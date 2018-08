Kirkko Helsingissä halajaa ostoskeskuksiin: "Kaikkeen muuhun voimme lähteä mukaan, muttemme Black Fridayhin"

Puolenkymmentä helsinkiläisseurakuntaa on päättänyt mennä sinne, missä ihmisvirratkin liikkuvat. Yksi näistä seurakunnista on Paavalin seurakunta, jolla on ollut jo muutaman vuoden ajan oma kohtaamispaikkansa kauppakeskus Arabiassa. Tämä kohtaamispaikka on nimeltään Olkkari.

Ensi kuussa avautuu Kalasataman kauppakeskus Redi, jonne Paavalin seurakuntakin levittää toimintansa.

– Apostoli Paavali meni aikanaan toreille, joissa ihmiset oikeastikin liikkuivat. Meidän torejamme ovat sosiaalinen media ja kauppakeskukset. Haluamme mennä ihmisten luo, sillä miten muuten tietäisimme, millaisia toiveita heillä on? Olen kioskikauppiaan poika ja tottunut kysymään mitä saisi olla, hymyilee Olkkarissa istuva Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala.

Hänen mukaansa ihmiset kaipaavat ja tarvitsevat keskustelua.

– Ehkä suurin ongelma yhteiskunnassamme on yksinäisyys. Sitä voimme seurakuntana yrittää taklata. Siihen velvoittaa jo nimemmekin: olemme seurakunta, Kanala toteaa.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala. Elise Tykkyläinen / Yle

Redin lasiseinäinen Silta "yli synkän virran" yhdistää?

Redin toisessa kerroksessa sijaitsee lasiseinäinen tila, joka kulkee ainakin vielä työnimellä Silta. Se on keskikokoisen kaksion kokoinen tila ostoskeskuksen muotikerroksessa.

– Rediin odotetaan kävijöitä jopa miljoona vuodessa, joten siellä jos missä on ohikulkijoita! Ja jos siellä näkee, että kirkko on mukana kauppakeskuksessa, niin hieno juttu! Kanala iloitsee.

Silta yhdistää paitsi kauppakeskuksen eri osia, myös yhteistoimintaa.

– Tilassa ovat yhteistyössä kolme tahoa: Paavalin seurakunta, Kallion seurakunta ja Jouluradio. Ajattelen sitä siltana yli synkän virran ja siltana ihmisten sydämiin, tarvittaessa, Kanala kertoo.

Myöhemmin mukaan saattaa liittyä ruotsinkielinen Johanneksen seurakunta.

Antti Kolppo / Yle

Pop up -perheneuvontaa, koska jonot ovat pitkät

Paavalin kirkkoherra Kanala on lanseerannut omassa seurakunnassaan käsitteen "kirkkokaljat". Hän on läsnä ihmisten keskuudessa oluttuopin äärellä. Hän on järjestänyt myös futiskirkon ja päikkärit kirkossa. Toki perinteiset jumalanpalveluksetkin ovat Kanalan kirkkokattauksessa.

Ensi keväänä Kanala suunnittelee pop up -perheneuvontaa Redissä. Miksi?

– Jonot perheneuvontaan ovat pitkät. Se on äärimmäisen tärkeää työtä, jota myös seurakunnissa tehdään. Haluamme lyhentää jonoja ja koulutamme siksi kokeneita pappeja perheneuvojiksi. Pop up -perheneuvontaan on helppo tulla, voi lähteä kahville meidän työntekijämme kanssa ja sopia ensimmäisen tapaamisen vaikka siinä paikassa, maalailee Kanala tulevaisuutta.

Onko mitään, mihin Kanala ei lähtisi mukaan?

– Kaikkeen muuhun osallistumme, muttemme Black Fridayhin. Meidän Black Fridaymme on pitkäperjantai.

Kanala viittaa tällä Suomessakin jalansijaa saaneeseen markkinariehaan. Black Friday on Yhdysvalloista lähtöisin oleva kauppojen suuri myyntitapahtuma, joka sijoittuu kiitospäivän jälkeiseen päivään.

Kokeilu, jossa testataan kohtaamista keskellä ihmisvirtoja

Redin lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä on menossa vuokralaiseksi Pasilaan rakenteilla olevaan Triplaan. Sinne havittelee puolestaan Töölön seurakunta, sitten kun Tripla valmistuu (siirryt toiseen palveluun) – vaiheittain vuosina 2019-2022.

Seurakunnat ovat läsnä alueidensa kauppakeskuksissa jo Vuosaaren Kolumbuksessa, Kannelmäen Kaaressa ja edellä jo aiemmin mainitussa kauppakeskus Arabiassa.

Halpaa ei kohtaaminen kauppakeskuksessa ole. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Kai Heinonen kertoo, että vuokrat kauppakeskuksissa ovat selkeästi normaaleja toimistotilavuokria korkeammat.

– Toisaalta olemme onnistuneet neuvottelemaan sellaiset vuokratasot, että kykenemme vuokrat maksamaan, Heinonen kertoo.

Hänen mukaansa kyseessä on kokeilu siitä, lisääkö läsnäolo ihmisvirtojen keskellä kauppakeskuksessa kohtaamisia ihmisten kanssa.

Entäpä kirkkorakennus. Eikö siitä ole enää kohtaamispaikaksi?

– Kyllä siitä on kohtaamispaikaksi. Ajattelen, että kirkossa saattaa kuitenkin olla kynnys. Sitä kynnystä meidän pitää mataloittaa. Sen takia tilat kauppakeskuksissa ovat äärimmäisen tärkeitä, pohtii Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala Arabian Olkkarissa, jossa ei näytä olevan kynnystä lainkaan.