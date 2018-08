Suomesta löytyy todellinen Madonna-fani: Erikalla on tallessa poptähden hius, jota hän piti suussaan

Erika Haavisto, 28, on yksi Suomen innokkaimmista Madonna-faneista. Hän on seurannut torstaina 60 vuotta täyttävää popin kuningatarta jo vuosia.

Ihastuminen tapahtui 20 vuotta sitten, kun Madonna julkaisi albuminsa Ray of Light. Haavisto oli tuolloin 8-vuotias.

Vuosi 2009 oli Haavistolle merkittävä, sillä Madonna saapui esiintymään Suomeen ensimmäistä kertaa. Suomalaisfani ei voinut ymmärtää, että maailmantähti tuli konsertoimaan aivan hänen naapuriinsa.

Keikkapaikka oli vain kymmenen minuutin pyörämatkan päässä hänen kotoaan.

– Olin tottunut lentämään Madonnan keikoille, sillä eihän Madonna tule mun luokse. Olin aluksi ahdistunut ja hätääntynyt asiasta, mutta vietin lopulta 36 tuntia jonottaessa keikalle. Saavuin ensimmäisenä jonoon.

Keikalla Erika Haavisto tutustui muihin superfaneihin, joiden kanssa hän käy edelleen Madonnan keikoilla.

"Madonna sanoi nimeni ääneen"

Erika Haaviston elämän suurin unelma ei ole ollut päästä naimisiin, vaan päästä tapaamaan Madonnaa. Unelma toteutui, kun Haavisto asui Pariisissa ja Madonna oli tullut sinne markkinoimaan uutta albumiaan.

Haavisto voitti kilpailun, missä pääsi tapaamaan poptähteä.

Kaksisataa kilpailun voittajaa osallistui televisiolähetykseen, jossa Madonna esitti kaksi uutta kappaletta. Ohjelmassa artistia haastateltiin tunnin ajan ja Haavisto istui kolmen metrin päässä tähdestä.

Lähetyksen jälkeen Haavisto pääsi tapaamaan Madonnaa.

– Mulla oli muutama kysymys mielessä. Ehdin sanoa: Moi! Mä olen Erika Suomesta. Hän sanoi, että hauska tavata Erika. On ihan käsittämätöntä ajatella, että hän on sanonut mun nimeni ääneen.

– Sitten hän katsoi mua silmiin ja kätteli. Sanoin, että kiitos kaikesta. Hän sanoi, että ilo on hänen puolellaan. Lopuksi otimme yhteiskuvan.

Madonnan DNA purkissa

Vuonna 2016 Erika Haavisto oli eturivissä Madonnan keikalla Pariisissa. Erään kappaleen aikana laulaja oli aivan lavan reunalla metrin päässä yleisöstä. Häneen oli kohdistettu spottivalo takaapäin.

– Valon ansiosta huomasin, että Madonnan päästä irtosi kaksi hiussuortuvaa. Sain toisen niistä kiinni. Mua alkoi samoin tein pelottaa, että muut fanit hyökkäävät muhun kiinni tai tulevat pahoinpitelemään mut keikan jälkeen. Paniikissa mä tungin hiuksen suuhuni, etten kadottaisi sitä.

– Mä olin sen keikan ajan, että herranen aika. Mulla on Madonnan hius suussa, Haavisto muistelee.

Nykysin hius on tallessa pienessä lasipurkissa, ettei se haurastuisi.

– Siinä on sellainen pieni tumma juurikasvu, sillä hänellähän on alun perin tummat hiukset. Se on ihan aitoa DNA:ta.