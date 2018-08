Päivi Happonen: Ovatko poliisipomot ihan oikeasti rosvoja?

Ylinopeuksia alkuvuonna ennätysmäärä – liikenneonnettomuuksia sattui silti aiempaa vähemmän

Peltipoliisi on välähtänyt tänä vuonna useammin kuin koskaan aiemmin. Liikenneturvallisuus on silti parantunut. Onnettomuuksia ja kuolonkolareita on sattunut selvästi vähemmän kuin viime vuonna.