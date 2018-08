Madonna täyttää 60 vuotta – "Hänessä on jotain ikiaikaista"

Madonna on kaikkien aikojen menestynein naisartisti maailmassa. Hänen levyjään on myyty yli 300 miljoonaa kappaletta.

Ylen musiikkitoimittaja Susanna Vainiola on seurannut Madonnan uraa teini-ikäisestä lähtien. Hänen mielestään torstaina 60 vuotta täyttävällä laulajalla on ollut suuri vaikutus populaarikulttuuriin ja erityisesti sen visuaalisuuteen.

Alati uudistuva ja marginaaleja asioita pinnalle nostava artisti on ollut myös mielipidevaikuttaja.

– Madonna on ollut kuin hyvä tyttöystävä, joka on esitellyt uusia asioita. Hän esimerkiksi luki Geishan muistelmia, kun kukaan muu ei niitä lukenut. Minäkin aloin lukea, koska Madonna niitä lukee.

Tahtonainen ja rääväsuu

Madonna, oikealta nimeltään Madonna Louise Veronica Ciccone, varttui Michiganissa Yhdysvalloissa katolisessa perheessä. Hänen äitinsä menehtyi syöpään, kun Madonna oli vasta 5-vuotias. Artisti on usein sanonut, että äidin menetyksellä on ollut suuri merkitys hänen elämässään.

AOP

Vuonna 1977 Madonna muutti New Yorkiin, missä hän opiskeli tanssia ja toimi myös mallina. Hän alkoi tehdä musiikkia 80-luvun alussa ja hänen ensimmäinen hittinsä oli Holiday. Madonna puski julkisuuteen kovalla työllä.

– Onnistuisiko tuollainen läpilyöminen enää? Ei välttämättä sillä viihdebisnes oli tuolloin vielä nuorempaa, arvioi Susanna Vainiola.

AOP

Todellinen läpimurto tapahtui Like a virgin -kappaleella, josta mieleen ovat jääneet musiikkivideo ja esiintyminen hääpuvussa MTV-gaalassa.

– Mikä on puhtoisempi ja ihanampi kuin morsian, joka on otettavaksi toisen omaisuudeksi. Madonna teki morsiamesta pitelemättömän ja haluavan naisen, joka on lihaa ja verta, eikä antaudu rooliin, jossa morsian luovutetaan miehelään. Olen naisena älyttömän kiitollinen, että hän on tehnyt näitä asioita, Susanna Vainiola sanoo.

Madonna kohautti suuresti vuonna 1989, kun hän julkaisi kappaleen Like a prayer. Musiikkivideossa nähdään palavia ristejä ja artisti suutelemassa mustaa pyhimystä. Kappale ja video sai aikaan protesteja katolisissa piireissä.

AOP

Vuonna 1990 Madonna julkaisi kappaleen Vogue, joka oli saanut innoituksensa New Yorkin homoklubeilta. Artisti kehitteli alakulttuurin suositusta tanssityylistä oman versionsa. Toisten mielestä Madonna nosti esiin homokulttuuria, toisten mielestä hän riisti idean ja kaupallisti sen.

AOP

– Jos ajatellaan tämän päivän Pride-kulkueita, niin kuinka paljon Madonnalla on ollut vaikutusta niihin. 80-luvulla tilanne on ollut aivan toinen, kun tuli aids. Ei silloin kuljettu kaduilla heiluttelemassa sateenkaarilippuja, Susanna Vainiola muistuttaa.

AOP

Madonnan siihen astisista kiertueista kunnianhimoisin, Blond Ambition Tour, toteutettiin vuonna 1990. Kiertueelta ovat jääneet erityisesti mieleen tötterökorsetti, jonka on suunnitellut Jean Paul Gaultier.

AOP

Musiikkiuransa lisäksi Madonna on yrittänyt uraa näyttelijänä. Roolisuoritukset eivät ole saaneet yleisöä tai kriitikoita lämpenemään. Ainoita poikkeuksia ovat elokuvat Missä olet, Susan? (1985) sekä Evita (1996), josta Madonna sai Golden Globe -palkinnon parhaasta naispääosasta.

Madonna on tunnettu ennen kaikkea shownaisena, joka on kiertueillaan muokannut live-esiintymisten estetiikkaan. Vuonna 2009 poptähti esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa. Helsingin Jätkäsaareen kerääntyi 80 000 ihmistä näkemään popin kuningattaren.

Mauri Ratilainen / EPA

Vuosien aikana Madonna on tullut tunnetuksi myös aktivismistaan. Hän on puolustanut muun muassa seksuaalivähemmistöjen, naisten ja eläinten oikeuksia. Laulaja on myös vastustanut äänekkäästi Irakin sotaa ja laukonut mielipiteitään presidentti Donald Trumpista.

AOP

– Madonna on kapinallinen mutta myös fiksu. Mediatila on antanut mahdollisuuden tuoda asioita esille, arvioi Susanna Vainiola.

AOP

Madonnalla on kuusi lasta, joista neljä on adoptoitu Malawista. Hiljattain artisti muutti Portugaliin, jotta hän voi toteuttaa poikansa David Bandan unelman tulla jalkapalloilijaksi.

"Ikoninen iästä huolimatta"

Madonna on uransa aikana onnistunut olemaan suunnannäyttäjä populaarikulttuurissa. Tällä vuosikymmenellä hänen tahtinsa on hiljentynyt, vaikka uutta musiikkiakin on pian tulossa.

Silti poptähti osaa kohauttaa silloin tällöin. Viimeksi näin kävi New Yorkissa järjestettävässä Met-gaalassa, jossa teemana oli Madonnalle sopivasti katolilaisuus.

AOP

Moni kysyy, onko ainaisesti uudistumista hakeva popin kuningatar pystynyt ikääntymään arvokkaasti. Musiikkitoimittaja Susanna Vainiolan mielestä kyllä.

– Hän ei 60-vuotiaana naisena suostu olemaan keski-ikäinen nainen, jolle ei ole mitään käyttöä. Aina on määritelty, milloin nainen on kukkeimmillaan, mutta koskaan se ei ole 60-vuotias. Saati että sen ikäisenä esittäisi sukupuolista olentoa. Madonna jatkaa kapinaa edelleen.

– Jotain ikiaikaista hänessä on kuin jossain Marilyn Monroessa. Se on tietynlainen ikoninen naiskuva.

