Sote-tanner tömisee taas, edessä kiihkeä syksy – hallitus ehdottaa maakunta- ja eurovaalien yhdistämistä toukokuussa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan riitaisa ja työteliäs työ päättyi kesällä kummalliseen episodiin: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet ja yksi sinisten edustaja jättivät kirjelmän eduskunnan puhemiesneuvostolle, jossa valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.) moitittiin muun muassa sote-mietinnön viivyttämisestä.

Kirjelmä ei kuitenkaan ollut hallituspuolueiden yhteinen: valiokunnan kokoomuslaiset jäsenet eivät lähteneet siihen mukaan. Valiokunnan jäsen, Jaana Laitinen-Pesola (kok.), kommentoi tuolloin kirjelmästä syntynyttä kohua sanomalla, että hänen mielestään valiokunta on päässyt eteenpäin sote-mietinnön tekemisessä ja että hän keskittyy työntekoon, eikä jaksa pelailla mitään pelejä.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko puolestaan sanoi tuoreeltaan, että puhemiesneuvosto käsittelee kirjelmää syyskuussa.

Ylen saamien tietojen mukaan kirjelmä käistellään ensimmäisellä viikolla, kun eduskunta aloittaa työskentelyn 4.9. Syyskuun neljäntenä päivänä puhemies tapaa myös sosiaali-ja terveysvaliokuntavastaavat eri puolueista.

Valiokunnalla riittää työtä ja on kiire

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu ensi kertaa kesän jälkeen ensi maanantaina 20.8. Valiokunta jatkaa mietintöluonnosten valmistelua. Maanantain jälkeen seuraava kokous on 3.9.

Valiokunnalla on valmistelun pohjana valtava määrä paperia. Eduskunnan muilta valiokunnilta saatuja lausuntoja on 14 kappaletta. Asiantuntijakuulemisina saatuja lausuntoja on monta sataa. Jo pelkästään hallituksen esitysten tekstejä on ainakin 1500 sivua.

Maanantaina valiokunnan pöydälle tulee myös hallituksen vastine sote- ja maakuntauudistuksen lakien voimaantulon myöhentämisestä. Aiemmin valiokunta on jo saanut suuren julkisuuden saattelemana hallituksen vastineen, joukon muita hallituksen vastineita sekä hallituksen täydentäviä vastineita.

Uusin vastine sisältää valtaosaltaan teknisiä päivämäärämuutoksia, koska hallitus päätti kesäkuun lopulla, että soten aloittamisen aikataulua siirretään vuoteen 2021. (siirryt toiseen palveluun) Päivämäärämuutokset vaikuttavat kuitenkin myös sisältöön, joten sisältömuutoksiakin paperista löytyy. Esimerkiksi valinnanvapauspilottien aikarajoja muutetaan.

Maakuntavaalit eurovaalien kanssa yhteen

Myös maakuntavaalit saavat vastineeessa päivämäärän. Ne on tarkoitus pitää eurovaalien yhteydessä.

Myrskyisä sote-syksy näkyvissä niin valiokunnassa kuin eduskunnassakin

Maanantaina sosiaali- ja terveysvaliokunta päättänee myös työskentelyaikataulustaan: istuuko valiokunta kuusi tuntia päivässä, kuten se pääsääntöisesti teki huhtikuun lopusta alkaen.

Kiinnostavaa on myös nähdä, ottaako valiokunta työskentelypäivikseen myös maanantait, minkä käytännön se aloitti toukokuun puolivälissä. Maanantaisin ei yleensä ole minkään eduskunnan valiokunnan kokouksia.

Kevään kokemusten perusteella voi olettaa, että työskentelyaikatauluista päättäminen ei ole ihan helppoa. Sitä se ei ainakaan ollut kesällä.

Ei ole myöskään mitään syytä uskoa, että syksyn työskentely olisi yhtään vähemmän myrskyisää kuin keväällä. Päinvastoin. Keskusta haluaa maakunta-uudistuksensa. Kokoomuksesta taas ei oikein ota selvää, mitä se haluaa.

Onko valmista marras-joulukuussa?

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan arvioidaan saavan kolme mietintöluonnosta valmiiksi syyskuun lopussa. Tämän jälkeen mietintöluonnokset palaavat perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Perustuslakivaliokunta valmistelee uuden sote-lausunnon kuultuaan jälleen asiantuntijoita.

Tämän jälkeen perustuslakivaliokunnan toinen lausunto palaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee mietinnön, minkä pohjalta eduskunta äänestää sote-paketin hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Mikäli sote-paketti etenee hallituksen toivomassa aikataulussa, soten toteutuminen voisi hallituksen kesäkuisen arvion mukaan näyttää tältä:

