Ensimmäinen asuntomessutalo harjakorkeudessa Kouvolassa – "nyt ei sada sisään, syksy saa tulla"

Paavo Hakkaraisen ja puolisonsa Anne Hasun rakentama omakotitalo on harjakorkeudessa asuntomessualueella Kouvolassa. Pariskunta ryhtyi rakennustöihin ensimmäisenä. Miina Sillanpää / Yle

Korian asuntomessualueen ensimmäisen talopaketin elementit saapuivat tontilleen kesäkuisena aamuna. Iltaan mennessä talo oli paikallaan.

– Se näytti heti talolta! Suunnittelua oltiin tehty jo vuoden verran, ja vaikka havainnekuviakin oli, niin olihan se liikuttava hetki. Etenkin minulle, kun en joka päivä rakenna taloa, Anne Hasu sanoo.

Vesikatto omaan taloon rakennettiin ensi töiksi, jotta rakennus saatiin suojaan. Hasun puoliso Paavo Hakkarainen rakentaa kattoja työkseen. Helteisen kesän jäljiltä tontille on noussut myös autotalli. Myös sen suojana on jo Hakkaraisen rakentama katto.

– Ei sada sisään, syksy saa tulla! Hasu sanoo.

– Ulkopuolen töitä olen tehnyt mahdollisimman paljon. Kun kelit huononee, siirrytään sisätöihin, Paavo Hakkarainen sanoo.

Anne Hasu ja Paavo Hakkarainen valitsivat yksikerroksisen talon, jonka he rakentavat Kouvolan asuntomessualueelle Korialle. Miina Sillanpää / Yle

Seuraavana listalla on talon lattian valmistelu betonivalua varten. Sen Hakkarainen haluaa saada reilun viikon päästä aikaiseksi, jotta valu myös ehtii kuivua kunnolla, ennen sisätöihin ryhtymistä.

Hasun ja Hakkaraisen talo oli ensimmäinen, jota alettiin rakentaa Korian asuntomessualueelle Kouvolaan. Asuntomessuja vietetään ensi kesänä.

Nyt alueella on jo vilkkaampaa ja uusiin naapureihinkin on jo tutustuttu. Kolmestakymmenestäviidestä pientalotontista viidellä rakennetaan. Monen rakentajan kohdalla rakennusluvan hakeminen on pian ajankohtaista. Enää neljää tonttia markkinoidaan uusille rakentajille.

Varkaita!

Murhettakin Hasun ja Hakkaraisen työmaalla on ollut.

– Meillä kävi tontilla varkaita. Rakennustelineet ja peräkärry vietiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, Hasu kertoo.

Muilla tonteilla varkaat eivät olleet käyneet. Asiasta on tehty rikosilmoitus.

– Haittaahan se ihan todella paljon, koska kärry on rakentajalle tärkeä työkalu, jotta saa haettua isompia tavaroita rautakaupasta. Telineet on arvokkaita, joten tämä on myös rahallinen harmi, Hakkarainen sanoo.

Pariskunnan pitää nyt hankkia uudet peräkärryt ja telineet, joiden tilaamiseen menee oma aikansa. Pääosin rakentaminen on kuitenkin sujunut hyvin.

– On ollut hirveän hyvä kesä tehdä, kun ilmat ovat olleet hyvät. Rakenteet ja muut on saanut kuivassa pystytellä, Hasu kertoo.

Taidekoti

Pariskunnan talosta tulee yksikerroksinen kahden ihmisen koti, jossa asuintilaa on runsaat 130 neliötä ja varasto- ja autotalli- sekä katostilaa noin 70 neliötä.

Lähtökohtana oli helppokulkuisuus ja hyvät materiaalit. Remonttia ei ole tarkoitus tehdä pitkään aikaan.

– Uuden talon mukavuudet houkuttelivat, Hasu sanoo.

Taide tulee näyttelemään isoa osaa talossa, jonka nimikin on Taidekoti. Yksityiskohtia ei kuitenkaan vielä saa julkisuuteen paljastaa. Sen aika on messujärjestäjien ohjeiden mukaan vasta myöhemmin.

– Nimi kertoo jo jotain, ja taiteilija on valittu. Sitä puolta olen itse vienyt eteenpäin, jotta se taide meidän tontilla ja kodissa toteutuu. Sen verran voin sanoa, Hasu sanoo.

Anne Hasu valmisteli perjantaina järjestettyjä harjakaisia. Miina Sillanpää / Yle

Yksi tärkeistä yksityiskohdista pariskunnan uudessa kodissa tulee olemaan takka.

– Olemme Lappi-faneja. Käymme siellä paljon. Vähän samanlaista tunnelmaa tulee sitten taloonkin, Hasu kertoo.

– Pieni sisustustakka. Todennäköisesti vuolukiveä. Se tuo myös vähän lisälämpöä ja sitä tunnelmaa, Hakkarainen lisää.

Taloon tulee myös työhuoneet molemmille. Molemmat ovat yrittäjiä. Hasu on yrittäjänä Elimäellä taide- ja pitokartanossa, puolisonsa Paavo Hakkarainen puolestaan toimii vesikattoihin erikoistuneena rakennusalan yrittäjänä.

– Töitä suorastaan haalitaan kotiin. Molempien työ on kausiluonteista, joten hiljaisempana aikana töitä tehdään etänä kotoa.

Visiitti Poriin

Vierailu tämän vuoden asuntomessuilla Porissa vahvisti Anne Hasun ajatuksia Korian asuntomessualueen vahvuuksista.

– Meillä on täällä väljempää. Siihen ja kauniiseen luontoon liittyviä asioita on hyvä tuoda esiin Kouvolan messujen kohdalla. Porissa talot olivat melko kiinni toisissaan. Ikkunasta näkyi toisen talon katto tai naapurin piha.

Huomiota pariskunta kiinnitti myös tapaan, jolla messukohteita oli suojattu ihmisvirtojen varalta.

– Moni on sanonut, että miten te tällaista, että 100 000 ihmistä käy ennen kuin pääsette edes itse muuttamaan. Kulkureitit näyttivät ainakin Porissa olevan aika tiukasti rajatut. Aina jotain pientä kolhua voi tulla, mutta talotehdas huolehtii niiden korjaamisista sitten jälkikäteen.

Asuntomessualueelle rakentaminen viehätti Hasua ja Hakkaraista muun muassa Korian Pioneeripuiston historiallisen miljöön takia. Lisäksi alue tulee kerralla valmiiksi.

– Kivetykset, tiet, kaikki laitetaan kuntoon. Omallakaan työmaalla ei voi jättää mitään rempalleen, eikä lautakasoja lojumaan. Helpostihan sellaisia rakennustyömaalla voisi jäädä. Täällä ei voi olla sellaista ja se viehätti, Hasu sanoo.