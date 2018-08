Luksusveneestä tuli kallis kiista – ostaja vaatii pohjalaisfirmalta yli 22 miljoonan euron jättikorvauksia korkoineen

Maailman suurimman hiilikuituveneen valmistanut Baltic Yachts vastaa välimiesmenettelyssä luksusaluksensa väitetyistä virheistä. Yhtiö kiistää väitteet. Oikeus on asettanut Balticin omaisuutta takavarikkoon 21 miljoonan euron arvosta.

Luksusjahteja valmistava pohjalainen Baltic Yachts on ajautunut vaikeuksiin yhtiön valmistaman suurimman veneen ostaneen Panamax Ltd:n kanssa.

Panamax väittää, että vuonna 2011 valmistuneessa S/y Hetairos -jahdissa on ollut puutteita, vikoja ja virheitä, joita Baltic on kieltäytynyt korvaamasta. Asia ilmenee suomalaisista oikeuden pöytäkirjoista. Julkisissa asiakirjoissa ei yksilöidä väitettyjä vikoja. Baltic Yachts on kiistänyt kaikki väitetyt virheet ja puutteet.

S/y Heteiros on edelleen maailman suurin hiilikuitukomposiitista rakennettu purjevene, pituutta sillä on liki 67 metriä. Tästä YouTube-linkistä voi katsoa (siirryt toiseen palveluun), millainen alus on. Veneen rakentaminen kesti neljä vuotta.

Marine Traffic -nettisivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Hetairos purjehtii Caymansaarten lipun alla, se on sivuston mukaan tuttu vieras esimerkiksi Palma de Mallorcan satamassa.

Luksusjahteja ja niiden omistajia verhoavasta salaperäisyydestä kertoo paljon se, että Hetairos laskettiin aikoinaan Pietarsaaressa vesille yöllä uteliaiden silmäparien minimoimiseksi. Venevalmistajat vaikenevat tiukasti asiakkaistaan ja veneiden varustuksista.

Tämän jutun tiedot perustuvat pääosin Vaasan hovioikeuden ja Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaisuihin, jotka koskivat Panamaxin hakemusta Baltic Yachtsin omaisuuden takavarikoimiseksi.

Molempien osapuolten pyynnöstä suurin osa aineistosta on julistettu salattavaksi joko 25 tai 15 vuotta. Salauksen piiriin kuuluvat kaikki liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävät asiat.

Saksalaiselle välimiesoikeudelle jätetty vaatimus on kohonnut jo 29 miljoonaan

Korvausvaade on jätetty jo vuonna 2014 Saksan Hampurissa toimivalle, merenkulkualaan erikoistuneelle välimiesoikeudelle. Panamax täsmensi vaatimustaan 2016.

– Tämä on ollut käsittelyssä jo viisi vuotta, olen lopettanut arvailun siitä, milloin välimies tekee ratkaisunsa. Asia ei vaikuta millään tavoin Baltic Yachtsin operatiiviseen toimintaan, kommentoi toimitusjohtaja Sam Stenberg

Panamaxin Baltic Yachtsilta hakema korvaussumma on noussut jo 29 miljoonaan euroon. Venevalmistajan vuotuinen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa.

Panamax on esittänyt välimiesmenettelyssä, että sillä on uponnut korjauksiin yli 22 miljoonaa euroa.

Baltic Yachts on puolestaan jättänyt Panamax Ltd:tä koskevan vastakanteen, Baltic ei kommentoi kanteen sisältöä tai haettavan korvauksen määrää.

Yritysten välisiä riitoja ratkotaan usein ei-julkisessa välimiesmenettelyssä. Päätös on lopullinen eli siitä ei voi valittaa.

Ostaja teettänyt kalliit korjaukset

Baltic Yachtsin toimitusjohtaja Sam Stenberg kieltäytyy salassapitosopimukseen vedoten kommentoimasta myös sitä, millaisia virheitä ostaja on väittänyt veneessä olevan.

– En voi kommentoida välimiesmenettelyyn tai omistajaan liittyviä asioita millään tavalla, meitä sitovat tiukat vaitiolosopimukset.

Vaasan hovioikeuden päätöksestä ilmenee, että Baltic Yachts on kiistänyt kanteen kolmella perusteella:

Heteiroksessa ei ole väitettyjä virheitä ja se toimii, kuten rakennussopimuksessa on yksilöity. Baltic Yachts on korjannut Hetairoksen väitettyjä virheitä. Baltic Yachtsille ei ole annettu oikeutta korjata kaikkia väitettyjä virheitä.

Ainoa hovioikeuden ratkaisusta ilmenevä yksityiskohta väitetyistä virheistä on Panamaxin välimiesoikeudelle esittämä yli 93 000 euron lasku Heteiroksen keulapuomin korjaamisesta.

Myöskään Panamaxia edustanut asianajotoimisto Castrén&Snellman ei voi kommentoida asiaa millään tavoin, edes sitä mihin maahan Panamax on rekisteröity.

Oikeus takavarikoi Baltic Yachtsin omaisuutta

Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi Panamaxin hakemuksesta maaliskuussa Baltic Yachtsin omaisuutta takavarikoitavaksi mahdollisen saatavan vakuudeksi yli 21 miljoonan euron edestä.

Baltic Yachts valitti päätöksestä, mutta Vaasan hovioikeus vahvisti takavarikon kesäkuussa. Baltic harkitsee hakevansa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, valituslupaa on haettava viimeistään 20.8.

Baltic Yachts on kyseenalaistanut Pohjanmaan käräjäoikeuden toimivallan takavarikkoasiassa. Yhtiön mukaan turvaamishakemus olisi pitänyt käsitellä Hampurin alioikeudessa, koska itse pääasiakin eli korvausvaateet ratkaistaan Hampurissa.

Panamax Ltd on kuitenkin rajoittanut takavarikon täytäntöönpanon toistaiseksi 2 miljoonaan euroon.

– Se koostuu immateriaalisista oikeuksista ja omistuksistamme muissa yhtiöissä, joten sillä ei ole vaikutusta operatiiviseen toimintaamme, toteaa Baltic Yachtsin toimitusjohtaja Sam Stenberg.

Panamax Ltd pelkää, että Baltic Yachts hukkaa omaisuuttaan ennen välimiehen päätöstä. Panamax on väittänyt, että Baltic Yachtsin pääomistajan edustaja on uhannut jopa ajaa Balticin konkurssiin ja jatkaa liiketoimintaa uudessa yhtiössä, jos Panamax pitäytyy alkuperäisessä vaatimuksessaan.

– Tätä ei oikeudessa hyväksytty todisteeksi. Se oli täysin kuulopuhetta. Omistajamme on seisonut täysin takanamme koko tämän ajan ja hän on sijoittanut lisää rahaa yhtiöön, sanoo Stenberg.

Takavarikkopäätöksestä ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, miten varsinainen riita-asia ratkaistaan välimiesoikeudessa. Takavarikon määräämiseksi riittää korkeimman oikeuden linjauksen mukaan se, että kanteen perusteeksi vedotut seikat eivät ole mahdottomia tai tunnetusti epätosia.

Pääomistaja on tilannut Baltic Yachtsilta jo kuusi venettä

Venealan Keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kuulee tapauksesta ensimmäistä kertaa Yleltä.

– Vaadittava korvaussumma kuulostaa isolta. Nämä ovat hyvin vaikeita tapauksia, Luksusveneiden ostajat ovat hyvin vaativaa porukkaa. Erikoinen tapaus.

Luodossa ja Pietarsaaressa toimiva Baltic Yachts työllistää 280 työntekijää, heistä 40 palkattiin viime vuonna. Yhtiön pääomistaja on saksalainen professori Hans Georg Näder. Hän on itse tilannut pohjalaisilta jo kuusi suurta purjevenettä, viimeisin eli Pink Gin VI luovutettiin omistajalleen viime vuonna.