin.

– Silloin viisi vuotta sitten, kun ei ollut petipaikkoja, ei ollut lentojakaan. Nyt kun Rovaniemen majoituskapasiteetti on lähes kaksinkertaistunut, lennotkin ovat lisääntyneet, Ilkka Länkinen miettii.

Toisaalta suuren kilpailijan tulo markkinoille voisi aiheuttaa myös uudenlaisia haasteita esimerkiksi huoneen hinnoittelulle, sanoo hotellinjohtaja Maarit Aho Santa's Hotel Santa Clausista.

– Voi tuoda jonkun verran lisää näkyvyyttä, mutta sanoisin, että Rovaniemi on kivastikin lähtenyt ulkomaille laajenemaan.

Ahon mukaan hotelliketjujen etu tietylle alueelle on nykyään hieman pienentynyt muun muassa internetin suurten myyntikanavien vuoksi.

Uusia avauksia odotetaan ahnaasti

Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäisen mukaan Lapin matkailussa ollaan nyt odottavalla kannalla sen suhteen, missä vaiheessa isompia uusia hotelleja lähdetään rakentamaan.

Esimerkiksi Scandic Hotelsilta ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tulossa uusia avauksia Lapin markkinoille. Scandic osti vastikään Rovaniemeltä kaksi entistä Restelin hotellia, joista toinen on perinteikäs Pohjanhovi.

– Sulattelemme nykyisiä hankintoja ja olemme valppaita, jos muutostarpeita on tulossa, toimitusjohtaja Aki Käyhkö sanoo.