Benita ja Ville sanovat "tahdon" Hämeen linnassa – Instagram-kisan voitto poiki häät Hämeenlinnan tuella

Benita Kallion, 28, ja Ville Puotilan, 37, amorina toimi Benitan sisko. Ensi tapaaminen johti toiseen ja nyt he ovat olleet yhdessä jo kolmisen vuotta.

Lauantaina pari astelee vihille Hämeen linnan kappelissa. Morsiamen valkoinen, hopeakirjailtu tyylikäs puku ja orkideoja sisältävä kimppu on jo valittu ja kaunista nutturakampausta testattu.

Hääsuunnitelmat aikaistuivat vuodella, kun Benitan idea osallistua Hämeenlinnan Häät linnassa -kisaan Instagram-videolla poiki parille keväällä lopulta voiton muhkeine palkintoineen.

– Itselle ekana ajatuksena tuli, että nyt se siis tapahtuu, eihän siihen ole kuin pari kuukautta ja sitten mennään. Suunnitelmat aikaistui aika rajustikin, mutta tottakai fiilis on positiivinen, kertoo sulhanen.

– Helpotti se, että oli jo paikka ja kappeli ja yhteistyökumppanit ympärillä. Ainoa missä tuli kiire oli häämekko, mutta nyt voidaan olla rauhallisin mielin, morsian säestää.

Viime päivät ovatkin sujuneet erilaisissa valmisteluissa koekampauksineen ja sormuksen hakemisineen. Yhteistyökumppanien kanssa kaikki on parin mukaan sujunut kitkattomasti.

Kaupunki sai kosolti huomiota

Yhteistyökumppanien lista onkin pitkä: palkintoon kuului muun muassa häätilaisuus 30 hengelle Hämeen keskiaikaisen linnan Linnantuvassa tarjoiluineen ja ohjelmineen, kampaukset, meikki, morsiuskimppu, korulahjakortti, hääkuvaus ja hääyö Vanajanlinnassa.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kati Tiitola Linnan Kehitys Oy:stä luottaa hääromantiikan vetovoimaan. Nina Keski-Korpela / Yle

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kati Tiitola Linnan Kehitys Oy:stä kertoo satsauksen kannattaneen.

– Ollaan saatu huomiota Hämeenlinnalle ihan valtavasti. Visit Hämeenlinna -verkkosivuilla kävi kolmesataakertainen määrä ihmisiä verrattuna samaan ajankohtaan edellisenä vuotena. Se oli aika huikeaa, hän kehuu.

Instagram-videoista tykättiin yli 17 000 kertaa. Hääromantiikka on oiva valinta markkinointikampanjan veturiksi, sillä häät vetoavat tunteisiin, muistuttaa Tiitola.

– Hääromantiikka herättää tunteita ja jos jokin herättää tunteita, silloin ihmiset toimivat. Meillä on ihana paikka Hämeen linna, mikä on jo sinänsä romanttinen, niin miksi ei?

Suomalaiskuntia markkinoidaan suurella sydämellä

Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä katsoo kuntamarkkinoinnin kehittyneen Suomessa selvästi.

– Kuntakokoon katsomatta tehdään markkinointia, se on mielletty vahvasti alueen elinkeinon vahvistamisen välineeksi. Tärkeintä on aitous: markkinointi ei saa olla päälleliimattua, sen ihmiset vaistoavat.

Markkinoinnin pitää pohjautua tosiasioihin, Mäkelä muistuttaa.

– Välillä aina vähätellään, kun kunnat kiinnittävät huomiota luontoon ja rauhaan, mutta suomalaiset arvostavat luonnonläheisyyttä ja palveluja hirvittävästi. On omaa kekseliäisyyttä löytää omat vahvuudet, millä vedota ihmisiin.

Osallistaminen, yleisön mukaanottaminen, on mukana vahvemmin kuin ennen. Palvelut ja ideat tuodaan lähelle kohderyhmää eri välineissä.

– Alun perin oli paljon printtiä. Sitten tuli somehuuma, kun ajateltiin, että se on edullista ja tehokasta. Nyt on osittain somea mutta muutakin, printti on taas löydetty ja osataan yhdistellä eri välineiden ja kanavien hyvät puolet.

Hämeenlinna teki itseään tykö ainutlaatuisella maamerkillään, Hämeen keskiaikaisella linnalla. Seppo Kärki / Linnan Kehitys Oy

Suomen kuntien markkinointiin käyttämät rahat ovat Mäkelän mukaan kohtuullisen pieniä.

– Tuloksena ei aina ole euroja heti käteen, vaan markkinoinnilla on pitkäkestoiset vaikutukset. Luodaan imagoa ja brändiä ja se on pitkävaikutteista työtä.

– Ihana piirre on, että kuntien markkinoinnissa ihmiset ovat mahdottoman innostuneita työstään. Oman paikkakunnan markkinointia tehdään suurella sydämellä, Mäkelä kertoo.

Hämeenlinnan Häät linnassa -kampanja on Mäkelän mielestä "vallan viehättävä".

– Varmasti herättää juuri häitään viettävien ihmisten mielenkiinnon.

– Sopii tähän vuodenaikaan, aiheena jo iloinen ja positiivinen ja monen mieleen tulee varmasti hyviä asioita. Minun mielestäni se oli erinomaisen hyvin keksitty!

Hääparista tulee ehkä paluumuuttajia

Benitan ja Villen häistä yhtenä kesän suosikkihääpäivistä, 18.8.18, on tulossa klassisen tyylikkäät.

– Lauantaista tulee hyvin perhekeskeinen ja intiimi, arvokas tilaisuus. On kiva jakaa se pienellä porukalla lähimmäisten kesken, varmasti unohtumaton ja ainutlaatuinen, kuvailee Ville Puotila.

Parin suunnitelmissa on järjestää lisäksi Raatihuoneella isompi hääjuhla vielä myöhemmin elokuussa isommalle kaverijoukolle. Häämatka suuntautuu syksyllä Nizzaan.

Tärkeän elämänaskeleen ottaminen osana kaupungin markkinointikampanjaa ei paria haittaa.

– Ollaan tältä seudulta kotoisin, niin ihan sinänsä mielenkiintoinen ja hauska projekti ylipäätään. Pyritään kantamaan kortemme kekoon ja hymyilemään kuvissa. Benita meistä se kuvauksellisempi on, naurahtaa Ville.

– On hienoa niin sanotusti edustaa Hämeenlinnaa, kaunis kaupunki, mikäs siinä, Benita säestää.

Ville Välimäki / Yle

Saako Hämeenlinna pariskunnasta uudet asukkaat? Todennäköisesti. Tonttivaihtoehdot on käyty läpi ja tontti valittu Siiri 2 -alueelta. Mutta ensin on selviydyttävä häistä.

– Kyllä meillä haaveena on ollut, että rakennetaan. Tontin valitseminen on ehkä se helppo homma, mutta rakentaminen on taloudellisesti ja henkisesti iso projekti, sitä lähdetään rauhassa miettimään häiden jälkeen. Kyllä me ollaan ajateltu, että Hämeenlinnassa tai täällä päin halutaan tulevaisuus rakentaa.

– Selvitään lauantaista ja mietitään sitten jatkoa! Ville Puotila tiivistää.