Koulukyydit aiheuttavat päänvaivaa Uudellamaalla – Kuljetusyrittäjä: "Jos tämä olisi helppoa, tätä tekisivät kaikki"

Järvenpäässä sata lasta jäi tienposkeen ensimmäisenä koulupäivänä, kun koulukyyti ei tullutkaan. Noin 70 ilman kyytiä jääneistä lapsista käy Juholan erityiskoulua Järvenpäässä.

Järvenpään perusopetusjohtaja Arja Korhonen kertoo, että kuljetuksista vastaavaan liikennöitsijään, Ramtax Oy:seen, ei ole vieläkään saatu yhteyttä. Syksyn koulukyydeistä oli sovittu liikennöitsijän kanssa ennen koulujen alkua.

– Olemme edelleen yrittäneet soittaa, mutta ei ole saatu minkäänlaista vastausta. Ihmettelemme mitä on tapahtunut, perjantaina kaikki oli vielä hyvin, Korhonen sanoo.

Myöskään Yle ei tavoittanut Ramtaxia kommentoimaan asiaa.

Järvenpäässä koulukyydit hoitaa nyt toinen yhtiö ainakin parin viikon ajan. Kaupunki jatkaa tapauksen selvittämistä, mutta miettii jo myös Ramtax Oy:n kanssa tehdyn kaksivuotisen sopimuksen purkamista ja uutta sopimusta.

– Meillä hankintapuoli selvittää lakiasioita. Kyllä tämä meille on ollut kova juttu ja työllistänyt paljon. Koulun alku on muutenkin haastavaa aikaa.

"Tilanne on ollut tänä syksynä pahin ikinä"

Myös Kirkkonummella, Nurmijärvellä ja Espoossa on ollut ongelmia koulukuljetusten kanssa tänä syksynä. Kuljetuksissa on ollut myöhästymisiä ja joissakin tapauksissa koulukyyti ei ole saapunut lainkaan.

Kirkkonummella koululaisten kuljetukset kilpailutettiin kesällä. Kilpailutuksen voitti First Profit Oy, joka kuljettaa Kirkkonummella noin 300:aa oppilasta. Ongelmat johtuvat sivistystoimen hallintopäällikön Tiina Koiviston mukaan yhtiön riittämättömistä resursseista ja reiteistä.

– Hakupaikat ovat myös jossain tapauksissa vaihtuneet, sillä kuljetusyritys vastaa reitittämisestä, Koivisto sanoo.

First Profit Oy:n kuljetustoiminnasta vastaavan Peter Henrikssonin mukaan ongelmat taas johtuvat puutteellisesta kommunikaatiosta.

– Kun meillä ei ole mahdollisuutta saada vanhempien yhteystietoja, niin ei pystytä tarkistamaan vanhoja hakupaikkoja, oppilaiden osoitteita tai lukujärjestyksiä. Heinäkuussa meille lähetettiin oppilaslistat ja lukujärjestykset, mutta ne eivät pidä paikkaansa. Tämä on 300 oppilaan kokonaisuus ja muutoksia tulee paljon, Henriksson sanoo.

Henrikssonin ja Koiviston mukaan yhteistyö kunnan ja yrityksen välillä on kuitenkin tällä viikolla sujunut hyvin ja ongelmat alkavat olla voitettuja.

– Olen ollut hallintopäällikkönä kolme vuotta ja tilanne tänä syksynä on ollut pahin ikinä. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, miten kuljetusyhtiö on tullut vastaan tässä asiassa. Minulla on vahvaa viitettä siitä, että he ovat tehneet parhaansa ja että voimme jatkaa sopimuksen mukaisesti, hallintopäällikkö Koivisto sanoo.

– Koulukyydit ovat aina haastavia, koska tunteet ovat pelissä. Jos tämä olisi helppoa, tätä tekisivät kaikki. Alkusyksystä opimme, että yhteistyötä koulujen ja sivistystoimen kanssa pitäisi tehdä hyvissä ajoin ennen kuin koulu alkavat. Valmistelu pitäisi mielestäni aikaistaa, sanoo First Profit Oy:n Henriksson.

Uuden järjestelmän toivotaan helpottavan tiedonvälitystä

Tilanne on paranemaan päin myös Nurmijärvellä. Sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen kertoo, että kunnan oppilaskuljetusongelmat (siirryt toiseen palveluun) liittyvät syksyllä voimaan tulleisiin uudistuksiin.

– Meillä on tullut monta uutta asiaa päällekkäin. Viime keväänä kuljetus kilpailutettiin ja henkilöstöä on meillä myös vaihtunut. Syksyllä otimme myös käyttöön uuden reititysohjelman ja meillä on ollut haasteita reittien kanssa.

Hirvosen mukaan kuljetusyrittäjille Nurmijärvi on pääosin uutta toiminta-aluetta. Vain yksi viidestä yrityksestä on paikallinen. Kaikilla on Hirvosen mukaan kuitenkin kokemusta oppilaskuljetuksista.

Uudesta reittiohjelmasta toivotaan kuitenkin helpotusta reittien tekemiseen.

– Kunnissa aika paljon tehdään reititystä Excelin avulla, että hyvää ohjelmaa ei ole ollut aikaisemmin olemassa. Tässä uudessa ohjelmassa on sellainen tavoite, että saataisiin kokonaispaketti, että tieto menisi koteihin suoraan eikä sitä tarvitsisi siirtää toiseen järjestelmään, Hirvonen sanoo.

Kirkkonummelle suunnitellaan myös vastaavanlaista uutta logistiikkaohjelmaa.

– Ohjelman tarkoitus on turvallisuuden maksimointi eli kriteereissä on, että voimme lähettää nappia painamalla vanhemmille tietoa myöhästymisistä tai muita viestejä. Myös kuljettajat saisivat tietoa järjestelmän kautta, hallintopäällikkö Tiina Koivisto sanoo.

Koivisto kertoo odottavansa uutta ohjelmaa kuin kuuta nousevaa myös sen takia, että sivistystoimi voi sitä kautta hallita aikatauluja ja reittejä.

– Toivon, että saamme sen tämän syyslukukauden aikana käyttöön, hallintopäällikkö Tiina Koivisto sanoo.

