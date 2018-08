Pysähtyvätkö filmikelat Orionissa? Elokuvaharrastaja jää kaipaamaan legendaarisen elokuvateatterin tunnelmaa ja lauantainäytöksessä sihahtelevia oluttölkkejä

Elokuvia harrastava Sanna Haukkala on käynyt Orionissa 12 vuotta.

KAVI siirtää ohjelmistonsa Orionista uuteen keskustakirjasto Oodiin. Orionin jatkaja on vielä auki.

Helsingin keskustan hälinästä ei tarvitse poiketa kuin muutama sata metriä sivuun, niin voi luikahtaa paikkaan, jossa aika tuntuu pysähtyneen.

Kampissa, Eerikinkadulla sijaitsevan talon seinässä lukee Orion. Kyltin alla olevan puisen oven on moni elokuvan ystävä avannut.

Orion on Helsingin vanhimpia elokuvateattereita (siirryt toiseen palveluun). Paikassa on esitetty elokuvia vuodesta 1927. Nyt paikan jatko on epävarma.

"Orion on toinen olohuoneeni"

35-vuotias Kansalliskirjaston kirjastosihteeri Sanna Haukkala on innokas elokuvien harrastaja. Hän on käynyt Orionissa 12 vuoden ajan, vähintään 50 kertaa vuodessa.

– Orion on toinen olohuoneeni, hän sanoo.

Eikä ihme. Arkkitehti Martti Välikankaan suunnitteleman art deco -tyylisen teatterin tunnelma laskee verenpainetta välittömästi.

Ensin ostetaan lippu lippuluukusta. Sen jälkeen voi ihastella tovin aulan seinille ripustettuja vanhojen elokuvien julisteita. Paraatipaikalla on juliste Tapio Suomisen elokuvasta Täältä tullaan elämä! (v. 1980), Risto Jarvan elokuvasta Ruusujen aika (v. 1969) sekä Pier Paolo Pasolinin elokuvasta Haukat ja varpuset (v. 1965).

Elokuvaharrastaja Sanna Haukkala hakeutui Orioniin välittömästi muutettuaan Joensuusta Helsinkiin 12 vuotta sitten.

– Olin kuullut paikasta ja halusin ehdottomasti alkaa käydä täällä. Ohjelmisto on ihan huikea. Maakunnissa menee tällaisia elokuvia kerran viikossa. Oli ihan luksusta, kun Helsingissä vanhoja elokuvia pääsi – ja pääsee – katsomaan kuutena päivänä viikossa, kolme elokuvaa illassa.

Orionin toimintaa pyörittää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. KAVIn valitsemassa ohjelmistossa on sekaisin elokuvahistorian helmiä, laajoja retrospektiivejä ja sing-along -elokuvanäytöksiä.

Erityisen suosittuja ovat klassikkoelokuvanäytökset. Myös Helsingin Sanomien ylistävä kritiikki näkyy Orionissa täytenä katsomona.

Eriskummallisuudet ilahduttavat

Tänään Sanna on tullut kello 19:n näytöksen. Silloin nähdään Norman Jewisonin ohjaama ja vuonna 1967 valmistunut Yön kuumuudessa.

Sanna Haukkala ihastui elokuviin ala-asteella. Parkanon Bio Siriuksessa ala-asteen ensimmäisellä luokalla nähty Walt Disneyn Pieni merenneito oli voimakas kokemus.

– Olin haltioitunut. Vielä nykyäänkin saatan kokea vastaavanlaista hurmoksellisuutta joidenkin elokuvien kohdalla.

Haukkalan maku on muokkautunut vuosien mittaan. Ennen hän piti toiminnasta, nykyään kiinnostavat taide-elokuvat. Mieluiten hän kuitenkin katsoo outoja elokuvia eksploitaatiosta kauhuun.

Sanna myös ilahtuu aina, kun Orionissa näytetään jotakin eriskummallista.

– Yön yli kestävissä elokuvamaratoneissa on samaan iltaan saattanut mahtua 1980-luvun toimintarymistely ja Spede Pasasen Naisen logiikka.

Sanna katsoo elokuvia muuallakin kuin Orionissa. Suurimman osan hän katsoo kotona. Hänen oman listauksensa mukaan viime vuonna elokuvia kertyi noin 500 – mikä tarkoittaa 1,4 elokuvaa per päivä.

– Luulen, että tänä vuonna ylitän 600:n entuudestaan näkemättömän elokuvan rajan.

Mistä löytyy Orionin jatkaja?

Meneillään oleva syksy saattaa olla Orionin viimeinen. KAVIn pyörittämä toiminta siirtyy uuteen keskustakirjasto Oodiin (siirryt toiseen palveluun) vuodenvaihteessa. Sinne on rakennettu tila nimeltään Kino Regina. Orionin kohtalo on vielä auki.

Orion kuuluu Erkinlinnan omistavalle asunto-osakeyhtiölle. Taloyhtiön isännöitsijänä toimiva Peter Estlander kertoo taloyhtiön käyvän tällä hetkellä neuvotteluja useiden eri toimijoiden kanssa.

– Tarkasta konseptista ja vetäjästä emme vielä tiedä, mutta tavoitteena on, että nykyisenkaltainen elokuvatoiminta jatkuu, Peter Estlander sanoo.

Yhdeksi jatkajaksi on väläytelty Elävän kuvan keskusta eli ELKEÄ. (siirryt toiseen palveluun)

KAVIn siirtymisestä Oodiin on puhuttu jo vuosia, mutta virallista tieto on ollut vasta kesäkuusta lähtien. Silloin KAVI allekirjoitti sopimuksen Oodin kanssa.

KAVIn vetäytymistä Orionista on ihmetelty. Oodin vuokra on moninkertainen verrattuna Orionin vuokraan. KAVI perustelee muuttoa uudenlaisella tekniikalla ja Oodin esteettömyydellä.

Helsingin kaupungin kirjastopalveluiden johtaja Katri Vänttinen näkee Oodiin muutossa myös mahdollisuuden.

– Kaikilla elokuvanharrastajilla ei ole samanlaista mahdollisuutta käydä Orionissa kuin helsinkiläisillä. Oodi on lisäksi esteetön, mitä Orion ei ole.

Vänttinen uskoo, että keskeisellä paikalla sijaitsevassa Oodissa KAVIn elokuvat saattavat löytää uusia yleisöjä.

– Esityspaikasta saattaa puuttua ajan patina, mutta näytettävistä elokuvista ei.

Ei keräkaalia katsomoon

Orionin ainoan salin ovet avataan vasta juuri ennen elokuvan alkua.

Salin ovessa muistutetaan isoin kirjaimin Ethän rapistele salissa, kiitos!

Ilmankos elokuvateatterin aika tuntuu pysähtyneen: aulassa ei nimittäin mikään kilkata, välky tai käryä. Orionissa ei ole peli- tai popparikonetta saati seinän kokoista irtokarkkihyllyä.

Sanna Haukkala ei yleensä syö elokuvissa.

– Joskus koko yön kestävillä elokuvafestivaaleilla olen ottanut eväät, koska jossakin välissä on pakko syödä.

Muiden leffasnäkit eivät Sannaa haittaa – etenkin, jos ne osataan syödä ääneti eivätkä ne haise. Ja lauantain viimeisen näytöksen alussa kuuluva oluttölkkien sihahtelu kuuluu ehdottomasti asiaan.

– Jonkin verran voi tulla katseita, jos syö käärepaperikarkkeja, joiden avaamisesta kuuluu kahinaa. Olen kuullut myös tapauksesta, jossa joku söi Orionin katsomossa raakaa keräkaalia. Siitä on täytynyt lähteä aikamoinen rouskutus. Että ehkä ei sellaisia eväitä tänne.

Salin ovi aukeaa ja vahtimestari repii liput.

Orionin alakerrassa on 172 istumapaikkaa. Sanna kävelee tottuneesti kuudennen rivin kohdalle ja puikkelehtii paikalleen.

– Keskellä salia ja keskellä riviä. Se on minun paikkani.

Valot sammuvat. Ei mainoksia, ei trailereita. Elokuva alkaa.

"Täällä voi keskittyä vain elokuvaan"

Sanna Haukkalan elokuvaharrastukseen ohjelmiston siirtyminen Orionista Oodiin ei vaikuta. Hän aikoo seurata KAVIn tarjontaa myös uudessa keskustakirjastossa.

Haukkalasta olisi kuitenkin sääli, jos filmiltä näytetty elokuvatoiminta loppuisi Orionista kokonaan.

– Silloin menetetään paljon, ihan arkkitehtuurista lähtien. Orionissa on todella ainutlaatuinen tunnelma – ihan erilainen kuin kaupallisissa elokuvateattereissa. Täällä voi keskittyä vain elokuvaan.

