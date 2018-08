"Suru tulee, kun mummi ei olekaan niin kuin ennen" – Isovanhemman ja lapsenlapsen suhdetta kannattaa ylläpitää muistisairaudesta huolimatta

Näin 8-vuotias Akseli kuvaa isomummiaan Mari Kujanpään uusimmassa lastenkirjassa 102 askelta mummilaan.

Liikuttava tarina kertoo pojan näkökulmasta hänen ja hänelle tärkeän isomummin ystävyydestä sekä siitä, miten heidän suhteensa vähitellen muuttaa muotoaan mummin alkaessa unohdella asioita. Kirjan alussa mummi on se, joka huolehtii Akselista, mutta tarinan edetessä roolit vähitellen kääntyvät päälaelleen.

Kujanpää halusi kirjoittaa lapsille kirjan, jossa käsiteltäisiin vanhenemista. Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2009 voittanut kirjailija toivoisi, että teema olisi nykyistä enemmän esillä lasten kirjallisuudessa, elokuvissa ja tv-ohjelmissa.

– Se, mitä vanhuksissa tapahtuu, voi olla lapselle hämmentävää. Lapset eivät ymmärrä, että muutokset eivät ole kontrolloituja, Kujanpää sanoo.

"Olen aika ihmeissäni, kun mummi tahtoo koko ajan leikkiä, että olen Heikki. Mummi ei ole yhtään sellainen kuin hän tavallisesti on."

Hämmennyksen lisäksi tutun ja turvallisen mummin tai ukin muuttuminen voi olla ahdistavaa ja pelottavaakin.

Tamperelaisen muistisairaisiin erikoistuneen kuntoutus- ja erikoislääkärikeskus Ikifitin kotihoidon palveluvastaava Tarja Kangassalo kertoo, että usein tilanne myös harmittaa.

– Surun tunne tulee usein vastaan, kun mummi ei olekaan niin kuin ennen, Kangassalo kertoo.

Monet lapset arastelevat yhteydenpitoa muistisairaan isovanhemman kanssa. Tällöin ikäihmiset saattavat jäädä yksinäisiksi ja vieraantua läheisistäkin ihmissuhteistaan.

On tylsää ja uskomatonta, kun mummi ei enää muista minun nimeäni eikä tiedä kuka olen. Tulen siitä yhtä aikaa surulliseksi ja kiukkuiseksi. Päätän kertoa nimeni aina, kun menen mummilaan, vaikka se tuntuu hassulta, niin kuin menisi joka kerta uuden mummin luokse.

Muistisairaan ja lapsenlapsen toimivan suhteen turvaamiseksi ja siinä välissä taiteilevien vanhempien tueksi Kangassalo kehitti kollegoineen Muistikutsut-konseptin parisen vuotta sitten.

Idea on, että muistityön asiantuntija istuu alas koko perheen kanssa keskustelemaan muistisairaudesta, jakamaan tietoa ja laatimaan yhdessä yksilöllisen suunnitelman. Suunnitelman yhtenä osana mietitään, miten läheiset voivat tukea muistisairasta. Asiakkaat ovat olleet kiitollisia.

Kangassalon mukaan vanhemmat tarvitsevat tietoa siitä, miten puhua lapselle isovanhemman muistisairaudesta ja miten lasta voi kannustaa jatkamaan yhteydenpitoa sairaudesta huolimatta.

Kangassalo neuvoo olemaan lapselle rehellinen ja vastaamaan kysymyksiin ikätason mukaisesti.

Muistisairaudesta voi kertoa lapselle, että se on sairaus siinä missä mikä tahansa muukin sairaus. Sairauden myötä muisti heikkenee eli mummi tai ukki ei välttämättä muista sovittuja asioita tai läheisten nimiä.

Vaikka muisti ei enää toimi samalla tavalla, on silti paljon asioita, jotka eivät ole muuttuneet ja yhdessä voi tehdä vielä monenlaisia asioita.

Vanhat jutut pysyvät usein paremmin muistissa. Siksi mummin kanssa voi istua alas katsomaan vaikka vanhoja valokuvia ja pyytää häntä kertomaan niiden herättämistä muistoista.

Tapaamiset kannattaa Kangassalon mukaan ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, jolloin isovanhemmalla on hyvä hetki. Joillekin muistisairaille esimerkiksi aamut voivat olla hankalia ja siksi lapsenlapset voivat tulla kylään mieluummin vaikkapa iltapäivällä.

Mummilan oven avaaminen on joka päivä yllätys, ja monesti ikävä yllätys, kun mummi ei muista asioita ja on kiukkuinen. Toisina päivinä taas mummi on lukenut lehdestä päivän uutiset, keittänyt kahvia ja muistaa jopa minun opettajani nimen.

Akseli kirjassa 102 askelta mummilaan