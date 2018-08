Suomalaisten puhelut Venäjän kännykkäverkoissa säilyvät puoli vuotta tallessa – riskinä tietojen urkinta

Tästä on kyse Venäjä säilyttää puhelinkeskustelut puolen vuoden ajan

Venäjän verkkoon voi joutua myös vahingossa rajalla

Turvallisinta on käyttää erillistä puhelinta Venäjällä

Heinäkuun alusta venäläiset puhelin- ja tietoliikenneoperaattorit velvoitettiin säilyttämään puheluiden ja tietoliikenteen sisällön puolen vuoden ajan. (siirryt toiseen palveluun)

Tämän lisäksi venäläisten puhelinoperaattoreiden pitää säilyttää vuoden ajan lokitiedot puheluista ja internetoperaattoreiden kolmen vuoden ajan lokitiedot viestiliikenteestä.

Venäjä antaa näin turvallisuusviranomaisilleen entistäkin laajemmat mahdollisuudet seurata puhelin- ja tietoliikennettä Venäjällä.

Uutta lakia perustellaan terrorismin torjunnalla.

Lähtökohtana seurannan mahdollisuus

Venäjälle lähtijän on hyvä tiedostaa, että tieto- ja puhelinliikennettä voidaan itänaapurissa seurata. Samoin on hyvä muistaa, että puheluita ja viestejä voidaan käydä tutkimassa myös jälkikäteen.

Asiaan kannattaa varautua varsinkin, jos haluaa pitää viestinsä salassa.

– Perussääntö on, että päivittäisessä käytössä olevalla puhelimella ei pitäisi mennä vieraisiin kännykkäverkkoihin, vaan pitäisi olla niin sanottu burner-puhelin eli joku tällainen peruskännykkä, jota sitten käytetään puheluihin vain vieraassa verkossa, F-Secure-tietoturvayrityksen johtava tutkija Jarno Niemelä neuvoo.

Erillisen kännykän käytöllä Venäjällä voidaan estää se, että Venäjällä kännykkään mahdollisesti tulleiden haittaohjelmien avulla puhelimen seuranta jatkuu Suomessa.

– Venäjällä käytössä olevaan puhelimeen on hyvä tehdä kotimaassa soitonohjaus, jotta voi ottaa soittoja vastaan ulkomailla, Niemelä neuvoo.

Rajavartiolaitos tiedostanut riskin

Tietoturva voi olla uhattuna, vaikka ei edes matkustaisi Venäjälle, mutta asuu tai vierailee itärajan lähellä Suomessa.

Rajan lähellä kännykkä voi nimittäin siirtyä joskus vahingossa venäläisen operaattorin kännykkäverkkoon.

Rajan lähellä kännykkä voi siirtyä Venäjän verkkoon. Tommi Parkkinen / Yle

Ylen tietojen mukaan rajavartiolaitos onkin kehoittanut rajalla toimivaa henkilökuntaansa estämään matkapuhelimissaan siirtymisen toiseen verkkoon.

Rajavartiolaitokselta asiaan ei haluta suoraan ottaa kantaa, vaikka ilmoitetaankin, että kännykän tahaton hyppääminen Venäjän verkkoon on ilmiönä tuttu.

– Rajavartiolaitoksessa on tiedostettu, että tähän liittyy uhkia ja riskejä. Toimenpiteet, joihin me olemme ryhtyneet eivät kuitenkaan ole julkista tietoa, rajavartiolaitoksen tietohallintopäällikkö eversti Jaakko Ritola kertoo.

Pelkät puhelutkin riskejä

Venäläisessä verkossa vierailu ei ole uhka pelkästään verkkovierailun aikana, jolloin puheluja ja tietoliikennettä voidaan kuunnella. Puhelimeen saatetaan myös soluttaa ohjelmistoja, jotka mahdollistavat urkinnan myös verkkovierailun jälkeen.

Tämä on mahdollista myös siinä tapauksessa, että kännykällä on soitettu Venäjällä vain perinteisiä puheluita, eikä nettiä ole käytetty.

– Hyökkääjä on voinut tehdä perinteiselle kännykkäpuolelle muutoksia, joiden avulla sillä on pääsy puhelimen kännykkäpuolelle. On ollut myös tapauksia, että perinteiseltä kännykkäpuolelta on päästy tunkeutumaan myös älypuhelinpuolelle, F-Securen johtava tutkija Jarno Niemelä kertoo.

Perinteisen kännykkätoiminnon kautta tapahtuvia hyökkäyksiä matkapuhelimeen nimitetään ammattikielessä baseband-hyökkäyksiksi.

Uhkia myös muissa maissa

Tavallista kaduntallaajaa venäläinen urkinta tuskin uhkaa. Jos on kuitenkin esimerkiksi työasioissa Venäjällä ja työnantajalla on salaisuuksia tai on esimerkiksi valtionhallinnon palveluksessa, asiaan kannattaa suhtautua vakavasti.

Eikä uhka ole todellinen vain Venäjällä.

– Tämä ei ole mikään venäläisten verkkojen erikoisuus. Käytännöss tämä koskee mitä tahansa teknisesti kykenevää arvaamatonta valtiota. Nykypäivänä se voi olla vaikka Yhdysvallat, Englanti tai vaikkapa Kiina, Jarno Niemelä kertoo.