Kehittyvät taloudet ovat jäämässä kauppasotien uhreiksi – "Maailmantalouteen voi tulla myrsky, jos jokin asia menee vielä pieleen"

Euroopan ja Aasian yhdistävä Marmaray on maailman ainoa maanosasta toiseen vievä rautatietunneli. Turkin Istanbulissa sijaitsevaan tunneliin on haettu rahoitus ulkomailta, Japanista ja Euroopan investiontipankilta. Monen kehittyvän talouden ongelma on se, että niillä on paljon ulkomaista, dollarimääräistä velkaa. Tolga Bozoglu / EPA