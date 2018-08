Vaasan keskussairaalan työntekijät jäivät ilman palkkaa – maksutilillä ei ollut katetta

Noin 1800 Vaasan sairaanhoitopiirin vakituista työntekijää on jäänyt tänään ilman kuukausipalkkaansa. Syyksi on selvinnyt inhimillinen virhe. Sairaanhoitopiiri on ulkoistanut palkanmaksunsa Mico-Botnia Oy:lle, jolta jäi varmistamatta palkkatilin kate. Toimitusjohtaja Juha Suikkanen on luonnollisesti pahoillaan tapahtuneesta.

– Valitettavasti näin on käynyt. Työntekijät eivät saaneet palkkaansa ajallaan. Palkka-ajo oli tapahtunut aivan oikein ja maksuaineisto oli mennyt pankkiin ajallaan, mutta kyseisellä tilillä ei ollut riittävästi rahaa.

Pankkitilin katteen varmistaminen oli Mico-Botnian vastuulla. Yritys tuottaa hallinnollisia tukipalveluita julkiselle sektorille kuten kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonserneille.

– Käymme läpi tämän prosessin, mitä on tapahtunut ja miksi näin pääsi käymään. Varmistamme, että tällaista ei enää jatkossa tapahdu, Juha Suikkanen sanoo.

Palkat käsipelillä tileille vielä tänään

Sairaanhoitopiirin työntekijät saavat palkkansa kuitenkin mitä todennäköisemmin vielä tämän päivän aikana.

– Henkilöstömme vie palkkoja nyt käsin sairaanhoitopiirin henkilöstön tileille. Olemme saaneet apua palkkojen maksamiseen myös sairaalan päästä, joten uskon, että tämä hoituu tämän päivän aikana kuntoon, Juha Suikkanen lupaa.