Ylinopeuksia alkuvuonna ennätysmäärä – liikenneonnettomuuksia sattui silti aiempaa vähemmän

Peltipoliisi on välähtänyt tänä vuonna useammin kuin koskaan aiemmin. Liikenneturvallisuus on silti parantunut. Onnettomuuksia ja kuolonkolareita on sattunut selvästi vähemmän kuin viime vuonna.

Malmin Poliisitalossa Helsingissä selvitellään sellaisia peltipoliisin välähdyksiä, joissa on jotakin epäselvää. Esimerkiksi kuljettaja on jäänyt epäselväksi, koska auton omistaa yritys tai päivärahoille menevä ylinopeus on ajettu toisella paikkakunnalla.

Helsinkiläiselle Ari Reinikalle reissu Etelä-Pohjanmaalle tuli kalliiksi.

– Katselin kaunista luontoa ja oli kruiseri satasella. Räväytin siinä sitten peltipoliisin ohi, vaikka piti jo ajaa kuuttakymppiä. Meni just siihen rajalle, että sain kortin pitää.

Vaikka kortti säilyi, sakko säväytti.

– Oli ihan huomattava summa. Kyllä laittoi ajattelemaan ajelemista, Reinikka huokaisee.

Ari Reinikka Yle

Mutta ovat poliisipostia saaneet muutkin. Tammi-heinäkuussa huomautuksen tai sakon sai yli 352 000 kuljettajaa.

Määrä on noussut viime vuoden vastaavasta ajasta lähes 70 000.

– Kyllä se on määrissä kaikkien aikojen ennätys, sanoo Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Valtaosa sakoista napsahti alle 15 kilometrin ylityksistä eli rikesakko on ollut 140 tai 170 euroa. 15–20 kilometrin ylityksiä, joissa rikesakko on 200 euroa oli jo vähemmän. Päiväsakoille meneviä yli 20 kilometrin ylityksiä oli puolestaan vähän.

Valtion kassaan sakoista on kertynyt, 170 euron rikesakolla laskien, jo runsaat 30 miljoonaa euroa.

Hurjastelijoiden määrä liikenteessä on itseasiassa ollut laskussa jo pidempään ja suhteessa peltipoliisien laskemiin liikennemääriin ylinopeutta ajaa yhä harvempi.

Se näkyy myös Tilastokeskuksen onnettomuustilastoissa. Tammi-heinäkuun tilaston mukaan onnettomuuksia ja kuolonkolareita on sattunut aiempaa vähemmän.

– Nyt näyttäisi siltä, että vuodesta 2018 tulee Suomen liikenneturvallisin vuosi ja se on erinomaisen hyvä uutinen, sanoo Pasterstein.

Syitä hyvään kehitykseen on Pastersteinin mukaan useita. Asenne ylinopeuksiin on muuttunut ja ajoneuvot itsessään ovat turvallisempia. Turvallisuutta ovat parantaneet myös teiden kunnostaminen, pyöräteiden rakentaminen ja nopeuksien alentaminen.

Dennis Pasterstein Yle

Iso tekijä on myös automaattivalvonnan lisääntyminen. Peltipoliiseja on jo noin 970 ja niihin sijoitettavia kameroita 130. Autossa liikkuvia automaattivalvontayksiköitä on puolestaan 24. Takavuosina on myös korotettu rikesakkoja ja alennettu sakon ja huomautuksen rajaa. Rikesakon saa seitsemän kilometrin ylinopeudesta.

Monelle autoilijalle asennemuutos on siis voinut tulla sakkojen ja sakkoriskin kasvun takia. Asennekasvatus tällä tavoin jatkuu. Poliisipostia eli sakkoja ja huomautuksia ennustetaan lähtevän tänä vuonna yhteensä 600 000 autoilijalle.

– Varsinkin kun käydään lompakolla, niin kyllä se on monille viesti siitä, että täytyy muuttaa ajokäyttäytymistä, Pasterstein toteaa.