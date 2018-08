Helsinki-Vantaalle tarvitaan pikaisesti kymmeniä rajavartijoita lisää – Ylittikö Aasian liikenteen kasvu kaikki ennusteet?

Helsinki-Vantaan lentoaseman rajavartijat ovat olleet tänä vuonna tiukoilla ulkorajatarkastusten kanssa.

Ruuhkien syynä on se, että lentomatkustajia on tullut EU:n ulkopuolelta Suomeen tai Suomen kautta muualle Eurooppaan tänä vuonna yli viidenneksen enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna puolestaan ulkorajatarkastusten määrä kasvoi viisitoista prosenttia. Matkailijoita tulee nyt erityisesti Aasiasta.

Ulkorajatarkastukset työllistävät rajavartijoita, koska vain osa EU:n ulkopuolelta tulevista matkustajista saa käyttää automaattista passintarkastusta. EU edellyttää esimerkiksi kiinalaisten matkustajien ohjaamista rajavartijan tarkastettavaksi.

Rajatarkastuksista vastaava Rajavartiolaitos ei ole kuitenkaan saanut likimainkaan tarvittavia lisäresursseja, sillä henkilökunnan määrä on mitoitettu viiden prosentin kasvun mukaan.

Rajavartiolaitoksen suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö Jaakko Hamunen sanoo, että Finnair ja Finavia ennustivat matkustajamäärän kasvuksi vuosiksi 2015–2021 noin neljäkymmentä prosenttia. Ennuste näyttää menevän pahasti alakanttiin.

Tänä vuonna Rajavartiolaitos on joutunut paikkaamaan Helsinki-Vantaan henkilöstöpulaa komentamalla väliaikaisesti neljäkymmentä vartijaa lähinnä itärajalta Helsinkiin. Myös Lapista on jouduttu tuomaan vartijoita Helsinkiin, sillä pääkaupungin lentoasemalla henkilövajausta on kertynyt jo parin vuoden ajan.

– Vuonna 2017 saimme lisärahat vain 45 uuteen rajavartijaan, vaikka esitimme 70. Tänä vuonna emme saaneet lisärahoitusta, sanoo Rajavartiolaitoksen suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö Jaakko Hamunen.

Rajavartijoiden siirtely paikasta toiseen tarkoittaa sitä, että jossain muualla otetaan tietoista riskiä valvonnan tasossa. Lisäksi lentomatkailu Lappiin on lisääntynyt, ja rajavartijoita tarvitaan myös siellä.

Hamunen on kuitenkin tyytyväinen, että ensi vuoden budjettiehdotuksessa on varattu palkkarahat 20 uudelle rajavartijalle ja koulutusmäärärahat 50. Rajavartijakoulutukseen otetaan tänä vuonna kaksi kurssia yhden sijasta. Vasta tulevissa budjeteissa ratkeaa, löytyykö koulutettaville myös palkkarahat.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tällä hetkellä parisen sataa rajavartijaa.

Nykyinen toimintamalli ei riitä

Aasian liikenne on tuonut runsaasti lisämatkustajia ja työtä Finnairille. Yhtiö on palkannut parissa vuodessa kaksituhatta uutta työntekijää ja lisää palkataan satoja, sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt.

Aasian liikenteen kasvu on ylittänyt Finnairinkin arviot.

– Saavutimme matkustajatavoitteen Aasian liikenteessä pari vuotta etuajassa, Schildt sanoo.

Finnair ja Helsinki-Vantaan lentoasema ovat keskellä historiansa kovinta kasvua. Schildtin mukaan yhteistyö lentokentästä vastaavan Finavian ja Rajavartiolaitoksen kanssa toimii hyvin, kasvukivuista huolimatta.

– Pullonkauloja on ajoittain kiitoradoilla, asematasolla ja terminaalissa.

Schild ei pidä hyvänä ratkaisuna, että rajavartijoita tuodaan itärajalta Helsinki-Vantaalle. Ongelma pitäisi ratkaista muulla tavoin.

– Kasvu ja tulevaisuuden volyymi on niin suuri, että tämä nykyinen toimintamalli ei riitä.

Siis tarvitaan lisää väkeä, joka on koulutettu tähän tehtävään?

– Kyllä kiitos.

Kasvuennusteita rukataan ylöspäin

Finavialla uskotaan, että nykyiset ulkorajatarkastusten ja vaihtomatkustamisen ruuhkat saadaan hallintaan ensi vuonna, kun lentoaseman uusimmat laajennukset valmistuvat. Ne tuovat lisää tilaa rajavartiolaitoksen käyttöön.

– Terminaalin kokonaispinta-ala kasvaa noin 45 prosenttia. Ensi vuonna aloitetaan myös uusien lähtö- ja tuloaulojen rakentaminen. Kahden - kolmen vuoden kuluttua koko lentoasema on valmis palvelemaan 30 miljoonaa matkustajaa, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Joni Sundelin.

Lentoaseman laajentaminen on vuosia kestävä urakka. Nyt meneillään oleva Helsinki-Vantaan kehitysohjelma ulottuu vuoteen 2022 saakka. Viime vuonna muun muassa valmistui kaukolentoja palvelevan terminaaliosan eteläsiipi ja samalla aloitettiin Terminaali 1:n laajennus. Se valmistuu ensi vuonna.

Helsinki-Vantaa kasvaa nyt nopeammin kuin muut eurooppalaiset kentät, ja kasvuennusteita on jouduttu rukkaamaan ylöspäin. Sundelinin mukaan kasvu ei kuitenkaan ole tullut yllätyksenä.

– Ei se ole yllättänyt meitä. Nämä infraprojektit ovat aika pitkiä, tietysti siinä on aina se, nähdäänkö kasvu siinä voimakkuudessa, mitä se on.

Vuonna 2014 alkanut lentoaseman kehitysohjelman budjetti oli alun perin noin 900 miljoonaan euroa. Nyt se on kasvanut jo yli miljardin.

Sundelin ei usko, että laajennettukin lentoasema kävisi ahtaaksi, vaikka kasvuvauhti jatkuisi nykyisellään.

– Me tehdään koko ajan masterplanningiä eli katsotaan tulevaisuuteen ja pyritään reagoimaan asioihin.

Kaikkiaan matkustajien määrä Helsinki-Vantaalla on kasvanut tänä vuonna 12 prosenttia heinäkuun loppuun mennessä verrattuna vastaavaan viime vuonna. Ensi vuosikymmenen aikana matkustajien määrä voi nousta jopa 30 miljoonaan.

