Hengenpelastajat ihmeissään eri puolilla Eurooppaa: vanhemmat vahtivat enemmän kännykkäänsä kuin uimassa olevaa lastaan – hukkumiset lisääntyneet

Kuuman kesä on lisännyt hukkumiskuolemia eri puolilla Eurooppaa.

Saksassa paikallinen hengenpelastusjärjestö DLRG kertoo havainneensa, että rannalla olevien ihmisten ylenmääräinen keskittyminen älykännyköihin lisää hukkuneiden määrää. Huolestuttavinta on, että vanhemmat unohtavat lastensa vahtimisen, kun matkapuhelin vie kaiken huomion.

– Liian harvat vanhemmat ja isovanhemmat noudattavat ohjetta: kun lapsesi on vedessä, laita pois matkapuhelimesi, sanoo DLRG:n tiedottaja Achim Wiese brittiläiselle The Guardian -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Sama ongelma on nähtävissä luonnonvesistöjen ohella myös uima-altailla.

– Havaitsemme joka päivä tapauksia, että vanhemmat pitävät uima-allasta lastentarhana ja lopettavat tarkkailemisen, sanoo Saksan uimavalvojien liiton edustaja lehdelle.

– Aikaisemmin vanhemmat ja isovanhemmat viettivät enemmän aikaa lasten kanssa vedessä. Nyt yhä useammat vanhemmat ovat niin kiinni kännyköissään, etteivät vilkaise vasemmalle tai oikealle, saati sitten, että valvoisivat lapsiaan.

Saksassa on tänä kesänä hukkunut jo yli 300 ihmistä. Heistä yli 20 on ollut alle 15-vuotiaita lapsia.

Saksan hengenpelastusjärjestö moittii hallitusta siitä, että koulujen oppimäärästä on poistettu pakolliset uintitunnit. Uimahallien aukioloajat ovat supistuneet vähentyneiden määrärahojen takia.

Ruotsissa ja Suomessa sama ongelma

Ruotsissakin hukkuneiden määrä on kasvanut edellisvuosiin verrattuna. Ruotsin hengenpelastusjärjestö arvelee, että kuumat säät ovat houkutelleet vesille ihmisiä, joilla ei ole riittävästi kokemusta uimisesta.

– Mitä tulee hukkuneisiin lapsiin, kyseessä on melkein aina, että aikuisen huomio on hetkellisesti herpaantunut. Vain noin prosentti hukkumistapauksista on varsinaisia onnettomuuksia, missä uhri on esimerkiksi vahingossa tippunut veteen, kertoo Ruotsin hengenpelastusliiton pääsihteeri Karin Brandt Ruotsin television suomenkieliselle toimitukselle (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsissa palomiehet julkaisivat heinäkuussa videon, jossa he keräävät rannalla pois kännyköitä vanhemmilta, joiden lapset leikkivät vedessä.

Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kiinnitti vastaavaan asiaan huomiota alkukesästä Viisaasti vesillä -kampanjassaan.

– Se voi olla yhtä lailla puhelin tai kirja, joka voi viedä huomion lasten valvonnasta. Älylaitteesta ajatellaan, että vilkaisen vain nopeasti, mutta hukkuminen voi myös tapahtua nopeasti, kertoo liiton koulutussuunnittelija Anne Hiltunen Ylelle puhelinhaastattelussa.

Rantavalvojat huomauttelevat

Rantavalvojat joutuvat jatkuvasti huomauttelemaan asiasta lasten vanhemmille, Hiltunen kertoo. Liiton ohjeen mukaan lapsia pitäisi tarkkailla jatkuvasti ja riittävän lähellä.

Läheltä piti -tilanteita on ollut useita. Esimerkiksi Naantalissa ja Ruissalossa on kesän aikana pelastettu seitsemän uimaria. Näistä viisi tapausta ovat olleet seurausta vanhempien välinpitämättömyydestä.

Suomessa on liiton tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) hukkunut tänä vuonna 22 uimassa ollutta ihmistä, joista 16 heinäkuussa. Viime vuonna vastaavia tapauksia oli koko vuonna seitsemän.

Ruotsissa hukkuneita oli heinäkuun loppuun mennessä 97. Kaikkiaan Suomessa on hukkunut vesillä on hukkunut 57 ihmistä tänä vuonna.

Puolassa eri syyt

Keskikesän helleaalto ajoi ihmiset rannoille myös Puolassa. Heinäkuun loppuun mennessä Puolassa oli hukkunut lähes 250 ihmistä.

Puolan poliisin mukaan suurin syy hukkumisille on se, että ihmiset lähtevät uimaan sen jälkeen, kun ovat juoneet alkoholia.

Asiasta kertoi Businesslive-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

